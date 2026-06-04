YouTube ryhtyy tunnistamaan tekoälyllä tehdyt videot ja merkitsee ne selkeästi

YouTube tiukentaa linjaansa tekoälyllä tuotetun videomateriaalin suhteen ja alkaa sekä tunnistaa että merkitä tekoälyllä tehdyt videot aiempaa paremmin.

Ensinnäkin jatkossa kaikki YouTubeen lisätyt videot ajetaan YouTuben tunnistusalgoritmin läpi, jonka pitäisi tunnistaa varsin hyvin, onko video tehty tekoälyllä tai tekoälyn avulla. Toisekseen kaikkiin tekoälyllä tehtyihin videoihin tulee pakollinen, selkeä merkintä siitä, että ne on tehty tekoälyn avulla - tieto näkyy suoraan videon yhteydessä.

Muutos koskee sekä pitkiä, perinteisiä YouTube-videoita että uudempia, TikTokin kanssa kisaavia pystysuuntaisia lyhytvideoita eli YouTube Shorts -videoita.

Tähän asti tekoälymerkinnät ovat perustuneet sisällöntuottajien vapaaehtoiseen ilmoitukseen latausvaiheessa tai sen jälkeen. Jatkossakin tekijöiden on pakko ilmoittaa, ovatko lisätyt videot tekoälyllä tehtyjä, mutta YouTube ei enää luota pelkästään tekijöiden ilmoitukseen, vaan rinnalle tulee algoritmiin pohjautuva automaattinen tunnistus.



YouTuben mukaan sen tähtäimessä ovat erityisesti tosielämää selkeästi muistuttavat, mutta tekoälyllä tehdyt tai manipuloidut videot. Jos järjestelmät päättelevät, että video on olennaisilta osin tekoälyn muokkaama, siihen lisätään tekoälymerkintä automaattisesti, vaikka videon lisännyt tekijä ei olisi kertonutkaan, että video on tehty tekoälyn avulla.

Merkintöjen visuaalinen esitystapa muuttuu sekä pitkissä videoissa että Shorts-sisällössä. Pitkissä videoissa tekoälyilmoitus tuodaan jatkossa suoraan videon alapuolelle, videon tekstikuvauksen yläpuolelle, eikä sitä enää "piiloteta" osaksi videon kuvauskenttää. Lyhyissä Shorts-videoissa merkintä näkyy videon päällä "leijuvana" varoituksena videota toistettaessa. Tavoitteena on, että katsoja ymmärtää heti, että nyt katson tekoälyllä tehtyä videoita - ilman, että asiaa tarvitsee alkaa sen kummemmin selvittelemään. Täysin epärealistinen, animoitu tai vain kevyesti muokattu sisältö voi jatkossakin saada "kevyemmän" tekoälymerkinnän, joka näkyy vain kuvaustekstin yhteydessä.

Automaattinen tunnistus ei sulje pois virheiden mahdollisuutta, ja YouTube tarjoaa sisällöntuottajille väylän kiistää vääriksi kokemiaan merkintöjä YouTube Studio -työkalun kautta. Kaikkia merkintöjä ei kuitenkaan voi poistaa tai muuttaa. Esimerkiksi videot, jotka on luotu YouTuben omilla tekoälytyökaluilla, säilyttävät tekoälyllä tehdyn merkinnän pysyvästi. Samoin sellaiset videot, joista löytyy teknologiajättien yhdessä käyttämän C2PA-standardin mukaiset metatiedot (joissa kerrotaan videon tekoon käytetty tekoälyalusta), saavat automaattisesti pysyvän, näkyvän tekoälymerkinnän.

Samalla myös videon tekijöiden riski kasvaa: mikäli tekijä ei ole ilmoittanut, että video on tehty tekoälyllä, mutta algoritmi päättää sen olevan tekoälyllä tehtyä - ja valitusprosessissa ihmissilmät vahvistavat havainnon, seuraa sanktioita. Googlen tukisivuston mukaan yhtiö voi sulkea tubettajan tilin pysyvästi, mikäli käyttäjä lataa jatkuvasti tekoälyllä tehtyjä videoita palveluun, kertomatta, että videoiden tekoon on käytetty tekoälyä.