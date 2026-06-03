Kelalla kesti vuoden vastata tietopyyntöön - perusteli hitautta sillä, että virastolla käytössä on vain yksi USB-muistitikku

Kelalle on annettu huomautus lainvastaisesta menettelystä tietopyynnön käsittelyssä, kun asiakkaan rekisteritietojen toimittaminen viivästyi yli vuoden. Viivästyksen syyksi kerrottiin salatun USB-muistitikun puuttuminen ja sen toimitusongelmat. Apulaisoikeusasiamies pitää laitoksen toimintaa erityisen moitittavana ja katsoo, ettei tekninen tai hankinnallinen ongelma oikeuta poikkeamaan julkisuuslain määräajoista.

Kantelun tehnyt asiakas pyysi Kelalta asiakirjojaan ensimmäisen kerran helmikuun alussa 2025 ja edellytti nimenomaisesti, että tiedot toimitetaan muistitikulla. Tietopyyntöä käsiteltiin Kelan Tampereen toimistossa, jossa käytössä oli vain yksi salattu muistitikku. Laitoksen selvityksen mukaan tikku oli tuolloin edellisellä tietojen pyytäjällä, joka ei palauttanut sitä toimistoon pyynnöistä huolimatta. Uutta salattua muistitikkuerää odotettiin laitoksen mukaan pitkään, sillä toimittajalla oli saatavuusongelmia ja toimittaja vaihtui prosessin aikana.



Kela vastasi asiakkaalle ensimmäisen kerran huhtikuussa 2025. Vastauksessa kerrottiin, ettei toimistolla ole käytettävissä USB-muistitikkua ja että uusi tikku oli tilattu maaliskuussa. Samalla asiakkaalle oli toimitettu erillisen rekisteritietopyynnön perusteella osa samoista tiedoista, joita hän oli pyytänyt myös muistitikulla. Asiakas piti kuitenkin voimassa alkuperäisen pyyntönsä, jossa vaadittiin nimenomaan tietojen luovuttamista muistitikulla.

Tilanne jatkui ratkaisemattomana lähes vuoden. Uusi salattu muistitikku saatiin Tampereen toimistolle vasta maaliskuussa 2026, jolloin pyydetyt asiakirjat pystyttiin lopulta toimittamaan asiakkaalle. Näin tietojen luovuttamiseen kului yli vuosi, vaikka julkisuuslain mukaan tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä ja ehdoton enimmäiskäsittelyaika on yksi kuukausi. Lain tarkoittama määräaika ylittyi siis huomattavasti.

Ratkaisussaan (PDF) apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja katsoo, että pelkkä muistitikun puuttuminen ei oikeuttanut Kelan viivytystä. Hänen mukaansa Kelan olisi pitänyt ensisijaisesti olla yhteydessä asiakkaaseen ja ehdottaa vaihtoehtoista toimitustapaa, esimerkiksi tietojen luovuttamista muulla turvallisella tavalla. Jos asiakkaan vaatimusta usb-tikusta ei olisi voitu täyttää, laitoksen olisi tullut tehdä julkisuuslain mukainen kielteinen päätös, jota asiakas olisi voinut halutessaan hakea muutoksenhakuteitse. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan annettu.

Apulaisoikeusasiamies katsoo myös, että valtakunnallisesti toimivana organisaationa Kelalla olisi ollut velvollisuus selvittää, olisiko muissa toimipisteissä ollut käytettävissä salattuja muistitikkuja. Lisäksi Kela olisi voinut hankkia uuden muistitikun muualta, jos sopimustoimittaja ei kyennyt toimittamaan laitteita kohtuullisessa ajassa. Ratkaisun mukaan Kela ryhtyi konkreettisiin toimiin tietopyynnön toteuttamiseksi vasta sen jälkeen, kun apulaisoikeusasiamies lähetti selvityspyynnön maaliskuussa 2026.



Apulaisoikeusasiamies pitää Kelan menettelyä tietopyynnön käsittelyssä erittäin moitittavana. Päätöksessä todetaan, että asiassa jää jopa epäselväksi, olisiko kantelijan pyyntöön vastattu lainkaan ilman kanteluprosessin käynnistymistä. Kela saa ratkaisun johdosta virallisen huomautuksen tietopyynnön lainvastaisesta käsittelyajasta.