Suomen pääministeri haluaisi kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta - pian mahdollista, ikärajasovellus on jo tulossa

Suomen pääministeri Petteri Orpo on kertonut Toimintakykyinen Suomi -huippukokouksen avauspuheenvuorossa kannattavansa sosiaalisen median ikärajoja Suomeenkin.

Orpon mukaan Suomessa pitäisi kieltää sosiaalisen median käyttö alle 15-vuotiailta. Hänen mukaansa lasten ruutuaika on suoraan kytköksissä siihen miten paljon tai vähän suomalaiset lapset liikkuvat ja harrastavat. Aiheesta uutisoi mm. Yle.

Australiassa kiellettiin jo

Maailman ensimmäinen maa, jossa sosiaalinen media on kielletty nuorilta, on Australia. Australia kielsi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta ja kielto astui voimaan joulukuussa 2025.

Onkin mielenkiintoista, että Suomen lisäksi monissa muissakin maissa ollaan seuraamassa Australian jalanjäljissä välittömästi Australian lain astuttua voimaan. Vaikka juuri Australiaa voitaisiin käyttää koelaboratoriona, jonka lainsäädännön tuloksia voitaneen arvioida aukottomasti aikaisintaan vuosi sen jälkeen, kun laki astui voimaan.

Ikärajojen valvonta tulee Suomeen jo tänä vuonna

Osittainen netin ikärajojen valvonta tulee voimaan Suomessakin jo tänä vuonna. Uutisoimme viime kesänä miten Euroopan Unionin laajuinen ikärajan todentamiseen tarkoitettu sovellus on jo koekäytössä.

EU:n ikärajasovelluksessa todennetaan täysi-ikäisyys vahvan tunnistautumisen avulla kertaalleen. Sen jälkeen sovellusta käytetään sivustoihin, joiden on Euroopan Unionin Digital Services Act -lainsäädännön nojalla estettävä alaikäisten pääsy palveluihinsa.

Ikärajan pakollinen, vahvaan tunnistautumiseen pohjautuva tarkistus tulee käyttöön suurimmissa aikuisviihdesivustoissa heti, kun ikärajasovellus on käyttövalmis. Tämä tulee siis koskemaan myös Suomea.

Samaa sovellusta voidaan kansallisesti laajentaa kattamaan myös muunlaisia sivustoja ja palveluita, eli esimerkiksi myös sosiaalisen median palveluita, kuten Orpo visioi.