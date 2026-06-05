Suomen merikaapeleille kehitettiin ennakkovaroitusjärjestelmä – havaitsee ankkurin raahauksen valon heijastuksista

Elisa, Rajavartiolaitos ja Merivoimat ovat testanneet onnistuneesti uutta merikaapelien valvontajärjestelmää Suomenlahdella.

Kesäkuun alussa suoritetuissa kenttätesteissä varmistettiin järjestelmän toimivuus simuloimalla erilaisia häiriötilanteita, kuten merenpohjassa raahautuvaa ankkuria sekä merenalaisen infrastruktuurin vikoja ja niiden paikantamista.

Uusi valvontaratkaisu perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin eli DAS-teknologiaan (Distributed Acoustic Sensing).





Järjestelmässä Elisan jo olemassa oleva merikaapeli valjastetaan toimimaan poikkeuksellisia värähtelyjä mittaavana sensorina merenpohjassa. DAS-laite analysoi valokuidussa kulkevan valon heijastuksia, ja niissä tapahtuvien muutosten perusteella järjestelmä kykenee havaitsemaan esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen lähestymisen.

Onnistuneiden kenttätestien jälkeen järjestelmästä on tarkoitus rakentaa automaattinen palvelu, joka lähettää hälytyksen poikkeustilanteista suoraan viranomaisille ja infrastruktuurin omistajille.

"Merenalaisen infran suojaaminen on kansallisesti tärkeä tehtävä. Viimeaikaisten kaapelirikkojen myötä olemme rakentaneet ratkaisun, joka antaa ennakkovaroituksen lähestyvästä haitantekijästä. Olemme erittäin tyytyväisiä nyt tehtyihin testeihin ja hyvään yhteistyöhön Rajavartiolaitoksen ja Merivoimien kanssa. Nopea reagointimme vuodenvaihteen tapauksen yhteydessä esti vahingot muille kaapeleille. Tavoitteemme on, että ennakkovaroitusjärjestelmän avulla saisimme hälytyksen viranomaisille jo ennen ensimmäistäkään vahinkoa", sanoo Jouni Petrow, Elisan kasvuliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Kesäkuun alussa järjestetyissä testeissä oli mukana laajasti eri toimijoita ja erikoiskalustoa. Rajavartiolaitoksen ja Merivoimien alusten lisäksi harjoituksessa hyödynnettiin sukeltajia sekä kauko-ohjattavaa vedenalaista robottia.





Vartiolaiva Uiskolta laskettiin mereen vedenalainen robotti. Kuva: Rajavartiolaitos.



Laajaan yhteistyöhankkeeseen osallistuvat myös Merisotakoulu, Fingrid, Gasgrid, Geologian tutkimuskeskus sekä Helsingin yliopiston Seismologinen instituutti.

"Rajavartiolaitos johtaa EU:n kaapelitiedoksiantoon perustuvaa työtä merellisen kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi Itämerellä. Mahdollistamalla nämä testit edistämme uusia tapoja suojata EU:n Itämeren rantavaltioiden kriittistä merellistä infrastruktuuria. On tärkeää, että viranomaisten lisäksi mukana on kriittistä infraa omistavia yrityksiä", kertoo kaapelitiedoksiannon toimeenpanoa valmisteleva asiantuntija Ilja Iljin Rajavartiolaitoksen esikunnasta.