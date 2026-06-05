LG tuo tekoälypohjaisella 5K-skaalauksella varustetut pelinäytöt saataville – uudet UltraGear evo -näytöt maksavat 2000 euroa

LG Electronics on tiedottanut tuovansa UltraGear evo -pelinäyttöjä Pohjoismaiden markkinoille. Alun perin alkuvuodesta CES 2026 -messuilla esitelty sarja koostuu kolmesta erikokoisesta ja eri paneeliteknologioita hyödyntävästä mallista, joiden yhteisenä nimittäjänä toimii LG:n mukaan markkinoiden ensimmäinen pelinäyttöihin tuotu laitteistotason tekoälyskaalaus.

Sarjan keskiössä on LG:n 5K AI Upscaling -teknologia, joka analysoi ja parantaa kuvasisältöä reaaliajassa suoraan näytössä. Kuluttajalle tämä tarkoittaa sitä, että vanhempi tai matalamman resoluution pelisisältö saadaan näyttämään terävältä ilman tarvetta päivittää tietokoneen näytönohjainta parempaan malliin.

Sarjan edullisempaa, joskin silti varsin tyyristä päätä edustavat 1 990 euron suositushinnalla saapuvat mallit 39GX950B ja 27GM950B.

Näistä ensinnä mainittu GX9 on 39 tuuman kaareva OLED-näyttö laajassa 21:9-kuvasuhteessa ja 5K2K-resoluutiolla eli 5120 x 2160.

Se hyödyntää valmistajan Primary RGB Tandem OLED -teknologiaa, jonka luvataan parantavan paneelin kirkkautta, värintoistoa sekä käyttöikää. Näytön erikoisuutena on Dual Mode -tila, jonka avulla käyttäjä voi lennosta vaihtaa erittäin tarkan 165 hertsin 5K2K-tilan ja huippunopean 330 hertsin WFHD-tilan (2560 x 1080) välillä pelityypistä riippuen.



Samaan 1 990 euron hintaluokkaan asettuva sisarmalli GM9 on LG:n mukaan puolestaan maailman ensimmäinen 27 tuuman 5K MiniLED -pelinäyttö.

Se käyttää yli 2 300 paikallista himmennysaluetta, mikä vähentää MiniLED-näytöille tyypillistä valon vuotamista eli blooming-ilmiötä ja parantaa kontrastia etenkin tummasävyisissä toimintapeleissä.

Myös tästä mallista löytyy Dual Mode -tila, joka antaa pelaajalle vaihtoehdoksi joko 165 hertsin taajuuden 5K-resoluutiolla tai 330 hertsin nopeuden QHD-resoluutiolla. Sekä OLED- että MiniLED-mallit hyödyntävät lisäksi tekoälypohjaisia AI Scene Optimization- ja AI Sound -toimintoja, jotka optimoivat kuvaa ja ääntä jatkuvasti ruudulla näkyvän sisällön mukaan.

Malliston järein ja kallein vaihtoehto on 2 390 euron hintainen 52G930B eli G9, jota LG kuvailee maailman suurimmaksi 5K2K-pelinäytöksi.

Tämä 52-tuumainen näyttö tarjoaa 240 hertsin virkistystaajuuden ja 1000R-kaarevuuden. Näytön pystysuuntainen ala vastaa perinteistä 42 tuuman 16:9-näyttöä, mutta leveämpi 12:9-formaatti tuo huomattavasti enemmän työtilaa ja laajemman näkökentän pelaajille, jotka kaipaavat maksimaalista uppoutumista pelimaailmaan.

Koko UltraGear evo -sarja on tulossa saataville pohjoismaisille jälleenmyyjille pian.

