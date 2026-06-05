Maineriski ajoi e-urheilun jättiturnauksen pois Suomesta: Vaasa eväsi tuen ukrainalaiselta järjestäjältä
Syksyksi 2026 Vaasaan kaavailtu suuri Counter-Strike 2 -peliturnaus on peruttu solmuun ajautuneiden neuvottelujen päätteeksi.
Kyseessä oli ukrainalaisen StarLadder-yhtiön järjestämä StarSeries Fall 2026 -tapahtuma, josta oli parhaillaan muodostumassa Suomen historian suurin elektronisen urheilun turnaus 500 000 dollarin palkintopotin kera. Turnauksen odotettiin keräävän Vaasan Sähkö Areenalle vähintään 16 000 katsojaa, mutta hanke kaatui lopulta kaupungin päätökseen evätä siltä kaikki tuki.
Viime vuonna Elisa järjesti Vaasassa 95 000 euron palkintopotilla varustetun turnauksen.
Ilta-Sanomat uutisoi, että neuvottelujen kriittiseksi käännekohdaksi muodostui huhtikuussa esiin noussut tieto turnaukseen mahdollisesti osallistuvista venäläispelaajista.
Kyseinen jättiturnaus on osa pelijulkaisija Valven virallista kilpailujärjestelmää, jonka säännöt kieltävät pelaajien syrjinnän kansalaisuuden perusteella. Koska monet maailman kärkijoukkueista pitävät riveissään venäläispelaajia, heidän osallistumistaan ei voitu turnauksen sääntöjen puitteissa etukäteen evätä.
Ilkka-Pohjalaisen haastattelema (maksumuuri) ja turnauksen paikallisena sponsorina toimineen Vilpe Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen vahvisti, että rahoitus kuvioineen oli jo valmiina, mutta yhteisymmärrykseen ei päästy mahdollisten venäläispelaajien vuoksi.
Vaasan kaupunki pelkäsi tilanteesta aiheutuvaa mahdollista mainehaittaa niin paljon, että se päätti vetäytyä kaikesta taloudellisesta ja nimellisestä yhteistyöstä.
Saikkonen avasi tilanteen taustoja LinkedIn-julkaisussaan, jossa hän kritisoi kaupungin linjaa. Saikkosen mukaan keskustelun laatu kaupungin suunnalta muuttui täysin heti, kun pelaajien kansalaisuuteen liittyvät säännöt tulivat ilmi.
Erityisen erikoiseksi tilanteen tekee se, että pääjärjestäjänä toimi nimenomaan ukrainalainen yritys, ja kaupungin kiellosta jäi Saikkosen mukaan Ukrainan suuntaan "hyvin outo fiilis".
Saikkonen muistutti LinkedIn-tekstissään, että esimerkiksi Elisa Masters Espoo -turnauksessa nähtiin hiljattain venäläinen pelaaja ja valmentaja ilman mainehaittoja, minkä lisäksi Lahdessa nähtiin alkuvuodesta venäläisiä hiihtäjiä kisaamassa.
Myös useissa muissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Espanjassa, vastaavia CS-huipputurnauksia on pystytty järjestämään ongelmitta Valven sääntöjä kunnioittaen.
Tapahtuman peruuntuminen on merkittävä taloudellinen isku Vaasan alueelle.
Turnauksen alueelliseksi talousvaikutukseksi arvioitiin noin kaksi miljoonaa euroa, josta pelkästään Vaasan Sportin ravintolamyynti hallilla olisi tuonut satojatuhansia euroja.
Ilta-Sanomien tietojen mukaan pitkittyneet neuvottelut johtivat siihen, että hallivaraus ehti umpeutua ja StarLadder päätti lopulta siirtää turnauksensa Suomen sijaan Barcelonaan.
Espanjassa turnaus kuitenkin joudutaan järjestämään suuren yleisöareenan sijaan huomattavasti vaatimattomammassa studiossa, vaikka puolen miljoonan dollarin palkintopotti ja kahdeksan globaalin kärkijoukkueen kokoonpano pysyvätkin ennallaan.
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