Itävalta aikoo kieltää sosiaalisen median alle 14-vuotiailta

Itävalta on ilmoittanut suunnittelevansa lakimuutosta, joka kieltäisi sosiaalisen median käytön alle 14-vuotiailta lapsilta.

Itävallan aloite on osa laajasti leviävää populistista kehitystä, jossa useat maat pohtivat lasten verkkokäytön rajoittamista suojellakseen nuoria sosiaalisen median haitallisilta vaikutuksilta. Itävallan hallitus on BBC:n tietojen mukaan käynyt asiasta pitkiä jo neuvotteluja, mutta yksityiskohtia lain täytäntöönpanosta ja aikataulusta ei ole vielä vahvistettu. Hallituksen mukaan lakialoitteen runko voisi olla valmis jo kesäkuussa 2026, jonka jälkeen se siirtyisi tarkempaan arviointiprosessiin.

Ensimmäinen maa, joka kategorisesti kielsi kaikki sosiaalisen median palvelut alaikäisiltä, on Australia, jossa sosiaalinen media kiellettiin alle 16-vuotiailta juuri ennen australialaisten koululaisten kesälomien alkua, joulukuussa 2025. Vastaavia rajoituksia on jossain määrin joko astunut voimaan tai suunnitteilla muuallakin: Ranskassa ikäraja sosiaalisen median palveluille on 15 vuotta ja Espanja sekä Irlanti puuhaavat rajoituksia alle 15-vuotiaille.



Tähänkin saakka kaikki sosiaalisen median palvelut ovat kieltäneet käyttöehdoissaan niiden käytön alle 13-vuotiailta, mutta ikärajaa ei ole valvottu, vaan sen on voinut ohittaa valehtelemalla ikänsä palveluun liittyessä.

Nyt iso muutos onkin se, että tiukkoja ikärajoja vaativat valtiot vaativat myös vähintäänkin jossain määrin vahvaa ikärajojen valvontaa palveluihin. Tästä kuitenkin seuraa se, että samalla yksityisyys katoaa sosiaalisen median palveluissa.

Ikärajojen vahva valvonta on käytännössä mahdollista vain ja ainoastaan, jos kaikki käyttäjät pakotetaan todentamaan ikänsä vahvan tunnistautumisen kautta - eli Suomessa esimerkiksi pankkitunnuksilla. Monissa maissa ainoa edes jokseenkin toimiva tapa tähän on ajokortin tai passin skannaaminen ja sen lähettäminen palvelulle. Samalla kuitenkin käyttäjän yksityisyys menetetään, sillä ikärajan vahvistuksesta ja käyttäjän oikeasta henkilöllisyydestä jää tämän jälkeen väistämättä jälki johonkin järjestelmään.

Hieman erikoiseksi Itävallan kiireen tekee se, että Euroopan unioniin on jo tulossa ikärajan varmennuksen mekanismi, joka tulee käyttöön Suomeenkin. EU:n ratkaisussa sosiaalisen median palvelu ei koskaan saa tietoonsa käyttäjiensä henkilötietoja, eikä edes tarkkaa ikää - ainoastaan tiedon siitä, että käyttäjä on täysi-ikäinen.

Toinen merkittävä ongelma liittyy siihen, mitkä palvelut lasketaan sosiaalisen median palveluiksi. Tähän ongelmaan törmättiin Australiassa, jossa lista siitä, mitkä lasketaan sosiaalisen median palveluiksi, on edelleenkin jokseenkin hähmäinen. Facebookit ja Instagramit ovat helppoja, mutta vaikkapa perinteiset keskustelualueet ovatkin jo iso kysymysmerkki.