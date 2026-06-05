Robottiruohonleikkureista tuli kesän hitti: Älyominaisuudet nostivat keskihinnan yli 1 100 euron

Suomalaiset ovat innostuneet toden teolla kodin automatisoinnista, ja tänä keväänä ilmiö on siirtynyt ryminällä sisätiloista pihoille ja ikkunoihin.

Gigantin tuoreiden tilastojen mukaan robottiruohonleikkureiden kappalemääräinen myynti loikkasi toukokuussa peräti viisinkertaiseksi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ensimmäiset merkit suuresta suosiosta nähtiin kuitenkin jo talvella, sillä marras-joulukuussa laitteiden myynti kasvoi jopa 20-kertaiseksi edellisvuodesta, vaikka nurmikot olivat vielä lumen alla.

"Viisi vuotta sitten kodin automatisointi tarkoitti monelle robotti-imuria. Nyt sama kehitys näkyy pihoilla. Ihmiset ostavat takaisin omaa aikaansa ja antavat laitteiden hoitaa ulkoalueiden rutiinit. Uuden sukupolven teknologia tarjoaa siihen yhä paremmat mahdollisuudet", kertoo apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen Gigantista.

Kaikki Gigantin myymät mallit hyödyntävät nykyään GPS-paikannusta. Tämän ansiosta pihoille ei tarvitse enää asentaa rajalankaa, vaan leikkuualueet ja virtuaaliset rajat määritellään helposti suoraan sovelluksella.





GPS-ominaisuudella varustettujen laitteiden hinnat alkavat noin 700 eurosta, mutta toukokuussa myytyjen robottiruohonleikkureiden keskihinta kohosi Gigantin mukaan yli 1 100 euroon.

Kuluttajat arvostavat helppouden lisäksi älykkyyttä, sillä uusimmat mallit osaavat hyödyntää kameroita esteiden ja pihapiirin eläinten tunnistamiseen ja väistämiseen.

Gigantin mukaan robottiruohonleikkurin tyypillinen käyttöikä on noin 7–10 vuotta. Akku tarvitsee yleensä vaihtoa ensimmäisenä, tyypillisesti viimeistään 5 vuoden käytön jälkeen.

Olemme AfterDawnissa arvostelleet vuosien aikana muun muassa Ecovacs Goat G1 -mallin, Segway Navimow X3 -robotin ja Husqvarnan 430X Neran. Parhaillaan testissä on robotti-imureista tunnetun Roborockin ensimmäiset robottiruohonleikkurit.





Sama kodin automatisoinnin trendi näkyy vahvasti myös ikkunanpesussa. K-Raudan mukaan sen valikoimiin täksi kevääksi saapuneet ikkunanpesurobotit ovat nousseet lyhyessä ajassa valtavaksi ilmiöksi. Käytännössä kaikki myyntiin tulleet erät varattiin ja myytiin loppuun lähes välittömästi, ja toukokuun lopussa myymälöihin saatiin uusi suurempi erä vastaamaan kovaan kysyntään.