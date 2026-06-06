Kenties yksi hämmentävimmistä todellisuutta, salaliittoteorioita, huumoria ja tekoälyä yhdistävistä projekteista on putkahtanut nettiin.

Jokainen varmaankin tietää jo tähän mennessä konseptin hallusinointi, etenkin, kun siitä puhutaan tekoälyn yhteydessä..? Eli tekoälyllähän on taipumus keksiä omasta päästään täysin perättömiä faktoja ja perustella niitä hyvinkin monipuolisesti, vaikka niissä ei olisi totuuden häivääkään.

Entäpä jos tämän konseptin ottaisi tehokäyttöön?

Suurin piirtein näin on syntynyt Halupedia, joka muistuttaa hyvin pitkälti Wikipediaa - eli se on netistä löytyvä tietosanakirja, joka myös ristiinlinkittää vahvasti sivuston muihin artikkeleihin.

Pienen pienenä erona Wikipediaan nähden sivustossa on kuitenkin se seikka, että mikään Halupedian tietosivuista ei ole totta, vaan ne ovat kaikki tekoälyn hallusinoimia. Vieläpä tarkoituksella mahdollisimman absurdeja, mutta äärimmäisen pitkän kaavan kautta perusteltuja.

Tokihan olette kuulleet saamelaishattujen tasavallasta, joka oli lintututkijoiden luoma konsepti ja eli suosionsa huipulla 1800- ja 1900-lukujen taitteessa?



Tai Suomen aluevaatimuksista Sargassomerellä, joita ajoi suomalainen Aurora Borealis -kaivosyhtiö?

Halupedian hakuun voi syöttää mitä tahansa ja haku tarjoaa jo valmiiksi syntyneitä tietosivuja, mutta tarjoilee myös nipun uusia, varsin villejä ehdotuksia sivuiksi. Klikkaamalla tällaista täysin uutta "tietoa", tekoäly generoi kyseisen sivun lennosta - ja siitä tulee samalla pysyvä osa Halupedian laajaa ja kattavaa tietosisältöä.

Halupedian slogan on varsin kuvaava: Katamme aihealueet, jotka valtavirran tietosanakirjat jättävät huomioimatta.

Projektin taustat ja sen lähdekoodi löytyvät vapaasti Githubista.

Täysin tuulesta temmatut "faktat", joita Halupedia muodostaa lennosta, jäävät myös samalla osaksi pysyvää nettiä, joten ne hyvinkin todennäköisesti siirtyvät kopioituna ja lainattuina myös muille alustoille. Vaikka niitä jaetaan vitsinä, ne tulevat todennäköisesti omalta osaltaan saastuttamaan tulevia tekoälymalleja, jotka luulevat tietojen olevan tosia - ja ne saattavat päätyä esimerkiksi Googlen hakukoneen tekoälyvastauksiksi.

P.S. Suomessahan on ollut jo vuosien ajan ikioma, ihan oikeiden ihmisten ylläpitämä huuhaa-Wikipedia eli legendaarinen Hikipedia.