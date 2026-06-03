Nvidia ja Microsoft esittelivät tehokkaan RTX Spark -piirin Windows-kannettaville

Nvidia ja Microsoft ovat julkistaneet uuden järjestelmäpiirin, NVIDIA RTX Sparkin, joka on suunniteltu tuomaan poikkeuksellista tehoa ja energiatehokkuutta ohuille ja keveille Windows-kannettaville. Uutuus edustaa yhtiöiden mukaan uutta aikakautta henkilökohtaisessa tietotekniikassa ja paikallisessa tekoälyssä, ja piiriä hyödyntävät laitteet liittyvät osaksi Windowsin Copilot+ PC -kategoriaan.

Uusi piiri yhdistää Nvidian Blackwell-arkkitehtuuriin pohjautuvan RTX-grafiikkapiirin sekä 20-ytimisen, Arm-arkkitehtuuria hyödyntävän kustomoidun NVIDIA Grace -prosessorin. Prosessorin suunnittelussa on tehty yhteistyötä mobiilipiireistään tunnetun MediaTekin kanssa. Piiri tarjoaa yhden petaflopin verran tekoälytehoa, 6 144 CUDA-ydintä sekä jopa 128 gigatavua yhtenäismuistia (Unified Memory).

Microsoft on tehnyt optimointeja Windows 11 -käyttöjärjestelmään uutta piiriä varten. Mukana on uusi WPS-profiiliajoitus, joka jakaa kuormaa tehokkaasti kaikille 20 ytimelle, sekä MPTF-virranhallintajärjestelmä pitämään laitteet viileinä raskaassa ajossa.



Myös x86-sovelluksia Arm-alustalla pyörittävää Prism-emulaattoria on parannettu ja hienosäädetty RTX Sparkin arkkitehtuurille. Päivitetty muistinhallinta puolestaan sallii näytönohjaimen hyödyntää entistä suurempaa osaa järjestelmän yhtenäismuistista, mikä mahdollistaa raskaiden paikallisten tekoälymallien ajamisen ja 3D-kohtausten renderöinnin.

Suuri painotus julkistuksessa on asetettu paikallisille tekoäly-agentteille, kuten avoimen lähdekoodin OpenClaw- ja Hermes Agent -sovelluksille. Tietoturvan ja yksityisyyden takaamiseksi Microsoft tuo käyttöjärjestelmään uusia suojausmekanismeja, joiden rinnalla toimii NVIDIA OpenShell -alusta.

Pelaajille luvataan puolestaan sujuvaa 1440p-resoluution AAA-pelaamista yli 100 ruudun sekuntivauhdilla säteenseurannan ja DLSS 4.5 -tekniikan siivittämänä.

Ensimmäiset RTX Spark -piirillä varustetut ohuet kannettavat ja kompaktit pöytäkoneet saapuvat markkinoille syksyllä 2026. Laitteita on tulossa laajalta rintamalta, ja ensimmäiseksi mukana ovat Microsoft uuden Surface Laptop Ultran muodossa, ASUS, Dell, HP, Lenovo sekä MSI.