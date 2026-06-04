Ouluun nousee jättimäinen tekoälydatakeskus – kapasiteettipotentiaali jopa 300 megawattia

Pohjoismainen pilvi- ja konesalitoimittaja Glesys ja kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian Asset Management ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden tekoälyvalmiin datakeskuskampuksen rakentamisesta Ouluun.

Campus Oulu -nimellä kehitettävä kokonaisuus nousee alueelle, jolla on jo valmiiksi merkittävää infrastruktuuria ja sähkönsyöttökapasiteettia. Tiloina hyödynnetään Nokian entisiä tiloja Oulun Ruskossa.

Tämän olemassa olevan valmiuden ansiosta hankkeen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan käyttöön nopeasti, jo syksyllä 2026.

Ensimmäisessä vaiheessa uuden konesalikampuksen kapasiteetin arvioidaan olevan noin 8 megawattia.

Tarkoituksena on kuitenkin laajentaa Campus Oulua vaiheittain asiakaskysynnän ja pitkän aikavälin investointisuunnitelmien mukaan. Pitkällä aikavälillä kampuksen kokonaiskapasiteettipotentiaali on jopa 300 megawattia.

Esimerkiksi hiljattain Utajärvelle julkaistiin 200 megawatin keskus ja Kauhajoelle on nousemassa 150 megawatin laitos.



Kampus on suunniteltu vastaamaan tekoälybuumin ja suurteholaskennan tuomaan kasvavaan tarpeeseen, jossa vaaditaan kykyä käsitellä ja tallentaa valtavia määriä dataa sekä tukea tekoälyyn liittyviä palveluita.

Kampus tulee toimimaan uusiutuvalla sähköllä. Lisäksi alueella selvitetään parhaillaan mahdollisuuksia hyödyntää konesaleista syntyvää hukkalämpöä osana paikallisia energiaratkaisuja.

Glesysillä on jo ennestään datakeskus- ja pilvi-infrastruktuuria Suomessa Helsingissä, Porissa, Tampereella ja Oulussa, joten uusi hanke täydentää sen nykyistä tarjontaa. Sijaintipaikaksi Oulu valikoitui alueen vahvan teknologia- ja tutkimusympäristön sekä ICT-, tekoäly- ja tietoliikenneosaamisen ansiosta.