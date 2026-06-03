Suomalainen Sensofusion alkaa valmistaa hybridilentokoneita ja laukaisee satelliitin SpaceX:n kyydissä

Suomalainen puolustustekniikkayritys Sensofusion laajentaa toimintaansa maasta ilmaan ja maapallon kiertoradalle perustamalla uuden Sensofusion Aerospace -yksikön.

Yhtiö ottaa askeleen eteenpäin tuomalla markkinoille sekä miehitettynä että miehittämättömänä toimivan hybridilentokoneen ja suuntaamalla heti perään avaruuteen. Yhtiön ensimmäinen satelliitti on määrä laukaista kiertoradalle SpaceX Falcon -raketin kyydissä syksyllä 2027.

Ilmailubisneksen taustalla on aiemmin keväällä tehty yrityskauppa, jossa radiotiedusteluun ja droonien torjuntaan erikoistunut Sensofusion osti Suomen ainoan lentokonevalmistajan Atol Aviationin.





Kaupan myötä toiminta Jämsän Hallissa sijaitsevalla tehtaalla jatkuu, mikä pelastaa nykyiset työpaikat ja tuo alueelle arvioiden mukaan myös uutta työllisyyttä lähivuosina.

Valvontakoneen pohjana käytetään Atolin kehittämää Aurora-lentokonetta ja erityisesti viranomais- ja puolustuskäyttöön suunniteltua Protector-mallia, joka pystyy kantamaan raskaampia kuormia ja lentämään lisäpolttoainesäiliöillä jopa 20 tuntia kerrallaan.

Uusi valvontalentokone kantaa nimeä Sensofusion Swift, ja se tarjoaa hankintaorganisaatioille poikkeuksellista joustavuutta sääntelyn ja budjettien suhteen.

Kyseessä on tyyppihyväksytty yleisilmailuluokan lentokone, jota voidaan operoida joko perinteisesti pilotin kanssa tai täysin autopilotilla ilman miehistöä, joten se kiertää pelkkiä suuria drooneja koskevat ilmatilarajoitukset.

Swift voi lentää rauhanajan ilmatilassa lentokenttien ja asutuskeskusten lähellä ilman poikkeuslupia.

Koneeseen integroidaan Sensofusionin oma Airfence-droonintorjuntajärjestelmä, radiotiedustelulaitteisto sekä tutka.

Ilmasta käsin toimivien sensorien kantama on tyypillisesti 3–5-kertainen verrattuna maassa oleviin sensoreihin, sillä maaston muodot, metsät ja rakennukset eivät pääse vaimentamaan tai heijastamaan signaaleja.





Sensofusion Aerospace-yksikössä tapahtuvaa tuotekehitystä. Kuva: Sensofusion.

Ylen uutisen mukaan kyseessä on miljoonaluokan investointi, mutta kyseessä on silti selvästi edullisempi vaihtoehto kuin AWACS-valvontakoneet. Yle kertoo myös, että koneen prototyypin koelennot ovat alkamassa Jämsässä aivan lähipäivinä, minkä jälkeen laitteistojen yhteistoimintaa päästään testaamaan käytännössä ennen siirtymistä kohti sarjatuotantoa ja globaaleja markkinoita.

Lentokoneiden jälkeen yhtiön katse siirtyy maapallon kiertoradalle. Syksyllä 2027 laukaistavan Fennec-1-satelliitin tehtävänä on todistaa, että yhtiön teknologia kykenee havaitsemaan heikkoja maanpäällisiä signaaleja suoraan avaruudesta käsin.

"Maa on pallo, joten signaalien seuranta toimii paremmin kuin toimimme korkealla. Siksi seurantakykymme nousee nyt maasta ilmaan ja jatkaa kohta kiertoradalle", sanoo Sensofusionin perustaja ja toimitusjohtaja Tuomas Rasila.

Fennec-1:n jälkeen järjestelmää on tarkoitus laajentaa uudelle satelliittialustalle rakentuvalla Fennec-2 -satelliitilla, joka toimii ensimmäisenä askeleena kohti kokonaista satelliittiparvea.





