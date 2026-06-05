GoPro varoittaa yhtiön olevan vaarassa kaatua

Toimintakamroistaan parhaiten tunnettu GoPro on varoittanut virallisesti Yhdysvaltain finanssialaa säätelevää Securities and Exchange Commissionia (SEC), että yhtiö saattaa kaatua.

Ilmoituksessaan SEC:lle (PDF) GoPro kertoi, että on olemassa "vakava epäilys, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa nykymuodossaan".

Yhtiön taloushuolet ovat jatkuneet jo pitkään, sillä tilivuodelta 2024 GoPro teki 432 miljoonan dollarin tappiot ja kulukuurista huolimatta tappioita kertyi 93 miljoonaa dollaria vielä viime vuodeltakin.

Nyt tekoälyhttps://dawn.fi/uutiset/2026/01/21/syy-miksi-muistien-hinnat-nousivathuuman aiheuttama muistipiirien hurja kallistuminen ja datakeskusrakentamisen aiheuttama yleinen komponenttien kallistuminen ovat iskeneet pahasti myös GoPron taloustilanteeseen kuluvana vuonna. Yhtiö ei ilmeisesti pysty siirtämään kohonneita komponenttikustannuksia suoraan kuluttajahintoihin, ainakaan nopeasti.



Samalla kuluttajakysyntä on ollut GoPron mukaan alkuvuodesta heikompaa kuin aiemmin.

Ilmoitus ei vielä tarkoita, että GoPro olisi välttämättä menossa konkurssiin, vaan se on Yhdysvaltain lainsäädännön vaatima etukäteisvaroitus taloudellisista vaikeuksista. GoPro on aiemmin kertonut harkitsevansa myös koko liiketoimintansa myyntiä.