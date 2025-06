Suomi ottaa käyttöön ikärajan vahvistavan sovelluksen aikuisviihteelle

Suomi ottaa muun Euroopan kanssa käyttöön vahvaan tunnistautumiseen pohjautuvan ikärajan varmennukseen tarkoitetun sovelluksen syksyllä 2025.

Viime viikolla Euroopan komissio aloitti tutkinnan suurimpia aikuisviihdesivustoja kohtaan. Tutkinnassa selvitetään sitä, ovatko sivustot tehneet kaikkensa rajoittaakseen alaikäisten pääsyä aikuisille tarkoitettuun sisältöön.

Tuossa yhteydessä Euroopan komission julkaisemassa tiedotteessa mainittiin ikään kuin sivumainintana se, että Euroopan Unionin alueella on tarkoitus ottaa käyttöön ikärajan varmennukseen tarkoitettu sovellus.

Sen ihmeemmin asiaa ei avattu tiedotteessa, eikä asiasta oikein löytynyt mitään muutakaan tietoa. Joten ryhdyimme selvittämään asiaa ja tiedustelimme lisätietoja sovelluksesta useiltakin eri viranomaistahoilta.

Selvitystyössä päädyttiin siihen, että vastauksia Suomen osalta saatiin kuin saatiinkin selville.



Suomessa asiaa ajaa eteenpäin Tietosuojavaltuutetun toimisto, jolla on tehtävänä mm. henkilötietojen käsittelyn valvonta maassamme. Tietosuojavaltuutetun toimisto vahvisti AfterDawnille, että ikärajan varmentava ratkaisu on todellakin tulossa myös Suomeen.

Ratkaisu tulee olemaan älypuhelinsovellus, jonka ensimmäisen version Tietosuojavaltuutetun toimisto arvioi valmistuvan heinäkuussa 2025. Tämän jälkeen sovelluksesta julkaistaan päivitettyjä versioita kuukausittain ja sen lopullisen version arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2025.

Sen tarkemmin sovelluksen toimintaa ei Tietosuojavaltuutetun toimistosta avattu, mutta komission linjauksen mukaan sovellus mitä ilmeisimmin pohjautuu vahvaan tunnistautumiseen, eli Suomessa verkkopankkitunnuksiin tai mobiilivarmenteeseen.

Sovellus tulee kuitenkin olemaan kaikissa Euroopan maissa sama ja sen lähdekoodi ja toimintaperiaate on jo julkaistu. Sovelluksen ja sen arkkitehtuurin on kehittänyt kilpailutuksen voittanut T-Scy -allianssi, joka on ruotsalaisen Scytalesin ja saksalaisen T-Mobilen tytäryhtiön T-Systemsin muodostama.

Tietosuojavaltuutetun toimiston (TSV) mukaan Euroopan komissio on tiukasti mukana ikärajavalvonnan mahdollistavan sovelluksen ja arkkitehtuurin kehitystyössä, mutta tammikuun 2027 jälkeen sovelluksen jatkokehitys siirtyy kokonaan ETA-alueen jäsenmaiden ja yksityisten markkinatoimijoiden vastuulle.

TSV:n mukaan vielä toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mikä taho sovelluksen jatkokehityksestä Suomessa vastaa.

Komission linjauksen mukaan henkilötietoja ei välitetä ikärajan tarkistusta pyytävälle sivustolle lainkaan, vaan sovellus yksinkertaisesti välittää sivustolle vain tiedon siitä, onko käyttäjä täysi-ikäinen vai ei.



Eli kansalaisten tietoja ei välitetä lainkaan ikää kysyvälle verkkosivustolle vaan tunnistautuminen tapahtuu valtion hallinnoimassa sovelluksessa, joka välittää käyttäjästä aikuisviihdesivustolle tiedoksi vain käyttäjän täysi-ikäisyyden.

Yksityisyysaktivistit ovat olleet huolissaan kuitenkin siitä, että ikärajasovelluksen käytöstä voi jäädä jälkiä vähintäänkin valtion rekistereihin.

Ratkaisu on väliaikainen, sillä vuonna 2026 Euroopan unionissa on tarkoitus ottaa käyttöön ns. digitaalinen lompakko. EU:n digitaalinen lompakko on laajempi ratkaisu, johon voidaan lisätä mm. ajokortti, henkilöllisyystodistus ja paljon muitakin tietoja.

Digitaalisesta lompakosta eteenpäin välitettävät tiedot voidaan rajata kussakin tapauksessa vain tarvittaviin - eli esimerkiksi henkilöllisyystodistuksesta voidaan niin halutessa välittää aikuisviihdesivustoille vain tieto käyttäjän täysi-ikäisyydestä. Mutta viranomaisten kanssa asioitaessa, digitaalinen lompakko voi puolestaan palauttaa laajemminkin tietoja, kuten henkilötunnuksen. Suomessa käyttöön tulevasta kansallisesta digilompakosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

TSV täsmensi uutisemme alkuperäisiä tietoja vielä artikkelin julkaisun jälkeen ja mainitsi myös sovelluksen luonteesta seuraavasti:

Komission kehittämää ikäverifikaatiosovellusta voidaan siten pitää eräänlaisena avauksena, jolla digipalveluasetuksessa säädettyä alaikäisten korkean tason suojelua verkkoalustoilla voidaan toteuttaa.

Käyttö laajenee?

Ikärajan varmentaminen sovelluksen avulla tulee pakolliseksi vain neljään kaikkein suurimpaan aikuisviihdepalveluun - eli Pornhubiin, Stripchatiin, XNXX:ään sekä XVideosiin. Kyseiset neljä sivustoa kuuluvat EU:n Digital Services Act -lainsäädännön mukaan tiukemmin valvottuihin palveluihin, johtuen niiden valtavasta käyttäjämäärästä.



Näiden lisäksi kansalliset toimijat, kuten Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, voivat vaatia myös pienemmiltä aikuisviihdepalveluilta toimenpiteitä, joilla estettäisiin alaikäisten pääsy aikuisviihdesivustoille. Todentaminen todennäköisesti tapahtuisi niissäkin saman sovelluksen kautta.

Lisäksi EU on linjannut tavoitteekseen rajoittaa alaikäisten pääsyä muuhunkin aikuisille suunnattuun sisältöön. Aikuisviihteen lisäksi tällaiseksi on luokiteltu uhkapelit, alkoholi ja "muut aikuisille tarkoitetut palvelut".

Komissio on jo aloittanut uuden konsultaatiokierroksen, jossa selvitetään keinoja suojella alaikäisiä netin vaaroilta.

Ehdotuksissa on ikärajan tiukan valvonnan lisäksi myös mm. lasten sosiaalisen median tilien pitäminen oletusarvoisesti yksityisinä sekä algoritmisten palveluiden muokkaamista niin, että ne eivät vedä alaikäisiä käyttäjiä mukanaan (some-)palveluiden tarjoaman sisällön "kaninkoloon".

Päivitetty 5.6.2025: Lisätty ja korjattu uutisia Tietosuojavaltuutetun toimistolta saatujen tietojen pohjalta. Lisätty maininta EU:n uudesta lasten turvallisuuden konsultaatiokierroksesta.