Kotimaiset pankit ja operaattorit estävät yhteistyöllä pankkihuijauksia selvästi nopeammin kuin aiemmin

Suomessa pankkialan toimijoilla, operaattoreilla ja viranomaisilla on nykyään menossa laaja yhteistyö, joilla pankkihuijauksia pyritään estämään nopeasti.

Mukana yhteistyössä ovat S-Pankki, Nordea, Aktia, Säästöpankki, OP Pohjola, operaattorit Elisa, Telia ja DNA sekä F-Secure ja Keskusrikospoliisi. Mukana on myös Traficom, jolta on haettu hyväksyntää toimintamallille.





Yhteistyössä eri toimijat jakavat dataa keskenään, mikä nopeuttaa huijaussivustojen estämistä ja haitallisen liikenteen leviämistä. S-Pankin mukaan aiemmin liikenteen estot saattoivat kestää päiviä, mutta nyt liikenne voidaan katkaista kymmenissä minuuteissa.

Pankit jakavat ajantasaista tietoa havaituista huijaussivustoista. Tiedot välitetään teleoperaattoreille, jotka estävät pääsyn sivustoille nopealla aikataululla.

Telia kertoo tiedotteessaan, että yhteistyöllä parissa viikossa Telia on estänyt 70 000 Telian asiakkaan siirtymisen huijaussivustolle.

"Jo parin ensimmäisen viikon aikana estimme 70 000 Telian asiakkaiden siirtymää huijauspankkisivustoille. Tämä on osoitus siitä, että näinkin järeille toimenpiteille on todellinen tarve", Telian riskienhallintapäällikkö Antti Turunen kertoo.

Erilaisille ratkaisulle on tarvetta, sillä huijarit onnistuvat jatkuvasti viemään suomalaisilta kymmeniä tuhansia euroja huijauksilla.



"Nyt käyttöönotetulla toimintamallilla voimme sulkea liikenteen sivuille nopeasti. Uskomme, että tulemme näkemään suuren pudotuksen kalasteluhuijauksissa. Tärkeää toimintamallissa on, että siinä on mukana useita yrityksiä eri toimialoilta. Yhteistyö on tärkeää, kun kamppailemme huijareita vastaan, sanoo OP:n väärinkäytösten hallinnan päällikkö Kim Sirén.

Telian mukaan operaattorit estävät liikenteen ainoastaan tunnistetuille huijauspankkisivustoille ja vain niin kauan kuin estäminen on välttämätöntä.