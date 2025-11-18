Itäsuomalaiset menettivät yli 500 000 euroa lokakuussa huijauksiin - Liikkeellä myös huijauksia, joissa pyydetään asentamaan sovellus

Itä-Suomen poliisi on jälleen jakanut esimerkkejä huijauksista, joilla huijarit ovat onnistuneet viemään merkittäviäkin rahasummia suomalaisilta.





Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että lokakuun aikana Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli 335 petos- tai maksuvälinepetosrikosta. Suurin osa näistä rikoksista on ollut tekomuodoltaan lieviä, mutta joukossa on myös törkeitä tekomuotoja ja näissä taloudelliset menetykset lasketaan yksittäistapauksissa usein kymmenissä tuhansissa euroissa.

"Poliisin tietoon Itä-Suomessa tulee päivittäin jopa kymmeniä erilaisia petoksia ja pahimmillaan rikolliset ovat huijanneet uhreiltaan jopa 100 000 euron saaliita", kertoo rikoskomisario Juha Leinonen Itä-Suomen poliisista.

Poliisin tiedotteessa esille nousevat tutut, mutta toimivat, huijaukset, joissa esiinnytään pankin edustajana tai viranomaisena.





Uhrille kerrotaan, että hänen pankkitilillä olevat rahat ovat uhattuna ja ne on saatava turvaan. Tämän jälkeen uhri saadaan luovuttamaan pankkitunnukset huijarille tai jopa itse siirtämään varansa huijarin kertomalle tilille.

Poliisi jakoi lokakuun huijauksista runsaasti esimerkkejä.

8.10. poliisin tietoon tulleessa tapauksessa nainen oli saanut Osuuspankin virkailijana esiintyvältä henkilöltä puhelun. Soittaja oli kertonut joensuulaiselle naiselle, että naisen tililtä olevia rahoja oltiin siirtämässä ulkomaille. Tämän jälkeen nainen oli saanut tekstiviestejä, jotka piti kuitata verkkopankkitunnuksilla ja sen myötä hänen tililtään vietiin laittomasti 30 000 euroa.

Seuraavana päivänä tietoon tulleessa tapauksessa myös esiinnyttiin Osuuspankin nimissä turvahenkilönä. Soittaja oli kertonut, että naisen pankkitilille oli yritetty murtautua ja neuvonut naista antamaan verkkopankkitunnukset, jotta tilille murtautuminen voitaisiin estää.





Nainen oli antanut soittajalle verkkopankkitunnuksensa, jonka jälkeen soittaja oli kertonut naisen puhelimessa olevan virus. Puhelimessa oleva virus oli sellainen, jonka voi poistaa vain pankin turvahenkilö ja sen vuoksi naisen puhelin tullaan noutamaan hänen kotoaan. Jonkin ajan kuluttua naisen luo oli tullut mies, joka oli vienyt naisen puhelimen sekä pankkikortin. Tämän jälkeen naisen tililtä oli tehty luvattomia rahasiirtoja yhteensä 24 000 euron edestä.

16.10. joensuulaiselta mieheltä vietiin peräti 95 000 euroa pankkisiirrolla ulkomaiselle tilille. Tällä kertaa soittajalle esiinnyttiin Nordean nimissä ja miehelle oli kerrottu kolmesta luottohakemuksesta. Mies oli kertonut, ettei tällaisia hakemuksia ole tehty. Pankin edustajana esiintynyt soittaja oli kysynyt puhelun aikana tunnuslukua, jonka mies oli ilmeisimmin antanut tai näpytellyt sen puhelimeen.





Tiedotteessa kerrotaan muistakin tapauksista.

Yhteensä mainituilla huijauksilla itäsuomalaisilta vietiin lokakuussa noin 513 000 euroa.

Poliisi mainitsee erillisessä tiedotteessa huijaustavasta, jossa uhria kehotetaan puhelun aikana asentamaan sovellus, jonka avulla voisi estää petollisia maksuja toteutumasta.





Huijaus hyödyntää turvatilihuijaukselle ominaista tekotapaa, jossa uhrille uskotellaan tämän tilivarojen olevan vaarassa. Poliisin tietojen mukaan huijauspuhelun aikana uhria on kielletty kertomasta omia tunnuksia ja painotettu, että sovelluksen lataaminen olisi ainoa tapa välttää vahingot.