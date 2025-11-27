Black Friday 2025 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 27.11.)

Virallinen Black Friday on tänä vuonna perjantaina 28.11., mutta kampanjat käynnistyivät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.

Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti. Olemme poistaneet tarjouksista kaikki sellaiset "diilit", joissa tuote on ollut 3kk sisään oikeasti halvemmalla myynnissä kuin nyt Black Fridayn tarjouksissa - eli listaamme seuraamalla et tule myöskään "tarjoushuijatuksi".

Lista päivittyy jatkuvasti varsinaisen Black Friday -pääpäivän lähestyessä ja sen jälkeenkin, joten kannattaa tarkistaa tilanne sivultamme aika ajoin. Tämän sivun osoite toimii koko kampanjajakson ajan, joten pistä sivu kirjanmerkkeihin ja seuraa päivityksiä suoraan täältä.

Osa tarjouksista saattaa päättyä jo ennen varsinaista Black Fridayta - tulemme merkitsemään päättyneet tarjoukset yliviivauksella tai poistamaan ne kokonaan listalta. Samoin toimitaan tuotteiden osalta, jotka myydään loppuun kampanjan aikana.





Kännykät

OnePlus Nord 5 (256GB)



OnePlus 13R (256GB)

alin hinta nyt: 369 euroa

OnePlus 13R:n arvostelumme

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 349 euroa

(huom! Eli hinta oli lokakuussa hetken nykyistä tarjousta halvempi - mutta koska tämäkin hinta on varsin hyvä, nostimme tarjouksen listallemme)



OnePlus 13 (256GB)



OnePlus 13 (512GB)



Apple iPhone 16e (128GB)



Apple iPhone 16 (128GB)



Apple iPhone 15 (128GB)



Fairphone 5 (128GB)



OnePlus Nord CE5 (128GB)



Google Pixel 10 (128GB)



Google Pixel 10 (256GB)



Google Pixel 10 Pro (128GB)



Google Pixel 10 Pro (256GB)



Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)



Samsung Galaxy A56 (128GB)



Honor Magic7 Lite (512GB)



Nothing Phone (3a) Pro (256GB)



Samsung Galaxy A16 (128GB, huom: 4G-puhelin)



Samsung Galaxy S24 FE (128GB)



Honor Magic V5 (512GB, taittuva puhelin)





Älykellot

Garmin Forerunner 955



Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)

alin hinta nyt: 119 euroa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 179 euroa



Garmin Venu 4 (41mm)



Garmin Venu 4 (45mm)



Apple Watch SE (vm. 2023 / 40mm)

tarjous ei ole enää voimassa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 199 euroa

Garmin Venu 3



Garmin Fenix 8 (43mm)



Garmin Fenix 8 (47mm)



Garmin Fenix 8 (51mm)



Polar Ignite 3



Garmin Forerunner 265



Garmin Forerunner 965



Garmin Fenix 7X Pro Solar ("isompi 7 Pro")



Garmin Fenix 7 Pro Solar ("keskikokoinen 7 Pro")



Garmin Fenix 7S Pro Solar ("pienin 7 Pro")



Garmin Vivoactive 5



Garmin Vivoactive 6



Google Pixel Watch 3 (45mm / LTE)





Älysormukset

Oura Ring 4

alin hinta nyt: 279 euroa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa

Huom! Hinta on "alkaen", eli hinta voi olla korkeampikin, riippuen valitusta sormuksen materiaalista ja koosta



Samsung Galaxy Ring





Kuulokkeet ja kaiuttimet

OnePlus Nord Buds 3 Pro



Sony WH-1000XM4



Sony WH-1000XM5



Sony WH-1000XM6



Apple AirPods Pro (2. sukupolvi / USB-C)

alin hinta nyt: 199 euroa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 219 euroa

(hinta oli hetken aikaa 179e Black Fridayn aikana)

Sennheiser Momentum 4



Apple AirPods 4



Sony WF-1000XM5 (nappikuulokkeet)



Logitech G Pro X 2 Lightspeed (langattomat pelikuulokkeet)



HyperX Cloud Alpha (langattomat pelikuulokkeet)

alin hinta nyt: 100 euroa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -kampanjoita: 129 euroa





Robotti-imurit

Lue oppaamme: Näin valitset itsellesi sopivan robotti-imurin

Dreame X50 Ultra Complete



Roborock Saros Z70



Roborock Saros 10



Roborock Saros 10R



Roborock Qrevo Edge



Roborock Qrevo Curv



Roborock QR 798



Roomba Plus 505 Combo + AutoWash





Tietokoneen näytöt

Samsung Odyssey G9 49" Ultrawide Curved (144Hz)



LG UltraGear 45GX950A 45" OLED (kaareva pelinäyttö, 165Hz)



Samsung Odyssey G5 34" Ultrawide Curved

alin hinta nyt: 249 euroa

Alin hinta 3kk ennen Black Friday -tarjouksia: 269 euroa



Asus ROG Strix 27" -pelinäyttö (240Hz)



Samsung Odyssey G3 24" -pelinäyttö (180Hz)



Samsung Odyssey 27" G6 OLED -pelinäyttö (240Hz)



MSI MAG 271QPX 27" QD-OLED -pelinäyttö (240Hz)



AOC Q27G3XMN 27" -pelinäyttö (180Hz)





Tabletit

OnePlus Pad Lite (8 / 128GB)



Samsung Galaxy Tab A9+ (5G / 128GB)



Samsung Galaxy Tab A9+ (WiFi / 128GB)

tarjous ei ole enää voimassa

Alin hinta 3kk sisään: 187 euroa

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi / 128GB)

alin hinta nyt: 349 euroa

Alin hinta 3kk sisään ennen Black Friday -kampanjoita: 456 euroa



Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (WiFi / 14,6" / 256GB)

alin hinta nyt: 599 euroa

Alin hinta 3kk sisään ennen Black Friday -kampanjoita: 749 euroa



Apple iPad Air 11" (2025 / 128GB / WiFi)

alin hinta nyt: 598 euroa

Alin hinta 3kk sisään ennen Black Friday -kampanjoita: 647 euroa





OLED-televisiot

Listaamme tällä kertaa ainoastaan OLED-televisioiden tarjouksia. Suosittelemme tutustumaan artikkeliimme, jossa selitetään OLED ja QLED -tekniikoiden erot.

LG 55" OLED evo C5 4K TV (2025)



LG 65" OLED evo C5 4K TV (2025)



LG 77" OLED evo C5 4K TV (2025)



Samsung 65" S90F 4K OLED (2025)



Samsung 55" S90F 4K OLED (2025)





Tietokoneet

Apple Macbook Air 13" (2025 / M4 / 16GB / 256GB)



Apple Macbook Air 13" (2025 / M4 / 16GB / 512GB)



Apple Macbook Air 15" (2025 / M4 / 16GB / 256GB)





Muut tuotteet

Google TV Streamer 4K (mediatoistin)



Logitech G Pro X Superlight 2 - langaton pelihiiri







