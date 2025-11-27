Black Friday 2025 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 27.11.)
Virallinen Black Friday on tänä vuonna perjantaina 28.11., mutta kampanjat käynnistyivät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.
Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti. Olemme poistaneet tarjouksista kaikki sellaiset "diilit", joissa tuote on ollut 3kk sisään oikeasti halvemmalla myynnissä kuin nyt Black Fridayn tarjouksissa - eli listaamme seuraamalla et tule myöskään "tarjoushuijatuksi".
Lista päivittyy jatkuvasti varsinaisen Black Friday -pääpäivän lähestyessä ja sen jälkeenkin, joten kannattaa tarkistaa tilanne sivultamme aika ajoin. Tämän sivun osoite toimii koko kampanjajakson ajan, joten pistä sivu kirjanmerkkeihin ja seuraa päivityksiä suoraan täältä.
Osa tarjouksista saattaa päättyä jo ennen varsinaista Black Fridayta - tulemme merkitsemään päättyneet tarjoukset yliviivauksella tai poistamaan ne kokonaan listalta. Samoin toimitaan tuotteiden osalta, jotka myydään loppuun kampanjan aikana.
- Kännykät
- Älykellot ja urheilukellot
- Älysormukset
- Kuulokkeet ja kaiuttimet
- Robotti-imurit
- Näytöt
- Tabletit
- OLED-televisiot
- Tietokoneet
- Muut tuotteet
Kännykät
OnePlus Nord 5 (256GB)
- alin hinta nyt: 299 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus Nord 5 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa
OnePlus 13R (256GB)
- alin hinta nyt: 369 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus 13R:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 349 euroa
(huom! Eli hinta oli lokakuussa hetken nykyistä tarjousta halvempi - mutta koska tämäkin hinta on varsin hyvä, nostimme tarjouksen listallemme)
OnePlus 13 (256GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus 13 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 699 euroa
OnePlus 13 (512GB)
- alin hinta nyt: 699 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus 13 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 798 euroa
Apple iPhone 16e (128GB)
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Apple iPhone 16e tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 549 euroa
Apple iPhone 16 (128GB)
- alin hinta nyt: 679 euroa
- Apple iPhone 16 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 799 euroa
Apple iPhone 15 (128GB)
- alin hinta nyt: 549 euroa
- Apple iPhone 15 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 650 euroa
Fairphone 5 (128GB)
- alin hinta nyt: 389 euroa
- Fairphone 5 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 489 euroa
OnePlus Nord CE5 (128GB)
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus Nord CE5 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 249 euroa
Google Pixel 10 (128GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Google Pixel 10 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 759 euroa
Google Pixel 10 (256GB)
- alin hinta nyt: 799 euroa
- Google Pixel 10 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 917 euroa
Google Pixel 10 Pro (128GB)
- alin hinta nyt: 859 euroa
- Google Pixel 10 Pro tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1008 euroa
Google Pixel 10 Pro (256GB)
- alin hinta nyt: 959 euroa
- Google Pixel 10 Pro tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1120 euroa
Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)
- alin hinta nyt: 899 euroa
- Samsung Galaxy S25 Ultran tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1029 euroa
Samsung Galaxy A56 (128GB)
- alin hinta nyt: 279 euroa
- Samsung Galaxy A56:n tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 309 euroa
Honor Magic7 Lite (512GB)
- alin hinta nyt: 249 euroa
- Honor Magic7 Liten tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 345 euroa
Nothing Phone (3a) Pro (256GB)
- alin hinta nyt: 379 euroa
- Nothing Phone (3a) Pron tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 429 euroa
Samsung Galaxy A16 (128GB, huom: 4G-puhelin)
- alin hinta nyt: 279 euroa
- Samsung Galaxy A16 4G:n tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 309 euroa
Samsung Galaxy S24 FE (128GB)
- alin hinta nyt: 311 euroa
- Samsung Galaxy S24 FE:n tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 397 euroa
Honor Magic V5 (512GB, taittuva puhelin)
- alin hinta nyt: 1399 euroa
- Honor Magic V5:n tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1670 euroa
Älykellot
Garmin Forerunner 955
- alin hinta nyt: 269 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Forerunner 955 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 299 euroa
(huom! sama kello oli tarjouksessa tasan samalla 269e hinnalla viime vuoden Black Fridayn aikaan)
Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)
- alin hinta nyt: 119 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 179 euroa
Garmin Venu 4 (41mm)
- alin hinta nyt: 476 euroa
- Garmin Venu 4 (41mm) tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 499 euroa
Garmin Venu 4 (45mm)
- alin hinta nyt: 476 euroa
- Garmin Venu 4 (45mm) tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 490 euroa
Apple Watch SE (vm. 2023 / 40mm)
- tarjous ei ole enää voimassa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 199 euroa
Garmin Venu 3
- alin hinta nyt: 309 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Venu 3 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 369 euroa
Garmin Fenix 8 (43mm)
- alin hinta nyt: 679 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 8 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 817 euroa
Garmin Fenix 8 (47mm)
- alin hinta nyt: 679 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 8 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 795 euroa
Garmin Fenix 8 (51mm)
- alin hinta nyt: 799 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 8 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 886 euroa
Polar Ignite 3
- alin hinta nyt: 179 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Polar Ignite 3:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 219 euroa
Garmin Forerunner 265
- alin hinta nyt: 289 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Forerunner 265:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 359 euroa
Garmin Forerunner 965
- alin hinta nyt: 429 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Forerunner 965:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 504 euroa
Garmin Fenix 7X Pro Solar ("isompi 7 Pro")
- alin hinta nyt: 579 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 7 Pron arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 649 euroa
Garmin Fenix 7 Pro Solar ("keskikokoinen 7 Pro")
- alin hinta nyt: 499 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 7 Pron arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 549 euroa
Garmin Fenix 7S Pro Solar ("pienin 7 Pro")
- alin hinta nyt: 499 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Fenix 7 Pron arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 549 euroa
Garmin Vivoactive 5
- alin hinta nyt: 169 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Vivoactive 5:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 189 euroa
Garmin Vivoactive 6
- alin hinta nyt: 259 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Vivoactive 6:n tekniset tiedot
- Alin hinta 3kk sisään: 289 euroa
Google Pixel Watch 3 (45mm / LTE)
- alin hinta nyt: 149 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 349 euroa
Älysormukset
Oura Ring 4
- alin hinta nyt: 279 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa
- Huom! Hinta on "alkaen", eli hinta voi olla korkeampikin, riippuen valitusta sormuksen materiaalista ja koosta
Samsung Galaxy Ring
- alin hinta nyt: 239 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 329euroa
Kuulokkeet ja kaiuttimet
OnePlus Nord Buds 3 Pro
- alin hinta nyt: 29 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 39 euroa
Sony WH-1000XM4
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sony WH-1000XM4 -kuulokkeiden arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 222 euroa (maksoivat 199e myös vuoden 2024 lopulla)
Sony WH-1000XM5
- alin hinta: 249 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sony WH-1000XM5 -kuulokkeiden arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 293 euroa
Sony WH-1000XM6
- alin hinta nyt: 399 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sony WH-1000XM6 -kuulokkeiden arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 469 euroa, paitsi kahden päivän ajan elokuussa 2025, jolloin kuulokkeita sai 343 eurolla
Apple AirPods Pro (2. sukupolvi / USB-C)
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 219 euroa
(hinta oli hetken aikaa 179e Black Fridayn aikana)
Sennheiser Momentum 4
- alin hinta nyt: 179 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 199 euroa
Apple AirPods 4
- alin hinta nyt: 99 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 129 euroa
Sony WF-1000XM5 (nappikuulokkeet)
- alin hinta nyt: 193 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 228 euroa
Logitech G Pro X 2 Lightspeed (langattomat pelikuulokkeet)
- alin hinta nyt: 130 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 174 euroa
HyperX Cloud Alpha (langattomat pelikuulokkeet)
- alin hinta nyt: 100 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -kampanjoita: 129 euroa
Robotti-imurit
Lue oppaamme: Näin valitset itsellesi sopivan robotti-imurin
Dreame X50 Ultra Complete
- alin hinta nyt: 869 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Dreame X50 Ultra Complete arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 959 euroa
Roborock Saros Z70
- alin hinta nyt: 1099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros Z70 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 1199 euroa (päivän ajan elokuussa)
Roborock Saros 10
- alin hinta nyt: 819 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros 10 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 1099 euroa
Roborock Saros 10R
- alin hinta nyt: 819 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sisarmallin, lähes identtisen, Roborock Saros 10:n arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 1299 euroa
Roborock Qrevo Edge
- alin hinta nyt: 669 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sisarmallin, Roborock Qrevo Curvin arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 769 euroa
Roborock Qrevo Curv
- alin hinta nyt: 649 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Qrevo Curvin arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -kampanjoita: 749 euroa
Roborock QR 798
- alin hinta nyt: 399 euroa
- Tietoa Roborock QR 798 ominaisuuksista
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 443 euroa
Roomba Plus 505 Combo + AutoWash
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Roomba Plus 505 Combon tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 599 euroa
Tietokoneen näytöt
Samsung Odyssey G9 49" Ultrawide Curved (144Hz)
- alin hinta nyt: 569 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 749 euroa
LG UltraGear 45GX950A 45" OLED (kaareva pelinäyttö, 165Hz)
- alin hinta nyt: 1289 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1999 euroa
Samsung Odyssey G5 34" Ultrawide Curved
- alin hinta nyt: 249 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk ennen Black Friday -tarjouksia: 269 euroa
Asus ROG Strix 27" -pelinäyttö (240Hz)
- alin hinta nyt: 500 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 538 euroa
Samsung Odyssey G3 24" -pelinäyttö (180Hz)
- alin hinta nyt: 80 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 99 euroa
Samsung Odyssey 27" G6 OLED -pelinäyttö (240Hz)
- alin hinta nyt: 479 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 579 euroa
MSI MAG 271QPX 27" QD-OLED -pelinäyttö (240Hz)
- alin hinta nyt: 449 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 682 euroa
AOC Q27G3XMN 27" -pelinäyttö (180Hz)
- alin hinta nyt: 250 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 279 euroa
Tabletit
OnePlus Pad Lite (8 / 128GB)
- alin hinta nyt: 159 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 219 euroa
Samsung Galaxy Tab A9+ (5G / 128GB)
- alin hinta nyt: 179 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 235 euroa
Samsung Galaxy Tab A9+ (WiFi / 128GB)
- tarjous ei ole enää voimassa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 187 euroa
Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi / 128GB)
- alin hinta nyt: 349 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään ennen Black Friday -kampanjoita: 456 euroa
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (WiFi / 14,6" / 256GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään ennen Black Friday -kampanjoita: 749 euroa
Apple iPad Air 11" (2025 / 128GB / WiFi)
- alin hinta nyt: 598 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään ennen Black Friday -kampanjoita: 647 euroa
OLED-televisiot
Listaamme tällä kertaa ainoastaan OLED-televisioiden tarjouksia. Suosittelemme tutustumaan artikkeliimme, jossa selitetään OLED ja QLED -tekniikoiden erot.
LG 55" OLED evo C5 4K TV (2025)
- alin hinta nyt: 1099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1277 euroa
LG 65" OLED evo C5 4K TV (2025)
- alin hinta nyt: 1899 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 2299 euroa
LG 77" OLED evo C5 4K TV (2025)
- alin hinta nyt: 2099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 2399 euroa
Samsung 65" S90F 4K OLED (2025)
- alin hinta nyt: 1599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1799 euroa
Samsung 55" S90F 4K OLED (2025)
- alin hinta nyt: 1099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1399 euroa
Tietokoneet
Apple Macbook Air 13" (2025 / M4 / 16GB / 256GB)
- alin hinta nyt: 799 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 948 euroa
Apple Macbook Air 13" (2025 / M4 / 16GB / 512GB)
- alin hinta nyt: 1098 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1259 euroa
Apple Macbook Air 15" (2025 / M4 / 16GB / 256GB)
- alin hinta nyt: 1198 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1298 euroa
Muut tuotteet
Google TV Streamer 4K (mediatoistin)
- alin hinta nyt: 79 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 118 euroa
Logitech G Pro X Superlight 2 - langaton pelihiiri
- alin hinta nyt: 80 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 109 euroa
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
Päivitys 14.11. 19:45: Lisätty Applen kuulokkeet, Samsungin kännyköitä, Sony XM4:t, Roomban imuri ja Sennheiserin kuulokkeet.
Päivitys 14.11. 22:25: Päivitetty OnePlus 13 (256GB), OnePlus Nord 5 ja iPhone 16 hinta alemmaksi. Lisätty OnePlus 13 (512GB) ja iPhone 16e.
Päivitys 16.11. 17:35: Lisätty Samsungin älysormus, tabletteja.
Päivitys 17.11. 16:12: Roborockin parin mallin hinnat laskivat aiempaa alemmas.
Päivitys 17.11. 22:30: Lisätty Garminin kelloja, Applen kello, Sonyn nappikuulokkeet, Applen toiset nappikuulokkeet, ensimmäiset televisiot, ..
Päivitys 19.11.: Lisätty näytöt omana ryhmänään; lisää OLED-televisioita; lisätty linkit teknisiin tietoihin useille tuotteille; lisätty kuulokkeita, lisätty tabletti, ..
Päivitys 21.11. 00:25: Lisätty Garminin ja Polarin kelloja.
Päivitys 22.11. 15:20: Lisätty Samsungin parempi tabletti, Garmin Fenix 7 Pro -malleja, päivitetty Garmin Fenix 8:n hinta halvempaan, lisätty Garminin edellisen sukupolven juoksukelloja, ..
Päivitys 24.11. 18:55: Lisätty Macbook Aireja, Roborock Qrevo Curv, Google TV Streamer 4K sekä iPad Air.
Päivitys 25.11. 21:40: Lisätty Garminin kelloja, päivitetty useamman tuotteen hinta aiempaakin alemmaksi, lisätty OLED-televisioita, lisätty näyttöjä, ..
Päivitys 26.11. 21:55: Yliviivattu tarjouksia, jotka ovat jo päättyneet. Päivitetty parin tuotteen hintoja alaspäin (mm. Google TV Streamer), lisätty tuotteita (Googlen älykello, Honorin kännykkä, Nothing Phone), ..
Päivitys 27.11. 18:30: Lisätty pelikuulokkeita, Samsungin kännyköitä, tiputettu Sonyn kuulokkeiden hintaa alemmas, lisätty Logitechin pelihiiri, ..
Päivitys 27.11. 20:10: Gigantin tarjouksista listalle OnePlus 13R ja Applen AirPods Pro 2 -kuulokkeet.
