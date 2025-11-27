--->
Black Friday 2025 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 27.11.)

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen
2 kommenttia

Virallinen Black Friday on tänä vuonna perjantaina 28.11., mutta kampanjat käynnistyivät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.

Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti. Olemme poistaneet tarjouksista kaikki sellaiset "diilit", joissa tuote on ollut 3kk sisään oikeasti halvemmalla myynnissä kuin nyt Black Fridayn tarjouksissa - eli listaamme seuraamalla et tule myöskään "tarjoushuijatuksi".

Lista päivittyy jatkuvasti varsinaisen Black Friday -pääpäivän lähestyessä ja sen jälkeenkin, joten kannattaa tarkistaa tilanne sivultamme aika ajoin. Tämän sivun osoite toimii koko kampanjajakson ajan, joten pistä sivu kirjanmerkkeihin ja seuraa päivityksiä suoraan täältä.

Osa tarjouksista saattaa päättyä jo ennen varsinaista Black Fridayta - tulemme merkitsemään päättyneet tarjoukset yliviivauksella tai poistamaan ne kokonaan listalta. Samoin toimitaan tuotteiden osalta, jotka myydään loppuun kampanjan aikana.


Kännykät

OnePlus Nord 5 (256GB)


OnePlus 13R (256GB)


OnePlus 13 (256GB)


OnePlus 13 (512GB)


Apple iPhone 16e (128GB)


Apple iPhone 16 (128GB)


Apple iPhone 15 (128GB)


Fairphone 5 (128GB)


OnePlus Nord CE5 (128GB)


Google Pixel 10 (128GB)


Google Pixel 10 (256GB)


Google Pixel 10 Pro (128GB)


Google Pixel 10 Pro (256GB)


Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)


Samsung Galaxy A56 (128GB)


Honor Magic7 Lite (512GB)


Nothing Phone (3a) Pro (256GB)


Samsung Galaxy A16 (128GB, huom: 4G-puhelin)


Samsung Galaxy S24 FE (128GB)


Honor Magic V5 (512GB, taittuva puhelin)


Älykellot

Garmin Forerunner 955


Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)


Garmin Venu 4 (41mm)


Garmin Venu 4 (45mm)


Apple Watch SE (vm. 2023 / 40mm)

  • tarjous ei ole enää voimassa
  • Hinnat muissa kaupoissa
  • Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 199 euroa

Garmin Venu 3


Garmin Fenix 8 (43mm)


Garmin Fenix 8 (47mm)


Garmin Fenix 8 (51mm)


Polar Ignite 3


Garmin Forerunner 265


Garmin Forerunner 965


Garmin Fenix 7X Pro Solar ("isompi 7 Pro")


Garmin Fenix 7 Pro Solar ("keskikokoinen 7 Pro")


Garmin Fenix 7S Pro Solar ("pienin 7 Pro")


Garmin Vivoactive 5


Garmin Vivoactive 6


Google Pixel Watch 3 (45mm / LTE)


Älysormukset

Oura Ring 4


Samsung Galaxy Ring


Kuulokkeet ja kaiuttimet

OnePlus Nord Buds 3 Pro


Sony WH-1000XM4


Sony WH-1000XM5


Sony WH-1000XM6


Apple AirPods Pro (2. sukupolvi / USB-C)

Sennheiser Momentum 4


Apple AirPods 4


Sony WF-1000XM5 (nappikuulokkeet)


Logitech G Pro X 2 Lightspeed (langattomat pelikuulokkeet)


HyperX Cloud Alpha (langattomat pelikuulokkeet)


Robotti-imurit

Lue oppaamme: Näin valitset itsellesi sopivan robotti-imurin

Dreame X50 Ultra Complete


Roborock Saros Z70


Roborock Saros 10


Roborock Saros 10R


Roborock Qrevo Edge


Roborock Qrevo Curv


Roborock QR 798


Roomba Plus 505 Combo + AutoWash


Tietokoneen näytöt

Samsung Odyssey G9 49" Ultrawide Curved (144Hz)


LG UltraGear 45GX950A 45" OLED (kaareva pelinäyttö, 165Hz)


Samsung Odyssey G5 34" Ultrawide Curved


Asus ROG Strix 27" -pelinäyttö (240Hz)


Samsung Odyssey G3 24" -pelinäyttö (180Hz)


Samsung Odyssey 27" G6 OLED -pelinäyttö (240Hz)


MSI MAG 271QPX 27" QD-OLED -pelinäyttö (240Hz)


AOC Q27G3XMN 27" -pelinäyttö (180Hz)


Tabletit

OnePlus Pad Lite (8 / 128GB)


Samsung Galaxy Tab A9+ (5G / 128GB)


Samsung Galaxy Tab A9+ (WiFi / 128GB)

Samsung Galaxy Tab S10 FE (WiFi / 128GB)


Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (WiFi / 14,6" / 256GB)


Apple iPad Air 11" (2025 / 128GB / WiFi)


OLED-televisiot

Listaamme tällä kertaa ainoastaan OLED-televisioiden tarjouksia. Suosittelemme tutustumaan artikkeliimme, jossa selitetään OLED ja QLED -tekniikoiden erot.

LG 55" OLED evo C5 4K TV (2025)


LG 65" OLED evo C5 4K TV (2025)


LG 77" OLED evo C5 4K TV (2025)


Samsung 65" S90F 4K OLED (2025)


Samsung 55" S90F 4K OLED (2025)


Tietokoneet

Apple Macbook Air 13" (2025 / M4 / 16GB / 256GB)


Apple Macbook Air 13" (2025 / M4 / 16GB / 512GB)


Apple Macbook Air 15" (2025 / M4 / 16GB / 256GB)


Muut tuotteet

Google TV Streamer 4K (mediatoistin)


Logitech G Pro X Superlight 2 - langaton pelihiiri



Päivitys 14.11. 19:45: Lisätty Applen kuulokkeet, Samsungin kännyköitä, Sony XM4:t, Roomban imuri ja Sennheiserin kuulokkeet.

Päivitys 14.11. 22:25: Päivitetty OnePlus 13 (256GB), OnePlus Nord 5 ja iPhone 16 hinta alemmaksi. Lisätty OnePlus 13 (512GB) ja iPhone 16e.

Päivitys 16.11. 17:35: Lisätty Samsungin älysormus, tabletteja.

Päivitys 17.11. 16:12: Roborockin parin mallin hinnat laskivat aiempaa alemmas.

Päivitys 17.11. 22:30: Lisätty Garminin kelloja, Applen kello, Sonyn nappikuulokkeet, Applen toiset nappikuulokkeet, ensimmäiset televisiot, ..

Päivitys 19.11.: Lisätty näytöt omana ryhmänään; lisää OLED-televisioita; lisätty linkit teknisiin tietoihin useille tuotteille; lisätty kuulokkeita, lisätty tabletti, ..

Päivitys 21.11. 00:25: Lisätty Garminin ja Polarin kelloja.

Päivitys 22.11. 15:20: Lisätty Samsungin parempi tabletti, Garmin Fenix 7 Pro -malleja, päivitetty Garmin Fenix 8:n hinta halvempaan, lisätty Garminin edellisen sukupolven juoksukelloja, ..

Päivitys 24.11. 18:55: Lisätty Macbook Aireja, Roborock Qrevo Curv, Google TV Streamer 4K sekä iPad Air.

Päivitys 25.11. 21:40: Lisätty Garminin kelloja, päivitetty useamman tuotteen hinta aiempaakin alemmaksi, lisätty OLED-televisioita, lisätty näyttöjä, ..

Päivitys 26.11. 21:55: Yliviivattu tarjouksia, jotka ovat jo päättyneet. Päivitetty parin tuotteen hintoja alaspäin (mm. Google TV Streamer), lisätty tuotteita (Googlen älykello, Honorin kännykkä, Nothing Phone), ..

Päivitys 27.11. 18:30: Lisätty pelikuulokkeita, Samsungin kännyköitä, tiputettu Sonyn kuulokkeiden hintaa alemmas, lisätty Logitechin pelihiiri, ..

Päivitys 27.11. 20:10: Gigantin tarjouksista listalle OnePlus 13R ja Applen AirPods Pro 2 -kuulokkeet.

