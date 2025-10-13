Opas: Näin jatkat Windows 10 -päivityksiä vuoden 2026 lokakuulle asti

Kauan tiedossa ollut Windows 10:n päivitystuen päättyminen tapahtui vihdoin 13.10.2025. Tämän päivämäärän jälkeen Windows 10 -käyttöjärjestelmää käyttävät tietokoneet alkavat muuttumaan ajan saatossa turvattomiksi ja pahimmillaan jopa tietoturvariskeiksi - ei ainoastaan käyttäjälle itselleen, vaan kaikille muillekin.

Microsoft on kuitenkin tullut käyttäjiä vastaan Euroopassa ja tarjoaa Windows 10:n kotikäyttäjille ilmaista vaihtoehtoa tukiajan pidennykselle.

Mikäli käyttäjän tietokone sekä tietokoneella käytetty käyttäjätili täyttävät Microsoftin asettamat ehdot, tietoturvapäivitykset jatkuvat Windows 10 -tietokoneelle tavalliseen tapaan aina 13.10.2026 saakka.

Ilmainen tukiajan pidennys

Voit tarkistaa tietokoneesi tilanteen näin:



Klikkaa Windowsin vasemmasta alakulmasta Windowsin aloitusvalikko auki Valitse kohta Asetukset/b> Siiry kohtaan Päivittäminen ja suojaus Valitse kohta Windows Update



Nyt, jos tietokoneesi ja tilisi ovat ilmaisen tuen parissa, näet sivulla linkin, josta voit rekisteröityä Microsoftin ESU-ohjelmaan. Täyttämällä rekisteröitymisprosessissa vaaditut tiedot, tietokoneesi siirtyy osaksi kuluttajien laajennettujen tietoturvapäivitysten ohjelmaa eli ESU-ohjelmaa.

Mikäli et näe linkkiä, se voi johtua jostain seuraavista seikoista:

Et ole asentanut aiempia Windows 10:n päivityksiä tietokoneeseesi. ESU-ohjelmaan liittyminen vaatii sen, että tietokoneesta löytyy vähintään vuonna 2022 julkaistu Windows 10:n 22H2 -versio. Ongelman voi ratkaista asentamalla Windows Updaten tarjoamat kaikki päivitykset.

Käytössäsi on yritystili. ESU-ohjelma koskee ainoastaan kuluttajia, ei yrityksiä.

Käytössäsi ei ole Microsoft-tiliä, vaan tietokoneen paikallinen tili. ESU-ohjelman yksi ehdoista on Microsoft-tili, joten joudut luomaan tietokoneellesi uuden käyttäjätilin ja asentamaan päivitykset sen kautta.



Mikäli tietokonetta ei päivitä, ovat tietoturvariskit potentiaalisesti valtavia. Käyttöjärjestelmistä löydetään säännöllisesti aukkoja, jotka mahdollistavat pahimmillaan tietokoneen kaappaamisen rikollisten käyttöön.

Kaikkia näitä uhkia vastaan ei voi suojautua virustorjunnalla tai palomuurilla. Ainoa varma tapa suojautua uhkia vastaan ilman tietoturvapäivityksiä olisi se, että tietokone irroitetaan kokonaan ja pysyvästi pois internetistä.

Toinen vaihtoehto, mitä kannattaa harkita vaikkapa iäkkäämmän sukulaisen tietokoneen tapauksessa, on se, että Windowsin tilalle asennetaan vaikkapa ilmainen ChromeOS Flex -käyttöjärjestelmä tai jokin lukuisista Linux-jakeluista.



Ja tietysti, yksi vaihtoehto on uuden tietokoneen osto. Esimerkiksi kannettavan tietokoneen osto-oppaamme opiskelijalle toimii hyvänä pohjana siitä, millainen tietokone kannattaa ostaa, jos siihen ratkaisuun päätyy.