Opas: Kannettava tietokone opiskelijalle

Oletko aloittamassa opiskelun korkeakoulussa ja nyt pitäisi hankkia kannettava tietokone opintoja varten? Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ei ole yleispätevää ohjeistusta siitä, millainen kannettavan tietokoneen pitäisi olla, vaan vaatimukset jätetään pääosin opiskelijan omaan harkintaan.

Kokosimme tähän selkeän ohjeistuksen siitä, millainen on mielestämme järkevin kannettava, jollainen kannattaa hankkia opiskeluja varten.

Olemme pyrkineet laatimaan ohjeen mahdollisimman väljäksi, jotta se jättää paljon vaihtoehtoja ostajalle, mutta kuitenkin siten, että ostettu tietokone riittäisi tehoiltaan ja ominaisuuksiltaan aina koulun loppuun saakka.







Käyttöjärjestelmä

Aivan ensimmäinen ja selkeä linjaus on, että opiskeluun ei kannata hankkia Chromebookia eikä Linux-pohjaista tietokonetta.

Myöskään tabletilla, kuten iPadilla tai Android-pohjaisella tabletilla ei koulunkäyntiä kannata suunnitella aloittavansa.

Miksikö?

Oppilaitokset yleensä vaativat tiettyjen ohjelmistojen käyttöä ihan arjen pyörittämiseen. Vaikka suurin osa palveluista onkin tarjolla selainpohjaisina, näin ei suinkaan aina ole.

Mutta tärkein syy on kuitenkin siinä, että korkeakoulujen IT-tuki ei pääsääntöisesti tarjoa minkäänlaista tukea muille kuin koulun virallisesti tukemille käyttöjärjestelmille. Eli jos jokin asia ei toimi ja käytössäsi on jokin ei-tuettu käyttöjärjestelmä, joudut selvittelemään ongelman ihan itse.

Sitten tulee se iso kysymys... Mac vai Windows?

Kysyimme aiheesta sosiaalisessa mediassa kokemuksia ja saimme satoja vastauksia eri kanavissa.

Käytännössä Windows on varmin vaihtoehto, sillä useat vastaajat kertoivat, että kursseilla tuli vastaan useinkin tilanteita, joissa kurssin suorittamiseksi vaadittiin ohjelmien asentamista, jotka olivat saatavilla vain Windowsille.

Tästä kannattaa kysyä suoraan koulun IT-tuelta, jos ehdottomasti haluaisi käyttää macOS:ää koulussa. IT-tuki osaa suoraan vastata sen, onko opintokokonaisuudessasi kursseja, joiden suorittaminen vaatii Windowsin.

Mutta varmin valinta on Windows 11.

Sillä ei ole juurikaan koulunkäynnin kannalta merkitystä, mikä Windows 11:nversio tietokoneessa on, mutta Windows 10 S -tietokoneita kannattaa välttää, ihan puhtaasti käytettävyyden kannalta. Kyllä, Windows 10 S:n voi päivittää ilmaiseksi myös "täydeksi" Windows 11 -versioksi. Mutta jos ajatellaan tilannetta, että tietokoneen hankkija ei juurikaan tekniikasta mitään tiedä, kannattaa välttää turhaa kikkailua.

Eli tiivistäen:

Varmista, että tietokoneessa on Windows 11. Joko Windows 11 Home tai Windows 11 Pro, mutta ei Windows 11 S.

Jos välttämättä haluat käyttää macOS-tietokonetta, varmista sen soveltuvuus koulun IT-tuesta.





Muistin määrä

Tässä vaiheessa kannattaa tehdä selkeä ero kahden asian välille:

Käyttömuisti ja tallennustila ovat eri asia, vaikka molempia ilmaistaan gigatavuissa (eli GB tai Gt -merkinnöillä).

Muistia (eli keskusmuistia) suosittelemme hankkimaan tietokoneeseen 16 gigatavun verran.

Kahdeksalla gigatavulla ehkä pärjää vielä tällä hetkellä (kesä 2025), mutta hyvin todennäköisesti 8 gigatavua alkaisi olemaan tietokoneen käyttöä hidastava tekijä jo vuoden, parin sisään.

Jos opinnot ovat vaikkapa sähkötekniikkaan, mediaan tai muuhun alaan suuntautuvia, joissa käytetään raskaita suunnitteluohjelmistoja (CAD), kuvankäsittelyä (esim. Adoben tuotteet) tai videon editointia, kannattaa keskusmuistia olla 32 gigatavun verran.

Eli tiivistäen:

Tietokoneessa mielestämme pitää olla vähintään 16 gigatavua keskusmuistia (RAM).

Jos opinnoissa käsitellään kuvia, tehdään videotuotantoa tai käytetään suunnittelutyökaluja, tulisi muistia olla 32 gigatavua.





Tallennustila

Tallennustilan suhteen kannattaa perinteinen kovalevy (eli HDD) unohtaa kokonaan ja valita tietokone, josta löytyy SSD. SSD nopeuttaa tietokoneen käyttöä niin merkittävästi, että perinteisen kovalevyn hankinta olisi järjetön ratkaisu.

Käytännössä suosittelemme hankkimaan tietokoneen, jossa on vähintään 100 gigatavun kokoinen SSD-levy tallennustilana. Tässä tapauksessa enempi on parempi, eli me kallistuisimme kenties noin 200 gigatavun tallennustilaan ja siitä ylöspäin, hieman opiskelualasta riippuen.

Jos tietokoneelle halutaan asentaa myös pelejä, videoita, jne tallennustilaa kannattaa harkita hankkivansa tätäkin enemmän. Videoita ja vastaavaa varten (ei kuitenkaan peleille) tallennustilaa voidaan myös laajentaa jälkikäteen hankkimalla tietokoneen kylkeen ulkoinen kovalevy.

Etenkin kuvankäsittelyä ja videotuotantoa vaativilla aloilla tallennustilaa kannattaa olla tätäkin enemmän. Näillä aloilla suosittelemme lisäksi katsomaan tietokoneita, joissa SSD-levy on toteutettu NVMe -tekniikalla.

Tiivistäen:

Tietokoneessa pitäisi olla SSD-levy, jossa on tallennustilaa vähintään 100 gigatavua, mielellään 200 gigatavua.

Jos opiskelet videotuotantoa vaativaa alaa, enemmän on parempi. Tällöin myös SSD:n pitäisi olla NVMe-tyyppiä.





Näytön koko

Koska tietokonetta kannetaan repussa koko opintojen ajan, on näytön koko merkittävä valintakriteeri. Suosittelemme, että näytön koko olisi jotain 13 ja 15,6 tuuman väliltä. Tätä isommalla näytöllä varustettu tietokone on sinänsä miellyttävämpi käyttää, suuremman näytön ansiosta, mutta 17-tuumaiset läppärit eivät kulje enää järkevästi repussa mukana ja ne vaativat pöytätilaa turhankin paljon.

Tiivistäen:

Hanki kannettava tietokone, jonka näyttö on 13 tuuman ja 15,6 tuuman väliltä.

Näytönohjain

Kannettavassa tarvitaan erillistä näytönohjainta käytännössä vain, jos opinnot vaativat tiettyjen, raskaiden ohjelmistojen käyttöä. Jälleen, jos opinnot ovat mediaan tai suunnitteluun liittyviä, kannattaa tähän panostaa.

Tällöin käytännössä riittää, että tietokoneesta löytyy erillinen näytönohjain (tyypillisesti AMD:n tai NVIDIAn valmistama), josta löytyy vähintään 4 gigatavua omaa näytönohjaimen muistia. Myös merkintä DirectX 12 (tai tätä suurempi numero) olisi hyvä löytyä näytönohjaimen merkinnän läheltä.

Ohjelmointia tai tietojenkäsittelyä opiskelevaan lähteville suosittelemme, että läppäristä löytyy moderni NVIDIAn RTX -erillisnäytönohjain. Tämä siksi, että opinnoissa tulee hyvin todennäköisesti eteen tilanteita, joissa omalla tietokoneella pitäisi - tai ainakin "olisi kiva" - pystyä ajamaan (kevyitä) tekoälymalleja paikallisesti. Myös kuvankäsittelyä vaativilla aloilla suosittelemme samaa, sillä tekoälylaskentaa tukeva näytönohjain yleensä tehostaa kuvankäsittelyohjelmien tekoälytoimintojen suorittamista merkittävästi.

Tiivistäen:

Valtaosan opiskelijoista ei tarvitse välittää siitä, millainen näytönohjain tietokoneessa on.

Mutta jos opinnot vaativat raskaiden ohjelmistojen käyttöä, kuten suunnitteluohjelmien tai videoeditointiohjelmien käyttöä, hanki kannettava, jossa on erillinen näytönohjain. Tällöin varmista, että näytönohjaimella on vähintään 4 gigatavua omaa muistia. Jos lähdet opiskelemaan kuvankäsittelyä, ohjelmointia tai tietojenkäsittelytieteitä sisältävää kokonaisuutta, harkitse läppäriä, josta löytyy moderni NVIDIAn erillisnäytönohjain.





Yhteenveto

Jos opintosi eivät vaadi raskaiden ohjelmistojen käyttöä, vaan lähinnä selaimen, verkkopalveluiden ja kenties Microsoft Officen käyttöä, suosittelemme seuraavanlaista kokoonpanoa:



Käyttöjärjestelmä: Windows 11 Home tai Windows 11 Pro

Keskusmuistin määrä (RAM) : 16 gigatavua tai enemmän

: 16 gigatavua tai enemmän Tallennustila: vähintään 100 gigatavua SSD-levyä ( ei kovalevyä, vaan SSD! )

Prosessori: ei merkitystä

Näytön koko: 13 - 15,6 tuumaa

Näytönohjain: ei vaadita erillistä näytönohjainta



Tälle kokoonpanolle hinnat alkavat noin 500 euron hintatasosta.

Jos opiskelet tekniikan alalla, tietotekniikan puolella, media-alalla tai jossain muulla alalla, jossa käytetään suunnitteluohjelmia (CAD), videoeditointia, tekoälyä tai kuvankäsittelyä, suosittelemme seuraavanlaista pakettia:



Käyttöjärjestelmä: Windows 11 Home tai Windows 11 Pro

Keskusmuistin määrä (RAM) : 16 gigatavua tai enemmän

: 16 gigatavua tai enemmän Tallennustila: vähintään 200 gigatavua SSD-levyä ( NVMe -tekniikalla)

Näytön koko: 13 - 15,6 tuumaa

Näytönohjain: Erillisnäytönohjain, jolla omaa muistia vähintään 4 gigatavua (ohjelmointia tai kuvankäsittelyä opiskeleville: NVIDIA RTX)



Tällaisia tietokoneita myydään lähinnä yrityskäyttöön tai pelikannettavina. Pelikannettavat ovat ongelmallisia painon, yleensä heikon akkukestonsa sekä suuren kokonsa vuoksi.

Eli tällaista raskaampaa ratkaisua etsivälle, suosittelemme tutustumaan käytettyjä yrityskannettavia myyviin liikkeisiin.

Millainen Mac?

Jos koulusta on varmistettu, että opinnot voi suorittaa myös Macilla, ovat kriteerit suhteellisen selkeät.

Suurimmalle osalle opiskelijoista suosittelemme ostamaan halvimman kaupasta löytyvän Apple Macbook Airin, josta löytyy Applen oma M-piirisarja, vähintään 16 gigatavua käyttömuistia (RAM) ja vähintään 200 gigatavua tallennustilaa.

Applen tietokoneisiin ei voi lisätä käyttömuistia eikä tallennustilaa jälkikäteen, joten emme suosittele 8 gigatavun käyttömuistilla varustettuja Macceja lainkaan.

Tällä hetkellä halvimmat nämä kriteerit täyttävät Applen kannettavat maksavat noin 950 euroa

Järeämpään käyttöön, eli videotuotantoon ja kuvankäsittelyyn suuntautuvilla opinnoilla suosittelemme, että tietokoneesta löytyy vähintään Applen M3-piirisarja ja 24 gigatavua käyttömuistia. Tällöin hinnat alkavat noin 1300 eurosta.

Lisävinkkejä

Pelikäyttöön läppäriä ei kannata mitoittaa, vaan sitä varten kannattaa hankkia kotiin erillinen pöytäkone tai pelikonsoli. Peliläppäri on monella tapaa kahden huonon idean yhdistelmä: se painaa paljon, sen akkukesto on heikohko ja se ei ole päivitettävissä, kuten pöytäkone olisi.

Lisäksi Windows-kannettavissa suosittelemme varmistamaan, että kannettava tukee USB-C -liitännän kautta lataamista. Tällaisia läppäreitä voi ladata tehokkaammalla kännykkälaturillakin, millä tahansa modernilla USB-C -telakalla ja mm. Applen latureilla, joten parhaimmillaan koulurepusta voi jättää yhden painavan kapistuksen, eli läppärin oman laturin, kokonaan pois.

Myös "perusläppäriä" ostavien kannattaa ehdottomasti tutustua käytettyjä yritysläppäreitä myyvien yritysten valikoimaan. Esimerkiksi 500 eurolla saattaa irrota merkittävästi laadukkaampi, aiemmin yrityskäytössä ollut läppäri, kuin mitä vastaava, kaupasta uutena ostettu tietokone olisi.

Usea sosiaalisessa mediassa artikkeliamme kommentoinut painotti myös sitä, että näppäimistön tuntumaa olisi hyvä kokeilla ennen ostopäätöstä. Koneella tullaan kuitenkin kirjoittamaan useamman vuoden ajan. Eli läppäreiden näppäimistöissä on varsin isojakin eroja tuntuman ja laadun osalta - mutta nämä selviävät vain, jos pääsee hypistelemään tietokoneita paikan päälle.