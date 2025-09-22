HBO Maxin hinta nousi Suomessa
HBO Max on nostanut hintojaan Suomessa. Hintojen nousu vaikuttaa kattavan kaikki tilausluokat.
Osalle nykyisistä tilaajista on tullut jo sähköpostia hintojen korotuksesta nykyisen tilausjakson päättyessä.
Hinnat nousevat yleisimmässä Standard-tilauksessa kahdella eurolla aiempaan nähden.
Aikoinaan, kun HBO Max aloitti Suomessa vuonna 2021, palvelu tarjosi uusille tilaajille ikuista -50% alennusta. Alennus pysyy voimassa nyt uusien hinnankorotustenkin myötä.
Uudet HBO Maxin tilaushinnat Suomessa ovat:
- Basic (mainoksilla varustettu): 6,99 euroa/kk
- Standard (ei mainoksia, FullHD): 11,99 euroa/kk
- Premium (ei mainoksia, 4K): 16,99 euroa/kk
Premium-tilauksen hinta nousi kolmella eurolla, sillä aiemmin Premium-tilaus maksoi 13,99e/kk.
Hintojen korotukset koskevat välittömästi uusia tilauksia ja vanhoille tilaajille hintojen korotukset astuvat voimaan nykyisen laskutusjakson päättyessä. Vuositilaajillekin tämä tarkoittaa hintojen nousua nykyisen vuositilauksen seuraavan laskutusjakson vaihtuessa.
Edellisen kerran HBO Max nosti Suomen hintojaan vuonna 2023. Ikuisen alennuksen ehtoja heikennettiin osittain alkuvuodesta 2025, kun Standard-tilauksen osa ominaisuuksista siirrettiin Premium-tilaukseen.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.