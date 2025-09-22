--->
Rekisteröidy
AfterDawn logo

HBO Maxin hinta nousi Suomessa

HBO Maxin hinta nousi Suomessa
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

HBO Max on nostanut hintojaan Suomessa. Hintojen nousu vaikuttaa kattavan kaikki tilausluokat.

Osalle nykyisistä tilaajista on tullut jo sähköpostia hintojen korotuksesta nykyisen tilausjakson päättyessä.

Hinnat nousevat yleisimmässä Standard-tilauksessa kahdella eurolla aiempaan nähden.

Aikoinaan, kun HBO Max aloitti Suomessa vuonna 2021, palvelu tarjosi uusille tilaajille ikuista -50% alennusta. Alennus pysyy voimassa nyt uusien hinnankorotustenkin myötä.

Uudet HBO Maxin tilaushinnat Suomessa ovat:

  • Basic (mainoksilla varustettu): 6,99 euroa/kk
  • Standard (ei mainoksia, FullHD): 11,99 euroa/kk
  • Premium (ei mainoksia, 4K): 16,99 euroa/kk


Premium-tilauksen hinta nousi kolmella eurolla, sillä aiemmin Premium-tilaus maksoi 13,99e/kk.

Hintojen korotukset koskevat välittömästi uusia tilauksia ja vanhoille tilaajille hintojen korotukset astuvat voimaan nykyisen laskutusjakson päättyessä. Vuositilaajillekin tämä tarkoittaa hintojen nousua nykyisen vuositilauksen seuraavan laskutusjakson vaihtuessa.


Osa HBO Maxilta tilaajille lähetetystä sähköpostiviestistä

Edellisen kerran HBO Max nosti Suomen hintojaan vuonna 2023. Ikuisen alennuksen ehtoja heikennettiin osittain alkuvuodesta 2025, kun Standard-tilauksen osa ominaisuuksista siirrettiin Premium-tilaukseen.

KOMMENTOI

Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
 Threadsin logo
Threads
 Blueskyn logo
Bluesky
 Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki