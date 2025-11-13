Black Friday 2025 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 14.11.)

Virallinen Black Friday oli tänä vuonna perjantaina 28.11. mutta kampanjat käynnistyivät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.

Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti. Olemme poistaneet tarjouksista kaikki sellaiset "diilit", joissa tuote on ollut 3kk sisään oikeasti halvemmalla myynnissä kuin nyt Black Fridayn tarjouksissa - eli listaamme seuraamalla et tule myöskään "tarjoushuijatuksi".

Lista päivittyy jatkuvasti varsinaisen Black Friday -pääpäivän lähestyessä ja sen jälkeenkin, joten kannattaa tarkistaa tilanne sivultamme aika ajoin. Tämän sivun osoite toimii koko kampanjajakson ajan, joten pistä sivu kirjanmerkkeihin ja seuraa päivityksiä suoraan täältä.

Osa tarjouksista saattaa päättyä jo ennen varsinaista Black Fridayta - tulemme merkitsemään päättyneet tarjoukset yliviivauksella tai poistamaan ne kokonaan listalta. Samoin toimitaan tuotteiden osalta, jotka myydään loppuun kampanjan aikana.





Kännykät

OnePlus Nord 5 (256GB)



OnePlus 13 (256GB)



Apple iPhone 16 (128GB)



Apple iPhone 15 (128GB)



Fairphone 5 (128GB)



OnePlus Nord CE5 (128GB)



Google Pixel 10 (128GB)



Google Pixel 10 (256GB)



Google Pixel 10 Pro (128GB)



Google Pixel 10 Pro (256GB)





Älykellot

Garmin Forerunner 955



Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)

alin hinta nyt: 119 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 179 euroa





Älysormukset

Oura Ring 4

alin hinta nyt: 279 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa

Huom! Hinta on "alkaen", eli hinta voi olla korkeampikin, riippuen valitusta sormuksen materiaalista ja koosta





Kuulokkeet ja kaiuttimet

Sony WH-1000XM5



Sony WH-1000XM6





Robotti-imurit

Dreame X50 Ultra Complete



Roborock Saros Z70



Roborock Saros 10



Roborock Qrevo Edge



Roborock QR 798







Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.