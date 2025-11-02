Bluesky ylitti 40 miljoonan käyttäjän rajan - testaa "En tykkää" -painiketta

Vuoden 2024 alussa kaikkien halukkaiden käytettäväksi muuttunut sosiaalisen median palvelu Bluesky on rikkonut uuden rajapyykin.

Palvelun virallisella tilillä kerrotaan, että palvelu on ylittänyt 40 miljoonan käyttäjän rajan. Viimeksi kun palvelun käyttäjämääristä uutisoimme, palvelu ylitti 15 miljoonan käyttäjän rajan vuosi sitten.





Bluesky on vaihtoehto ja haastaja X:lle ja Threadsille. Näistä kahdesta jälkimmäinen, Metan palvelu on kasvanut selvästi nopeammin. Threads ylitti juuri 150 miljoonan päivittäin aktiivisen käyttäjän rajan.

Samalla Bluesky on kertonut palvelun uudistuksista.

Blueskyssa oletuksena selataan aikajärjestyksessä olevaa aikajanaa ja siellä näkyy julkaisuja seuratuilta tileiltä.

Lisää ehdotuksia näkyy Discover-syötteessä, jossa näkyy suosittuja julkaisuja ja julkaisuja tileiltä, joita et seuraa. Tätä syötettä varten Bluesky alkaa pian testaamaan "En tykkää" -painiketta.





Peukuttamalla alaspäin voi palvelulle kertoa, että haluat nähdä vähemmän tällaista sisältöä eli heikkolaatuisten vastausten näkyvyys voi laskea. "En tykkää" -merkinnät ovat yksityisiä, eikä signaali ole maailmanlaajuinen eli se vaikuttaa pääasiassa omaan kokemukseen palvelussa.

Bluesky myös kehittää järjestelmää, joka kartoittaa Blueskyhin luonnostaan muodostuvat "sosiaaliset naapurustot". Nämä ihmiset ovat sellaisia, joiden kanssa olet jo vuorovaikutuksessa tai joihin tutustumisesta todennäköisesti pitäisit.

Asettamalla etusijalle vastaukset ihmisiltä, jotka ovat lähempänä omaa naapurustoasi, voimme tehdä keskusteluista relevantimpia, tutumman oloisia ja vähemmän alttiita väärinymmärryksille, Bluesky kertoo.





Uudistuksiin kuuluu myös parempi haitallisen sisällön tunnistus ja sellaisten julkaisujen näkyvyyden vähentäminen, koko viestiketjun näyttäminen ensin käyttäjälle sen sijaan, että "Vastaa" -painike vie suoraan kirjoituskenttään sekä vastausasetusten päivittäminen ja selkeämpi esiintuonti käyttöliittymässä.

AfterDawnin virallinen tili löytyy myös Blueskysta sekä Threadsista.