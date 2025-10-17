VR parantaa junien netin kuuluvuutta - ikkunat laseroidaan

Suomen rautatieverkon henkilöliikennettä operoiva VR aloittaa projektin, jonka tarkoituksena on löytää edes yksi ratkaisu kaukojunia piinaaviin heikkoihin nettiyhteyksiin.

VR ryhtyy marraskuussa laseroimaan kaikki kaukojuniensa ikkunat.

Ratkaisussa ikkunoihin muodostetaan kuvio, joka mahdollistaa kännykkäverkon signaalien helpompi kulkeutuminen ikkunoiden läpi - eli ikkunat eivät enää vaimenna mobiiliverkon signaalia samaan tapaan kuin aiemmin.

Urakka kestää kaksi vuotta eli valmista pitäisi olla loppuvuodesta 2027 ja tuona aikana laserilla käsitellään noin 10 000 ikkunaa. Yhtiö on jo aiemmin uusinut junien sisäiset WiFi-verkot.

Ongelmana junien verkkoyhteyksissä ei olekaan enää heikko WiFi, vaan se, että WiFi pitäisi saada yhdistymäänkin johonkin. Laseroinnin avulla pyritään parantamaan sekä junien oman WiFin yhdistymistä matkapuhelinverkon tukiasemiin että kuluttajien omien kännyköiden yhdistymistä samaisiin tukiasemiin.



Junan verkkoyhteydet kärsivät kuitenkin ongelmasta, jolle VR itse ei voi tehdä yhtään mitään: raiteet kulkevat välillä paikoissa, joissa ei yksinkertaisesti ole riittävästi tukiasemia tarjolla.

Valtiolla oli jo hanke ja sille valmis rahoituskin, jossa oltaisiin ratkaistu nimenomaan tätä ongelmaa. Liikenne- ja viestintäministeriön hankkeen tarkoituksena oli rakentaa rataverkon varrelle tukiasemia myös paikkoihin, joissa tukiaseman lähistöllä ei asu "tarpeeksi" ihmisiä, jotta tukiasemaa kannattaisi rakentaa markkinaehtoisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriötä johtaja Lulu Ranne (ps) kuitenkin keskeytti hankkeen yksipuolisella päätöksellä kesällä 2024.

Joten vaikka laserointi auttaakin osittain ongelmaan, se ei ratkaise tärkeintä ongelmaa - eli sitä, että junan hyvästä WiFi-verkosta tai signaaleja läpäisevistä ikkunoista ei ole mitään iloa, jos lähistöllä ei ole tukiasemaa, josta nettiyhteys saataisiin junaan.