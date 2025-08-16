Roborockin roboimurien sovellus osaa nyt suomea

Yksi moite, jonka nostamme esiin varsin usein robotti-imureiden arvosteluissamme koskee sitä, että tiettyjen valmistajien roboimureiden käyttö ei onnistu suomeksi.

Käytännössä roboimureiden hallintaan käytettyä älypuhelinsovellusta ei siis ole suomennettu. Tämä rajaa väistämättä ostajakuntaa, etenkin iäkkäämmän väestön osalta, joka ehkä muutoin omaisi tarvittavat taidot roboimurin ohjaamiseen myös kännykkäsovelluksen kautta.

Yksi suurimmista valmistajista, Roborock, on kärsinyt tästä ongelmasta kaikki nämä vuodet. Ja olemme joka kerta Roborockin tuotteita arvostellessamme tästä aiheesta muistaneet valittaa - ja varoittaa ostajia.

Mutta nyt Roborockilta otettiin yhteyttä meihin päin ja vinkattiin, että Roborock on vihdoin saanut suomennettua sovelluksensa.



Eli jos käyttöjärjestelmän kielenä iPhonella tai Androidilla on käytössä suomi, sovellus toimii suoraan oletuksena suomeksi.

Lisäksi sovelluksen kielen voi halutessaan vaihtaa Roborockin sovelluksesta, oman profiilin kieliasetuksista.

Kysyimme samalla, koskeeko uudistus jo kaikkia Roborockin malleja. Kuulemma ei vielä aivan kaikkia, mutta käännökset ovat saatavilla jo ainakin Roborock Saros Z70, Roborock Saros 10, Roborock S8 MaxV Ultra, Roborock Qrevo Edge, Roborock Qrevo Curv, Roborock Qrevo S, Roborock Q10 VF+ ja Roborock Q7 TF+ -malleille.

Roborockin puhepaketteja ei ole vielä käännetty suomeksi, eli robotti juttelee ääneen edelleen englanniksi (tai jollain muulla jo tuetulla kielellä). Mutta se tärkein, eli sovelluksen hallinta, onnistuu nyt suomeksi.

Sovellus pitää päivittää omasta sovelluskaupasta (Applen App Store / Googlen Play Store), jotta kielipäivitys tulee käyttöön.

Muista valmistajista mm. Roomba on pitkään tarjonnut sovelluksensa myös suomeksi.