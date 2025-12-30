--->
Suomalaisen kulttipelin jatko-osa julkaistiin: My Winter Car

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Suomalaisen kulttipeliksi kohonneen My Summer Carin jatko-osa on julkaistu.

My Winter Car on kotimaisen Amistech-pelifirman, eli käytännössä My Summer Carinkin kehittäneen Johannes Rojolan julkaisema peli.

Pelistä julkaistiin nyt viimeistelemätön ns. early access -versio, joka on tällä hetkellä kerännyt jo Steamissa "erittäin myönteinen" -arviotason.

Siinä missä kesäauton rakentelu keskittyi (oluen juonnin lisäksi) klassiseen Datsun 100A:n koossa pitämiseen, on talviautona tarjolla klassinen Ford Taunus.

Peli on ostettavissa Steamista 14,79 eurolla.

