Kimmel-sensuroinnin seuraus: Disney menetti 1,7 miljoonaa maksavaa tilaajaa

Disneyn omistama ABC-televisiokanava taipui Yhdysvaltain hallinnon painostuksen alla ja hyllytti koomikko Jimmy Kimmelin ohjelman syyskuun puolivälissä.

Tuosta seurasi sananvapautta kannattavien kansalaisten vastaliike ja kuluttajat ympäri maailmaa ryhtyivät perumaan Disneyn omistamien suoratoistopalveluiden tilauksia. Disney omistaa globaalisti toimivan Disney+:n lisäksi myös Hulu ja ESPN-suoratoistopalvelut.

Boikotti mitä ilmeisimmin puri sekä negatiivisella vaikutuksellaan Disneyn imagoon että suoraan yhtiön tuloihin, sillä Disney perui Kimmelin hyllytyksen hyvin nopeasti ja palautti miehen ohjelman takaisin ohjelmistoon jo viikkoa myöhemmin.

Nyt on esitetty ensimmäiset arviot siitä, kuinka pahasti vajaan viikon kestänyt boikotti ehti purra Disneyn suoratoistopalveluiden tilaajamääriin.



Arvioiden mukaan Disneyn suoratoistopalveluista katosi 1,7 miljoonaa maksavaa asiakasta. Kyseinen luku on siis luku, josta on jo poistettu tavallisestikin tilauksensa lopettavat tilit - eli "ylimääräisiä" tilausten lopettamisia oli tuon mainitun 1,7 miljoonan tilauksen verran.

Disneyn eri suoratoistojen hinnat vaihtelevat villisti niin palveluiden välillä kuin eri maissakin, mutta kohtuullisen maltillisella arviolla voisi päätellä, että viikon boikotti ehti aiheuttaa välittömästi noin 17 miljoonan euron kuukausittaisen vajeen Disneyn suoratoistopalveluiden liikevaihtoon. Mikäli kaikki tilauksensa viikon sisään peruneet pysyvät vuodenkin ajan erossa Disneyn palveluista, menetettyä laskennallista liikevaihtoa kertyisi noin 200 miljoonan euron verran.