Disney+:n perumissivu kaatui, kun ihmiset ryntäsivät perumaan tilauksiaan

Yhdeksi maailman suosituimmista suoratoistopalveluista kasvaneen Disney+ -palvelun tilauksia ryhdyttiin perumaan tällä viikolla niin vauhdikkaasti, että tilausten perumisen sivu kaatui (maksumuuri).

Syynä erikoiselle tilausten lopettamisen ryntäykselle löytyy politiikasta.

Disney+:n omistava Disney omistaa myös yhden Yhdysvaltain suurimmista tv-kanavista, ABC:n. Ja ABC:n yksi suosituimmista ohjelmista on ollut pitkään myöhäisillan komedia-keskusteluohjelma Jimmy Kimmel Live!.

Ohjelman juontaja Jimmy Kimmel oli vitsaillut ohjelmassaan siitä, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suhtautui hiljattain murhattuun, äärioikeistolaiseen poliitikkoon Charlie Kirkiin - ja siitä, miten Trumpin hallinnon suhtautuminen oli hyvin erilainen, kun Yhdysvalloissa aiemmin murhattiin demokraattipoliitikko.



Trumpin hallinnolle lojaali, Yhdysvaltain viestintävälineitä valvovan ylimmän viranomaisen, Federal Communications Commissionin (FCC) johtaja Brendan Carr ilmoitti hieman Kimmelin kritiikin jälkeen, että Kimmelin ohjelma pitäisi lakkauttaa. Hän ei suoraan määrännyt ohjelmaa lakkautettavaksi, koska se olisi vastoin Yhdysvaltain perustuslain sananvapauden pykälää, mutta kertoi suoraan ABC:lle, että "tämä voidaan tehdä joko helpoimman tai vaikeimman kautta".

Hieman Trumpille lojaalisen Carrin lausunnon jälkeen Disneyn omistama ABC kertoi lopettavansa Kimmelin ohjelman "toistaiseksi".

Sittemmin Donald Trump on itse vihjannut, että häntä kritisoivien TV-kanavien lähetysluvat pitäisi "kenties" lakkauttaa. FCC päättää lähetysluvista Yhdysvalloissa. ABC on yksi kolmesta suuresta TV-kanavasta, jotka olivat olemassa jo ennen kaapelitelevision aikakautta, aikana jolloin Yhdysvalloissa TV:n katselu tapahtui antennivastaanottimilla ja valtakunnallisia kanavia oli vain kolme.

Sen sijaan, että Disney olisi lähtenyt haastamaan hallinnon uhkailuja, yhtiö päätti taipua. Yhdysvaltain sananvapauden takaava perustuslaki olisi antanut monen mielestä Disneylle lähes varman voiton oikeudessa, jos yhtiö olisi halunnut haastaa hallintoa.

Tästä raivostuneet kansalaiset ovat siis päättäneet perua vauhdilla Disney+ -tilauksiaan. Boikotti on osunut myös toiseen Disneyn omistamaan suoratoistopalveluun, Huluun.

Disney+ -tilauksen perumisen sivu saatiin sittemmin korjattua ja tilauksen peruminen onnistuu taas tavalliseen tapaan.