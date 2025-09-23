Boikotti onnistui? Disney palautti Jimmy Kimmelin ohjelman ohjelmistoonsa

Raha on erinomainen kannustin. Tai ainakin jättimäisten korporaatioiden kohdalla se tuntuu olevan tehokkain vaikuttamisen tapa.

Viihdejätti Disney joutui viime viikolla myrskyn silmään. Donald Trumpin hallinto pillastui, kun suosittu koomikko Jimmy Kimmel kritisoi sitä, miten Trumpin hallinto reagoi taannoiseen äärioikeistopoliitikon Charlie Kirkin murhaan.

Jimmy Kimmelin TV-ohjelma, Jimmy Kimmel Live!, näkyy Yhdysvalloissa Disneyn omistamalla ABC-televisiokanavalla.

Koska kanava on yksi antenniverkossa näkyvistä maanlaajuisista TV-kanavista, sen toimilupaa säätelee Yhdysvaltain viestintävälineitä valvova Federal Communications Commission (FCC). FCC:n nykyinen pääjohtaja on Donald Trumpille lojaali, Trumpin itsensä virkaan valitsema Brendan Carr.

Kimmel kritisoi ohjelmassaan tapaa, jolla Trumpin hallinto pyrki vääntämään Kirkin murhasta epäillyn joksikin muuksi kuin toiseksi äärioikeistolaiseksi.



Hieman kyseisen jakson esittämisen FCC:n johtaja Carr ilmoitti, että Kimmelin ohjelma pitäisi lakkauttaa. Hän ei suoraan määrännyt ohjelmaa lakkautettavaksi, mutta hän ilmoitti ABC-kanavalle, että "tämä voidaan tehdä joko helpoimman tai vaikeimman kautta".

FCC:llä ei pitäisi olla minkäänlaista valtaa päättää TV-kanavien sisällöstä. Lisäksi Yhdysvaltain perustuslain sananvapauden takaava pykälä on ollut perinteisesti äärimmäisen salliva.

Joten ABC eli siten myös Disney, olisi voinut yksinkertaisesti vain olla välittämättä FCC:n uhkailuista - tai haastaa FCC:n oikeuteen. Sen sijaan Disney päätti hyllyttää Kimmelin ohjelman lähes välittömästi FCC:n johtajan kommenttien jälkeen.

Tästä alkoi kansainväliseksikin levinnyt joukkoliike, jossa sananvapauden rajoittamisesta tuohtuneet kansalaiset päättivät äänestää lompakollaan. Kuluttajat peruivat mm. Disney+ -suoratoistopalvelun tilauksia niin paljon, että tilausten lakkautussivu kaatui hetkellisesti.

Hetkellisesti Disneyn pörssiarvosta myös suli miljardeja pois, joskin prosentuaalisesti hyvin vähän. Yhtiö kuitenkin huomasi viikon sisään, että mainehaitta sekä pelko mahdollisesti laajentuvista boikoteista yhtiötä vastaan voivat olla huonoa bisnestä.

Eilen ABC kertoikin, että Jimmy Kimmel palaa takaisin ABC:n kanaville.

Mutta ilmeisesti vain osittain. Yhdysvalloissa TV-kanavat toimivat suomalaisesta näkökulmasta hyvin erikoisella tavalla: kanavat itsessään ovat yhtiöitä, mutta suurimmassa osassa maata niitä näyttää toinen yhtiö. Eli tavallaan ABC:n lähetysoikeudet osassa Yhdysvalloista kuuluvat eri yhtiöille, joita kutsutaan alalla affiliateiksi.



Yksi suurimmista ABC:n kanavia näyttävistä toimijoista on Sinclair, jonka omistuspohja on vahvasti konservatiivista puoluetta lähellä. Sinclair on kertonut etukäteen, että mikäli ABC palauttaa Kimmelin ohjelman takaisin ohjelmistoonsa, Sinclairin omistamat kanavat eivät sitä tule näyttämään.

Jättimäiset amerikkalaiset korporaatiot ovat nyt joutuneet osittain tahtomattaan tanssiin, jossa vastakkain ovat poliittisten toimijoiden painostus sekä kuluttajien ruohonjuuriaktivismi - etenkin lompakoilla äänestäminen.