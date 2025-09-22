Google halutaan pilkkoa osiin - tällä kertaa kohteena mainosvälitys

Hiljattain yksi teknologia-alan seuratuimmista oikeusjutuista päättyi maailman suurimman mainosfirman, Googlen, kannalta varsin hyvin.

Googlea syytettiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä hakukoneiden markkinassa. Oikeusistuin vahvisti syytteet vuoden 2024 ja totesi Googlen syylliseksi.

Tuolloin Googlen oikeuteen yhtenä osapuolista haastanut Yhdysvaltain oikeusministeriö vaati rangaistuksena - ja tulevien rikkomusten ehkäisemiseksi - Googlen pilkkomista osiin. Oikeusministeriön tärkein vaatimus oli, että Googlen omistama Chrome-selain olisi irrotettava omaksi firmakseen. Tällöin Google ei saisi selaimen käytöstä itselleen tietoja, joiden avulla se pystyy kampittamaan kilpailijoitaan. Lisäksi erillinen Chrome voisi neuvotella oletushakukoneen asemasta muiden hakukonetoimijoiden kanssa.



Oikeusjuttu päättyi kuitenkin Googlen osalta pitkälti hyvin, sillä oikeus päätti tuolloin, että Chromea ei tarvitse myydä. Sen sijaan yhtiön toiminnalle asetettiin rajoituksia, joiden toteutumista tullaan seuraamaan tulevat vuodet.

Mutta nyt Googlen monimutkaista yritysrakennetta uhkaa jälleen pilkkominen.

Keväällä 2025 toinen oikeusistuin nimittäin totesi Googlen käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaansa myös verkkomainonnan saralla. Oikeusjuttu Googlea vastaan nostettiin alunperin jo vuonna 2023.

Tässä oikeusjutussa Googlen todettiin rakentaneen itselleen monimutkaisen monopolin verkkomainonnan saralla. Yhtiö kontrolloi niin monia osasia maailman verkkomainonnan teknisestä rakenteesta, että yhtiö kerää käytännössä aina itselleen siivun tuloista, kun verkossa näkyy yksikin mainos.

Rahaa valuu Googlen taskuihin mm. mainosvälityspalvelinten sekä mainonnan ohjelmallisen ostamisen mahdollistavien automatisoitujen mainonnan kauppapaikkojen (ad exchange) kautta, vaikka mainostaja ei olisi mainontaa ostanut Googlelta - eikä mainontaa näytettäisi Googlen palveluissa.

Nyt siis Yhdysvalloissa aloitetaan vääntö siitä, miten jo todettu verkkomainonnan monopoliaseman väärinkäyttö saataisiin kuriin jatkossa. The Vergen mukaan oikeusministeriö vaatii Googlen omistaman AdX -mainosalustan irrottamista Googlesta ja sen siirtoa joko erilliseksi yhtiöksi - tai AdX:n pakkomyyntiä kolmannelle osapuolelle.

Lisäksi oikeusministeriö haluaa, että Googlen ohjelmallisen mainonnan logiikkaa ohjaavat algoritmit julkistettaisiin avoimena lähdekoodina, jotta niitä voisivat käyttää myös muut ohjelmallista mainontaa verkossa myyvät ja välittävät tahot.



Oikeuistuin kokoontuu seuraavat pari viikkoa kuulemaan sekä oikeusministeriön että Googlen kantoja siitä, mikä olisi sopivin tapa rangaista Googlea ja estää sitä väärinkäyttämästä monopoliasemaansa jatkossakin.

Varsinainen päätös siitä, millaisen rangaistuksen oikeusistuin päättää Googlelle langettaa, on tulossa vasta joskus hamassa tulevaisuudessa. Tähän oikeusjuttuun liittymättömässä, alussa mainitsemaamme hakukoneiden monopoliin liittyvässä tapauksessa oikeusistuin pohti sopivaa rangaistusta yli vuoden ajan.

Vasta rangaistuksen päättämisen jälkeen Google voi halutessaan valittaa tuomiosta ylempiin oikeusasteisiin.

Euroopan Unionin tutkinta täsmälleen samasta aiheesta, eli Googlen monopolista verkkomainonnassa, päätyi aivan hiljattain täsmälleen samaan lopputulokseen: Google todettiin syylliseksi ja yhtiölle määrättiin lähes 3 miljardin euron sakot.