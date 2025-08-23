YouTuben edullisempi Premium Lite -tilaus tulossa saataville Suomessa

YouTube esitteli tämän vuoden keväällä täysimuotoisen Premium -tilauksen jatkoksi Premium Lite -tilauksen.

Premium mahdollistaa YouTube-videoiden katselun ilman mainoksia, latauksen, taustakuuntelun sekä musiikin kuuntelun ilman mainoksia YouTube Musicista.





Premium Lite puolestaan poistaa mainokset suurimmasta osasta videoita, mutta niitä kuitenkin näytetään musiikkisisällössä ja Shorts-videoiden yhteydessä sekä kun haet tai selaat sisältöä. Lisäksi Premium Lite ei sisällä YouTube Music Premiumia eikä videolatausten tai taustakuuntelun kaltaisia ominaisuuksia.

Tällä hetkellä Premium Lite on saatavilla vain muutamissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Saksassa, Puolassa, Ranskassa ja Espanjassa, mutta saatavuus on nähtävästi pian laajentumassa.

YouTube on lähettänyt Premium -jäsenille sähköpostiviestiä, jossa kerrotaan päivitetyistä käyttöehdoista.





Käyttöehdot on laajennettu koskemaan nyt myös Premium Lite -tilausta, joka vahvasti viittaa kyseisen tilausvaihtoehdon tulevan saataville Suomessa. YouTuben ohjeissa ei kuitenkaan toistaiseksi Suomea mainita.

Uudet, päivitetyt käyttöehdot astuvat voimaan 26. syyskuuta.

Premium Liten hintaa ei ole vahvistettu, mutta tavallinen Premium maksaa 14,99 euroa kuukaudessa, joten Lite voi maksaa noin 8,99e kuukaudessa.





YouTubella oli aiemminkin Premium Lite -tilaus, mutta se lakkautettiin vuonna 2023. Uuden Premium Liten myötä tehdään siis paluu.