YouTuben halvempi tilaus julkaistiin

Uutisoimme jo hiljattain että YouTube suunnittelee edullisempaa mainosvapaata tilausmuotoa.

Tänään tuo huhu toteutuikin, kun YouTube Premium Lite -tilausmuoto julkistettiin Yhdysvalloissa.

Uusi tilausmuoto poikkeaa "täysverisestä" Premium-tilauksesta parilla merkittävällä tavalla. Tärkein ero liittyy musiikkiin, joka on YouTubelle kalleinta mahdollista sisältöä. Musiikista palvelun pitää pulittaa tekijänoikeuskorvaukset levy-yhtiöille, kun taas muusta YouTuben sisällöstä korvauksia ei joko makseta lainkaan tai ne ovat YouTuben emoyhtiön Googlen kannalta selkeästi suotuisampia.

Eli Premium Lite -tilaajille ei näytetä mainoksia palvelussa, paitsi silloin kun katsoja päättää katsoa musiikkivideoita.

Toinen merkittävä ero on siinä, että Premium Lite -tilaukseen ei kuulu lainkaan YouTube Music -musiikkipalvelu. YouTube Musicin nimi on vähän hämäävä, sillä se on oikeasti Spotifya vastaava musiikin suoratoistopalvelu, joka ei niinkään liity videoihin. Täydessä Premium-tilauksessa on YouTube Music mukana jatkossakin.



Kenties eniten natinaa tulee aiheuttamaan kolmas ero: Premium Lite -tilaajat eivät voi laittaa videoita pyörimään muiden sovellusten taustalle kännykällä, eli heti kun YouTuben sovellus ei ole puhelimessa päällimmäisenä näkyvissä, videon toisto menee tauolle.

Muitakin pieniä eroja on: mm. YouTube Shorts -lyhytvideoissa mainoksia saatetaan näyttää Premium Lite -tilaajille ja kevytversion tilaajat eivät voi myöskään ladata videoita omille laitteilleen.



kuva: YouTuben blogi

Hinnoittelun osalta YouTube Premium Lite maksaa Yhdysvalloissa 7,99 dollaria kuukaudessa ja YouTube Premium puolestan 13,99 taalaa kuukaudessa. Eli kevytversio ei ole ihan puolet täysversiota halvempi, mutta merkittävästi halvempi silti.

Suomessa täysversio YouTube Premiumista maksaa nykyisin 14,99 euroa kuukaudessa, eli samalla logiikalla YouTube Premium Liten hinta voisi kotimaassamme asettua noin 8,99e/kk tasolle.

Premium Lite on saatavilla aluksi vain Yhdysvalloissa. Seuraavaksi se laajenee Australiaan, Saksaan ja Thaimaahan.