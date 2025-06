Threadsissa aloitettiin yksityisviestien testaus

Joulukuussa 2023 Suomeen rantautunut Metan Threads -palvelu on aloittanut yksityisviestien testaamisen palvelussa.

Asiasta kertovat Metan johtaja Mark Zuckerberg sekä Instagram-pomo Adam Mosseri Threadsissa.





Mosserin mukaan yksityisviestit ovat olleet käyttäjien toiveissa heti julkaisusta lähtien. Tähän asti yksityisviestit on tullut hoitaa Instagramin kautta, joka on vahvasti yhdistetty Threadsiin.

Toistaiseksi kyseessä on testistä, joka on tarjolla vain valituille käyttäjille muutamissa maissa, mutta sen pitäisi laajentua hiljalleen. Ainakin aluksi kyseessä on vain yksittäisistä keskusteluista, joten ryhmäkeskusteluja palvelussa ei voi muodostaa.

Threads kilpailee X:n eli entisen Twitterin kanssa sekä Blueskyn, joka sai yksityisviestit viime vuoden toukokuussa.





Meta on toteuttanut viime aikoina muitakin uudistuksia Threadsiin. Yksi näistä on mainosten lisääminen palveluun.