Windows ei enää tuputa Edge-selainta

Microsoftin käyttöjärjestelmä Windows on täysin loogisesti yksi Euroopan Unionin Digital Markets Act -lainsäädännön erikseen listaamista ns. merkittävistä portinvartijoista.

Kyseisiä yrityksiä ja palveluita koskevat kaikkia muita toimijoita tiukemmat säännöt EU-alueella. Unionin näkökulmasta nämä valtavat portinvartija-yritykset voivat halutessaan hankaloittaa muiden toimijoiden mahdollisuuksia vapailla markkinoilla - ja voivat hyödyttää itseään, käyttämällä asemaansa väärin.

Microsoft joutui ottamaan lusikan kauniiseen käteen jo vuoden 2023 lopulla, kun yhtiö ilmoitti tekevänsä isoja muutoksia siihen, miten Windows toimii Euroopassa. Tuolloin mm. mahdollistettiin lähes kaikkien Windowsin mukana tulevien sovellusten poistaminen käyttöjärjestelmästä.



Nyt muutokset saavat jatkoa, kun teknologiajätti pyrkii noudattamaan EU:n lainsäädäntöä - ja välttymään tutkinnan kohteeksi joutumista.

Kenties näkyvin uudistus koskee Microsoftin omaa Edge-selainta. Tai oikeastaan sen tuputtamista.

Jatkossa Windows ei ehdota Edgen asettamista käyttöjärjestelmän oletusselaimeksi kuin kerran. Tämän jälkeen Windows yksinkertaisesti hyväksyy suosiolla sen, että käyttäjä haluaa käyttää jotain muuta selainta kuin Microsoftin omaa Edgeä.

Toinen, varsin mielenkiintoinen muutos koskee Windowsin omaa sovelluskauppaa, Microsoft Storea. Storen eli Kaupan voi jatkossa poistaa kokonaan.

Toki kaupan poistamisella on myös omat vaikutuksensa: tähän saakka Store on huolehtinut automaattisesti sen kautta asennettujen sovellusten päivittämisestä. Tätä puutetta paikatakseen Microsoft on avannut sovelluskehittäjille mahdollisuuden jaella ohjelmiensa päivitykset myös osana varsinaisia Windows-päivityksiä. Tämä tosin pitää sovelluskehittäjien ottaa itse käyttöön - nyt loppukäyttäjä voi jäädä tilanteeseen, jossa hän poistaa Microsoftin kauppapaikan, mutta sen kautta asennetut sovellukset lakkaavat päivittymästä.

Kolmas muutos koskee Microsoftin Bing-hakukoneen Windowsin sovellusversiota. Jatkossa Bingin sovellus avaa käyttäjän klikkaamat hakutulokset käyttöjärjestelmän oletusselaimeen, eikä enää Edgeen, kuten tähän saakka.

Mitenkään hyvää hyvyyttään Microsoft ei näitäkään muutoksia tee, sillä kaikki listatut muutokset tulevat voimaan vain ja ainoastaan Euroopassa (ETA-alueella). Myös toinen teknologiajätti, Apple, on joutunut muuttamaan tuotteidensa toimintaa kuluttajaystävällisemmäksi EU:n DMA-lainsäädännön vuoksi - ja Applekaan ei ole tuonut uudistuksia käyttöön Euroopan ulkopuolella.