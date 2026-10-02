Reddit lakkauttaa RSS-syötteet ja sulkee julkisen API-rajapintansa

Avoimen verkon nykytila ei näytä enää kovinkaan ruusuiselta, sillä verkko alkaa keskittymään yhä enemmän siiloihin.

Kehitys jatkuu vääjäämättömän oloisena, sillä maailman suurin keskustelupalvelu Reddit on kertonut lakkauttavansa RSS-syötteet kokonaan marraskuun 13. päivä.

Samassa rytinässä yhtiö kertoi lakkauttavansa myös julkisen API-rajapintansa maaliskuussa 2027.

Sekä RSS-syötteitä että julkista API-rajapintaa käyttämällä Redditin sisältöjä on voinut lukea mitä moninaisimmilla tavoilla. Nyt tuolle tulee siis piste ja jatkossa Redditin sisältöjä seuratakseen on pakko vierailla Redditin sivustolla tai käyttää Redditin virallista sovellusta.

Jo aiemmin yhtiö on kiskonut käyttäjiä haluamaansa suuntaan, sillä keväällä Redditin käyttö kännykän selaimen avulla estettiin ja kännykkäkäyttäjät pakotettiin asentamaan Redditin virallinen sovellus.

Etenkin RSS-syötteiden avulla Redditin sisältöä on voinut myös jalostaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja luoda omia, täysin räätälöityjä Redditin seurantalistoja, haluamiinsa lukijoihin.



Yhtiö perustelee muutoksia sillä, että sekä RSS-syötteiden että API-rajapinnan kautta tekoälypalveluiden botit imevät itselleen jatkuvasti Redditin sisältöä luvatta ja käyttävät palvelun sisältöä kielimalliensa koulutusmateriaalina.

Redditistä tuli pari vuotta sitten ensimmäinen suuri verkkopalvelu, joka solmi hakukoneen kanssa erillisen, yksinoikeuden takaavan sopimuksen sisältöönsä - estäen samalla muiden hakukoneiden pääsyn palveluunsa.

RSS-syötteet ovat ryhtyneet katoamaan muutenkin huolestuttavalla tahdilla: esimerkiksi uutiskeräimemme HIGH.FI käyttää uutissivustojen RSS-syötteitä uutisotsikoiden keräämiseen, mutta läheskään kaikki uutispalvelut eivät enää syötteitä tarjoa lainkaan.