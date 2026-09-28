Tekoäly löytää koodista niin nopeasti bugeja, että Linux-jakelu nopeuttaa julkaisutahtiaan
Vaikka tekoälyn huonoista puolista puhutaan paljon, on sillä etenkin ohjelmoinnin maailmassa myös merkittäviä hyviä puolia.
Valtavan suosittu Linux-jakelu Ubuntu siirtyy pitkään käytössä olleesta kuukausittaisesta päivityspakettien julkaisusta kahden viikon välein julkaistaviin päivityksiin.
Syy on yksinkertainen: Ubuntua kehittävän Canonicalin mukaan tekoälyn avulla Ubuntusta - ja Linuxista laajemminkin - löydetään nyt niin vauhdikkaasti bugeja, että myös päivitystahdin pitää kiristyä.
Lisäksi uuden tietoturva-aukon julkistamisen jälkeen yhtiö pyrkii siihen, että jonkinlainen nopea löydettyyn haavoittuvuuteen saataisiin jakeluun viimeistään 48 tunnin sisällä.
Eli missään nimessä kyse ei ole siitä, että Linux olisi muuttunut yhtäkkiä aiempaa turvattomammaksi, vaan siitä, että tekoälyn avulla tietoturva-aukkojen, haavoittuvuuksien ja bugien löytämisestä on tullut merkittävästi aiempaa helpompaa.
Ubuntun käyttäjien kannalta tilanne on tietysti hyvä: mitä nopeammin käyttöjärjestelmä saadaan paikattua, sitä turvallisempi se on.
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