Clash of Clans ja yhdeksän muuta suosikkipeliä tutkintaan – EU tutkii pelien mikromaksuja

Euroopan komissio ja EU:n kuluttajansuojaviranomaisten verkosto (CPC) ovat käynnistäneet laajat koordinoidut valvontatoimet videopelialan yrityksiä vastaan.

Viranomaiset epäilevät puutteita kuluttajansuojasääntelyn noudattamisessa ja pyrkivät toimillaan puuttumaan pelien sisäisiin mikromaksukäytäntöihin sekä vahvistamaan pelaajien oikeuksien suojaa.

Tutkinnan kohteena on yhdeksän tunnettua videopeliä ja niiden taustalla toimivaa yhtiötä. Mukana on myös suomalainen pelijätti Supercell ja sen suosittu peli Clash of Clans. Muut tarkastelussa olevat pelit ovat Candy Crush Saga (King), Minecraft (Mojang), Valorant (Riot Games), Hunt: Showdown 1896 (Crytek), For Honor (Ubisoft), Forge of Empires (InnoGames), Gardenscapes (PLR Worldwide Sales) sekä Mech Arena (Plarium Europe).

Näiden lisäksi CPC-verkosto toteuttaa samanaikaisesti erillisiä toimia Activision Blizzardia vastaan pelien Diablo Immortal ja Call of Duty Mobile osalta. Tässä tutkinnassa viranomaiset syynäävät virtuaalivaluuttojen myynnin ohella myös pelaajien henkilötietojen keräämistä, mahdollisia riippuvuutta aiheuttavia mekanismeja, vanhempien valvonnan oletusasetuksia, lapsille suunnattua suoramarkkinointia sekä pelitilien estämistä koskevia käytäntöjä.

CPC-verkosto julkaisi keväällä 2025 ohjeasiakirjan pelien sisäisistä virtuaalivaluutoista ja pyrki vuoropuheluun alan järjestöjen kanssa toivoen yritysten korjaavan käytäntöjään vapaaehtoisesti. Koska keskustelut eivät viranomaisten mukaan tuottaneet tyydyttäviä tuloksia, verkosto suoritti markkinatarkastuksen ja siirtyi syksyllä 2026 virallisiin valvonta- ja tutkintatoimiin.





Viranomaisten vaatimat periaatteet puuttuvat suoraan tapoihin, joilla pelaajilta nykyisin kerätään rahaa. Pelien edellytetään näyttävän tuotteilleen ja valuutoilleen selkeät reaalimaailman hinnat sen sijaan, että kuluja hämärretään useilla erilaisilla valuutoilla tai keinotekoisilla vaihtokursseilla. Lisäksi pelaajia ei saisi pakottaa ostamaan tarpeettoman suuria paketteja virtuaalista valuuttaa, joista jää aina ylimääräistä saldoa vain yhden esineen lunastamiseksi.

Ostotapahtumiin halutaan myös selkeämmät tiedot ennen maksamista sekä 14 päivän lakisääteisen peruuttamisoikeuden kunnioittaminen myös käyttämättömän virtuaalivaluutan osalta.

Pelien käyttöehtojen on oltava ymmärrettäviä ja reiluja, minkä ohella viranomaiset vaativat asianmukaisia suojatoimia haavoittuvassa asemassa oleville pelaajille ja etenkin lapsille.

"Noin puolet eurooppalaisista pelaa videopelejä, mikä tekee pelaamisesta merkittävän osan digitaalitalouttamme ja jokapäiväistä elämäämme. Tämän ulottuvuuden myötä tulee vastuu. Alan on varmistettava, että sen pelit eivät altista pelaajia - etenkään lapsia - haitallisille tai epäreiluille käytännöille. Pelin on oltava reilu ja sääntöjä on noudatettava. Kansalliset viranomaiset varmistavat komission tuella niiden täytäntöönpanon", kommentoi Michael McGrath, demokratiasta, oikeusasioista, oikeusvaltioperiaatteesta ja kuluttajansuojasta vastaava komission jäsen.

Euroopan komission koordinoimissa valvontatoimissa on aktiivisesti mukana myös Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sekä kuluttaja-asiamies. KKV on ilmoittanut seuraavansa tilannetta ja tiedottavansa asian etenemisestä selvityksen edetessä.