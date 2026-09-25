Tekoälyä kouluttamaan palkatut ihmiset saivat potkut, kun käyttivät tekoälyä työssään

Tekoälyjätti OpenAI on vuotaneiden sisäisten dokumenttien mukaan irtisanonut useita työntekijöitä ja alihankkijoita, koska he ovat käyttäneet työssään tekoälyä.

Hieman oudolta kuulostava tilanne johtuu siitä, että työntekijät ja alihankkijat on palkattu parantamaan yhtiön kielimalleja, oikaisemalla tekoälyn tekemiä virheitä, ihmisen tuottamalla sisällöllä ja tietämyksellä.

404 Media kertoo laajassa artikkelissaan, että "kaikki alihankkijat ja työntekijät tietävät, että tekoälyn käytöstä seuraa välittömät potkut", mutta toisaalta "kaikki käyttävät sitä joka tapauksessa työssään".

Tekoälymallien kehityksen esteeksi on muodostumassa nopeasti se, että valtaosa verkkoon viime vuosina syntyneestä uudesta sisällöstä on tehty joko kokonaan tai osittain tekoälyllä.

Mikäli suuria kielimalleja (LLM) koulutetaan tekoälyn tuottamalla sisällöllä, tapahtuu ennen pitkää ns. malliromahdus, jossa kielimalli alkaa nopeasti heikkenemään - paranemisen sijaan. Lopulta keilimalli (tai oikeastaan sen laatu) romahtaa äkillisesti, kun sen koulutusaineisto on "saastunut" liian paljon tekoälyn tuottamasta sisällöstä.



Joten OpenAI:n tiukka suhtautuminen tekoälyn käytön kieltämiseksi kielimallien yksityiskohtien koulutuksessa on sinänsä ymmärrettävä asenne. Mutta toki kielto on hieman ironinen, kun samaan aikaan tekoäly-yhtiöt kertovat kilvan tarinaa, miten tekoäly tulee korvaamaan useita erilaisia nykyisin ihmisten tekemiä työtehtäviä eri aloilla.