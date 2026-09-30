Windows 11 26H2 julkaistiin - tämä kaikki muuttui

Microsoft on aloittanut Windows 11 26H2 -version, eli niin sanotun vuoden 2026 päivityksen, jakelun kaikille yhteensopiville tietokoneille. Uudistus jatkaa yhtiön viime vuosina omaksumaa mallia, jossa vuosipäivitys ei välttämättä tarkoita raskasta järjestelmän uudelleenasennusta, vaan se saapuu useimmille käyttäjille osana tavanomaisia kuukausipäivityksiä.

Päivityksen pienetyminen näkyy siinäkin, että uuden "suuren" Windows 11 -päivityksen asentuminen saattaa mennä melkein silmien ohi, sillä asennusprosessi ei eroa juurikaan tavanomaisista tietoturvapäivityksistä - edes kestoltaan. Syy on tietysti se, että valtaosa päivitykseen kuuluvista toiminnallisuuksista on jaeltu jo aiempien kuukausittaisten päivitysten yhteydessä tietokoneille, eli jos Windowsin päivitykset on pitänyt ajan tasalla, 26H2 vain paketoi kaiken yhteen KB5121794-päivityksen muodossa - ja nostaa Windowsin versionumeroa ylöspäin.

Vaikka iso osa uudistuksista on jo jaeltu aiemmin Windows-käyttäjille, ei niitä ole aiemmin kytketty päälle useimmille käyttäjille, eli pienestä fyysisestä koostaan huolimatta päivitys muuttaa Windowsin toimintaa varsin merkittävästi.



Kenties näkyvin uudistus on tekoälytoimintojen syvempi integrointi käyttöjärjestelmän peruskomponentteihin. Windowsin Asetukset-näkymään on lisätty tekoälyavustaja, joka osaa etsiä ja muokata järjestelmäasetuksia luonnollisen kielen komennoilla. Eli jatkossa ei enää tarvitse tietää tarkalleen mistä kohtaa jokin tietty asetus löytyy, vaan etsittyä asiaa voi kuvailla tekoälyavustajalle, joka osaa löytää oikean kohdan automaattisesti.

Myös tehtävienhallinta (Task Manager) on saanut uusia näkymiä, jotka on suunniteltu erityisesti tekoälytyökuormien ja NPU-piirin (Neural Processing Unit) seuraamiseen. Näiden avulla käyttäjä tai ylläpitäjä näkee tarkemmin, kuinka paljon resursseja paikallisesti ajettavat kielimallit kuluttavat ja miten NPU:ta hyödynnetään verrattuna tietokoneen perinteiseen prosessoriin ja näytönohjaimeen.

Myös Windowsin aloitusvalikkoa on uudistettu joustavammaksi. Nyt aloitusvalikon kokoa voi säätää vapaammin, valita valikossa oletuksena näkyviä osioita - lisäksi oman profiilikuvan ja käyttäjätilin tiedot saa piilotettua aloitusvalikosta halutessaan. Microsoft lupaa myös vuosia vitsien ja pilkan aiheena olleen Windowsin sisäisen haun parantuneen myös merkittävästi aiemmasta. Joskin suosittelemme edelleen erinomaista, salamannopeasti tiedostot tietokoneelta löytyvää lisäsovellusta jokaiselle Windowsin käyttäjälle.

Laitteistotason uudistuksista mainittakoon Shared Audio, jonka avulla ääntä voi toistaa samanaikaisesti useille yhteensopiville Bluetooth-laitteille. Tämä mahdollistaa esimerkiksi musiikin kuuntelun useilla kuulokkeilla tai Bluetooth-kaiuttimilla samasta tietokoneesta. Multi-App Camera puolestaan sallii useiden sovellusten käyttää tietokoneen kameraa yhtä aikaa, mikä helpottaa esimerkiksi videokokousten ja tallennusohjelmistojen rinnakkaista käyttöä. Myös Windowsin Xbox-integraatiota on syvennetty, mikä näkyy muun muassa pelien hallinnan ja suorituskykyprofiilien parempana yhteispelinä Windowsin kanssa.



Päivitys lähti jakeluun 29.9.2026 ja sen saatavuuden omalle tietokoneelle voi tarkistaa Windows Updaten kautta Windowsin asetuksista.