S-ryhmä haastaa verkkokauppajätit: Prisma.fi avaa ovensa muille myyjille, valikoima moninkertaistuu

S-ryhmä uudistaa käyttötavarakauppansa toimintamallia ja muuttaa Prisma.fi-verkkokaupan markkinapaikaksi loppuvuodesta 2026 alkaen.

Uudistuksessa Prisman oman tarjonnan rinnalle tuodaan ulkopuolisia myyjiä ja brändejä, joiden avulla verkkokaupan valikoimaa ryhdytään kasvattamaan vaiheittain.

S-ryhmä asemoi uudistuksen vastaiskuksi globaaleille verkkokauppajäteille ja pyrkii tarjoamaan suomalaisille laajemman valikoiman tutussa ja turvallisessa kotimaisessa ympäristössä.

Ruoan verkkokauppaan muutos ei vaikuta, vaan se jatkaa erillisenä S-kaupat.fi-palvelussa.

Markkinapaikkamallin myötä Prisma.fi:n tuotevalikoiman tavoitellaan pitkällä aikavälillä jopa kymmenkertaistuvan, ja Prisma itse puhuu markkinapaikan koosta miljoonissa.

Julkaisuvaiheessa mukaan otetaan muutamia kymmeniä myyjiä, minkä arvioidaan lähes kaksinkertaistavan verkkokaupan nykyisen valikoiman.





Tekniikasta kiinnostuneille kuluttajille uudistus tuo merkittävästi lisätarjontaa, sillä uusia tuotteita luvataan heti alkuvaiheessa erityisesti elektroniikan, kodin ja urheilun tuotealueille.

"Suomalaiset tietävät jo, että Prismasta löytyy lähes mitä tahansa, aina kaivinkoneista lenkkitossuihin. Tuleva entistä laajempi valikoima on ainutlaatuinen kotimaisessa verkkokaupassa", S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Sebastian Nyström kertoo.

Yhtiö korostaa asioinnin luotettavuutta ja pyrkii erottautumaan kansainvälisistä kilpailijoistaan tiukalla karsinnalla: mukaan hyväksytään vain suomalaisia ja eurooppalaisia myyjiä, jotka sitoutuvat Prisman sopimusehtoihin ja pelisääntöihin.

Tällä halutaan taata tuoteturvallisuus ja estää henkilötietojen siirtyminen EU:n ulkopuolelle. Asiakkaan näkökulmasta ostaminen säilyy keskitettynä, ja bonusta kerrytetään myös ulkopuolisten myyjien tuotteista entiseen tapaan.

Uudistus tuodaan Prisma.fi-verkkokauppaan vaiheittain, ja ensimmäiset asiakkaat pääsevät kokeilemaan markkinapaikkaa lokakuussa 2026.

Alustamallin omaksuminen on looginen jatko S-ryhmän digitaaliselle kehitykselle, jossa on jo aiemmin alettu hyödyntää kansainvälisiltä jättikaupoilta tuttuja kaupallisia ominaisuuksia.

Verkkokaupan hauissa ja kategorialistauksissa on nimittäin otettu käyttöön sponsoroidut tuotenostot, joissa maksavat myyjät ja brändit saavat tuotteensa hakutulosten kärkeen erillisellä Sponsoroitu-merkinnällä varustettuna.





Tämän merkitys saattaa korostua entisestään, mikäli Prismassa on pian tarjolla miljoonia tuotteita. Jos esimerkiksi kymmenen eri jälleenmyyjää myy vaikkapa vastaavia latureita, puhelinkuoria tai älykellojen rannekkeita, ilman sponsoroitua tuotenostoa tuote ei nouse kuluttajan silmien eteen. Mainospaikan ostamisesta tulee myyjälle pakollinen kulu, jotta kauppaa syntyy.

Tämä puolestaan voi tuoda S-ryhmälle lisää tuottoa, mikäli myyjät alkavat toden teolla kilpailemaan digitaalisesta hyllytilasta.