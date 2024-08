Kommentti: Reddit päätti, että sen sisältö on "tarpeeksi arvokasta" - ja rikkoi osaltaan netin sanattoman sopimuksen

Nettimaailmassa tapahtui hiljattain muutos, joka vavisuttaa koko internetin perustuksia. Muutosta harva edes huomasi, mutta se saattaa aiheuttaa hyökyaallon, jonka jälkeen netti on jotain aivan muuta kuin mitä se on viimeiset 30 vuotta ollut.

Internet ja etenkin sen WWW-sivuihin pohjautuva maailma, on rakennettu lähtökohtaisesti avoimeksi. Kuka tahansa on voinut linkata mihin tahansa julkisesta internetistä löytyvään sisältöön ja näiden linkkien kudelmasta on syntynyt tiheästi ristiinlinkittynyt lopputulos, jota kutsutaan epämääräisesti ja hieman väärinkin, nykyisen kaltaiseksi internetiksi.

Linkkien kautta paikasta toiseen liikkuminen olikin tärkein tapa löytää sisältöä alkuaikojen webissä, joskus vuosien 1994 ja 1997 välisenä aikana. Silloin verkkosivustoja oli olemasssa vielä jokseenkin maltillinen määrä ja uusien, sisällöltään mielenkiintoisten sivujen löytäminen tuotti usein "löytäjälleen" suunnatonta riemua.

Silloin maailmaa hallitsi Yahoo, jonka laaja linkkihakemisto oli eräänlainen netin aloitussivu tai "puhelinluettelo", jonka perusteella haluamaansa sisältöä pystyi etsimään - selailemalla hakemistoa aihealueen mukaan ja klikkaamalla mielenkiintoiselta vaikuttavaa sivustoa.



Internetin vyöryessä kuluttajien silmille 1990-luvun lopulla, netti kasvoi räjähdysmäisesti sisällöltään. Nopeasti sivustojen määrä oli kasvanut liian isoksi, jotta selailtavat hakemistot olisivat pystyneet pitämään kirjaa kaikesta saatavilla olemasta - ja osaa sivuista ei listauksiin edes huolittu.

Alkoi hakukoneiden aikakausi.

Noin viiden vuoden ajan hakukoneiden kuninkuudesta kisattiin tiukasti ja suosituimmat verkkosivustot vaihtuivat tiuhaan. Kukkona tunkiolla oli milloin Lycos, milloin AltaVista ja toisinaan myös HotBot. Sitten saapui Google, joka jyräsi kaikki muut hakukoneet tieltään ja alkoi yhden yhtiön lähes monopoliasema verkon sisällön indeksoijana, joka on nyt jatkunut jo yli 20 vuoden ajan.

Ajan myötä Googlesta kasvoi tärkein, usein lähes ainoa, tapa jolla ihmiset ylipäätään päätyivät millekään sivustoille netissä.

Googlesta tuli portinvartija, jonka tekemät muutokset hakukoneen algoritmeissa saattoivat tuhota kokonaisia sivustoja tai nostaa jonkin sivuston valtavan suosituksi - silmänräpäyksessä.

Mutta koko tuon ajan netin erän perusperiaate on pysynyt voimassa: hakukoneet indeksoivat kaiken sisällön, mitä julkisesta verkosta löytyy - ja tarjoavat sen sitten hakukoneensa kautta. Vastaavasti kaikki verkkosivustot ovat pitäneet myös oman osansa tästä sanattomasta sopimuksesta ja niiden sisältö löytyy kaikista hakukoneista.

Tähän on päädytty, koska hakukoneet haluavat, että niiden hakukoneesta löytyy kaikki mahdollinen netin sisältö. Ja samalla verkkoon sisältöä tuottavat kansalaiset ja firmat ovat halunneet, että heidän sisältönsä löytyy netin hakukoneista - tuoden sisällölle kiinnostuneita lukijoita.

Mutta malli on aiheuttanut myös valtavasti närää.

Etenkin sanomalehdet ympäri maailmaa ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan kritisoineet sitä, että Google ja mm. Facebook vievät lehdille "oikeutetusti" kuuluvaa mainosrahaa. Taustalla on ollut ajatus siitä, että vaikkapa Google tienaa hakukoneessaan näytetyillä hakutuloksilla rahaa, kun ihmiset hakevat sisältöä, joka löytyy sanomalehden sivuilta.



Tokihan Google näyttää uutisesta vain otsikon, joten kiinnostavaa otsikkoa hakukoneessa klikanneet käyttäjät siirtyvät lehden sivuille - ja tuovat lehdelle mainoseuroja silmäpariensa muodossa.

Silti perinteiset lehdet ovat kokeneet tämän järjestelyn epäreiluna ja ovat vaatineet Googlelta rahaa siitä ilosta, että Google saa ylipäätään listata kyseisten lehtien hakutuloksia sivuillaan.

Tätä erikoista logiikkaa on puskettu eteenpäin myös lainsäädännöllä, useissa eri maissa. Viimeisimpänä Kanada kokeili ns. linkkiveroa, jossa hakukoneet ja sosiaalisen median palvelut joutuvat maksamaan lehdille, jos ne näyttävät niiden linkkejä palvelussaan. Lain seurauksena mm. Facebook yksinkertaisesti poisti kaikki kanadalaisten lehtien linkit palvelustaan, kokonaan.

Kiistan aikana useat verkkosivuista edes jotain ymmärtävät ovat ehdottaneet lehdille yksinkertaista ratkaisua: robots.txt -tiedostoa. Sen avulla mikä tahansa verkkosivusto voi kieltää minkä tahansa hakukoneen indeksoimasta sisältöään. Eli halutessaan vaikkapa Yle voisi laittaa yhden rivin omaan robots.txt -tiedostoonsa ja kieltää Googlea lisäämästä mitään Ylen sisältöä Googlen hakukoneeseen.

Mutta tähän sanomalehdet eivät tietenkään ole uskaltaneet lähteä, koska todella suuri osa niiden lukijoista päätyy sivuille nimenomaan hakukoneiden kautta. Mutta siitä huolimatta ne haluaisivat tästä valtavasta liikenteenlähteestä myös liikenteen lähettäjältä, eli hakukoneilta ja sosiaalisen median palveluilta, rahaa itselleen. EU-tasolle ehdotettu "linkkivero" olisi johtanut juurikin tähän, mutta linkkivero lieveni direktiivissä merkittävästi

Lisäksi lehdet tietävät, että niiden tarjoama sisältö ei ole nettijättien kuten Googlen tai Facebookin kannalta niin tärkeää, että niillä voisi kiristää nettijättejä. Yhden ison uutissivuston lähteminen Googlen hakukoneesta ei Googlea haittaisi - ja tuskin hakukoneen käyttäjiäkään.



Mutta nyt yksi sivusto on todennut oman sisältönsä olevan tarpeeksi arvokasta, jotta se voi päättää itse säännöistään.

Se on tietysti maailman suurin keskustelusivusto, Reddit.

Reddit solmi hiljattain Googlen kanssa rahakkaan sopimuksen, jossa Google maksaa Redditille Redditin sisällöstä. Sopimuksen myötä Google sai itselleen oikeuden Redditin sisältöjen käyttöön tekoälynsä kehitykseen.

Tekoälyoikeuksien lisäksi tapahtui kuitenkin jotain ennenkuulumatonta:

Reddit kieltää nyt muita hakukoneita näyttämästä Redditin sisältöä

Redditin toimitusjohtaja totesi suoraan, että tavallisten hakukoneidenkin pitää jatkossa maksaa sille, jos ne haluavat että Redditin keskusteluja löytyy niiden hakukoneista.

Eli Reddit uskalsi tehdä sen, mistä sanomalehdet ympäri maailmaa haaveilevat: se veti sisältönsä kokonaan pois hakukoneista oma-alotteisesti ja vaatii rahaa siitä, että ne palaavat hakukoneisiin takaisin.

Valitettavasti Redditin linjaus omalta osaltaan rikkoo sen hauraan rakenteen, jonka pohjalle nykymuotoinen netti on rakennettu. Jos julkista sisältöä ei enää edes löydy hakukoneista, on jotain peruuttamatonta hajoamassa.

Microsoft voisi tehdä vastaavan sopimuksen Facebookin kanssa, jolloin yksikään Facebookin sivu ei löytyisi muualta kuin Bing-hakukoneesta. Ja sitten Google siirtää YouTuben sisällöt löytymään vain omasta hakukoneestaan. Kenties Quoran tai StackOverflow'n sisällöt siirtyvätkin jonkin kolmannen, uuden hakukoneen yksinoikeuksien taakse.

Siiloutuminen poteroihin, joissa pitää päättää käyttämänsä hakukone sen mukaan mitä sisältöjä haluaa netistä löytää, kuulostaa kivikauteen palaamiselta - ja juuri päinvastaiselta kuin mihin WWW alunperin suunniteltiin.

P.S. Tokihan suljettuja siiloja on ollut ennenkin netin historiassa. Tärkein olemassaoleva siilo on ehdottomasti Facebook, jonka sisältö on vain osittain hakukoneiden löydettävissä. Historian takaa löytyy myös AOL-aikakausi Yhdysvalloissa, jolloin AOL pyöritti eräänlaista "varjo-internettiä", johon muut kuin AOL:n modeemiyhteysasiakkaat eivät päässeet käsiksi.



P.P.S. Suomea pidetään maailmallakin harvinaisena poikkeuksena siinä mielessä, että meillä tunnetuimpien verkkosivustojen sivuille siirrytään suoraan tai vähintäänkin sivuston nimeä googlettamalla. Useissa muissa maissa uutissivuille päädytään hakukoneiden hakutulosten tai hakukoneiden ylläpitämien uutisvirtojen kautta.