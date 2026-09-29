OpenAI raivostutti maksavat asiakkaansa: puolet vähemmän käyttöä samalla hinnalla

OpenAI yllätti asiakkaansa aiemmin syyskuussa, kun yhtiö keskeytti uusien, kalleimpien tilausten hyväksymisen kokonaan.

Tasan 200 dollaria kuukaudessa maksava, kallein ChatGPT Pro -tilaus pistettiin jäähylle, kun yhtiö halusi "taata sen, että palvelut toimivat kaikille jatkossakin".

Käytännössä kalleinta Pro-tilausta ovat käyttäneet erityisesti yhtiön Codex-ohjelmointialustaa käyttäneet ohjelmoijat, jotka ovat onnistuneet varsin tehokkaasti kuluttamaan kaiken kyseiseen tilausmuotoon sisältyvän tekoälylaskennan kapasiteetin.

Nyt yhtiö kertoi (linkki vie X/Twitteriin) palauttavansa kalleimman Pro-tilauksen takaisin tilattavaksi huomisesta (30.9.2026) alkaen.

Mutta samalla tilauksen ehdot muuttuvat: Pro-tilaukseen sisältyvän laskentakapasiteetin määrä - eli tokeneiden määrä -on puolitettu aiempaan nähden.



OpenAI selittelee, että uusien GPT-6 -kielimallien ja uusitun Codexin kanssa tokeneita ei tarvita lähellekään niin paljoa kuin aiemmin - ja samalla mm. päiväkohtaisia rajoituksia on löysätty.

Mutta esimerkiksi Hacker Newsissä kommentoijat ovat teilanneet muutoksen varsin suorasanaisesti.

Samalla useat kommentoijat ihmettelevät, miten OpenAI edes uskaltaa karkottaa muutoksella ohjelmoijia pois alustaltaan, kun yhtiön tärkein kilpailija, Anthropic, on jo pitkään ollut ohjelmoijien eniten suosima kehitysalusta.

Toki taustalla on varmasti pari tärkeää syytä: ensinnäkin kaikki tekoälyfirmat ovat nostaneet viime aikoina hintojaan ja ennakoimme jo keväällä, että puoli-ilmaisen tekoälyn aikakausi on pian päättymässä, kun yhtiöt pyrkivät kääntämään bisnestään kannattavammaksi.

Samalla datakeskuksia on globaalisti edelleen aivan liian vähän, jotta kaikki tekoälylaskennan vaatima kapasiteetti saataisiin tyydytettyä.