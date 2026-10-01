Huoneiston lämmöstä tehtiin lisäpalvelu – älyteknologia mahdollistaa vuokranalennuksen asteen pudotuksella

Kotkan Asunnot ja DNA Wattinen ovat käynnistäneet Suomessa kokeilun, jossa älykäs talotekniikka tuodaan suoraan vuokralaisen lompakkoon ja säätömahdollisuuksiin.

Yhdeksässä kotkalaisessa vuokratalossa asukkaille tarjotaan 1. lokakuuta alkaen mahdollisuus muuttaa asuntonsa tavoitelämpötilaa ja vaikuttaa sitä kautta suoraan maksamaansa vuokraan.

Kokeilu perustuu DNA Wattisen älykkääseen lämmityksenohjaukseen, jolla kiinteistön lämmitystä pystytään optimoimaan ja hallitsemaan datan avulla huoneistokohtaisesti ilman isoja laiteinvestointeja.

Uudessa Toivelämpö-palvelussa vuokraan sisältyvää 21–22 asteen peruslämpöä voi joko laskea 20 asteeseen tai nostaa 23 asteeseen. Huonelämmön pudottaminen näkyy vuokrassa hyvityksenä, kun taas lisälämpöasteista peritään lisämaksu.





Vuokran alennus tai lisämaksu määräytyy asunnon koon mukaan. Esimerkiksi yksiössä muutos on molempiin suuntiin yhdeksän euroa kuukaudessa.

DNA Wattisen mukaan palvelussa asunnon lämpötilasta tehdään saunavuoron tai autopaikan kaltainen valinnainen lisäpalvelu, josta asukas maksaa omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

"Tässä on taustalla ajatus siitä, että lämmitys toimisi samalla tavalla kuin huoneistokohtainen vedenkulutus eli maksetaan siitä mitä käytetään. Meillä on tekniikka tähän jo valmiina, ja nyt sitä hyödynnetään uudella asukaslähtöisellä tavalla", Wattisen liiketoimintajohtaja Olli Rasia kertoo.

Viime vuosina on puhuttu paljon energiansäästämisen tärkeydestä, ja kiinteistöalan ammattilaiset ovat huolissaan, että lisälämmitys vaikeuttaisi vastuullisuustavoitteiden saavuttamisesta.

"Lisälämmön tarjoaminen ei ole vastoin tätä suuntausta, vaan asiaa täytyy tarkastella kokonaisuutena ja ottaa huomioon myös tasapuolisuus ja turvallisuus. Jos vuokra-asunnossa asukas palelee 21 asteessa, niin hän hakee sähköpuhaltimen, joka voi olla paloturvallisuusriski", Rasia kuvailee.

Kokeilussa mitataan asukkaiden kiinnostuksen lisäksi nimenomaan älykkään ohjausteknologian suorituskykyä käytännön oloissa. Hankkeessa myös testataan, saadaanko kerrostalon huoneistokohtaisia lämpötiloja säädettyä ja pidettyä rajojen sisällä riittävän tarkasti, jotta järjestelmä toimii luotettavasti.





Lämmityskauden loppuun eli huhtikuun 2027 loppuun saakka kestävästä kokeilusta kerätään kokemukset sekä palvelun teknisestä toimivuudesta että asukaskokemuksesta, joiden pohjalta päätetään järjestelmän mahdollisesta jatkosta ja laajentamisesta tuleville kausille.