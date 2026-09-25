Microsoft päätti hylätä Copilot+ PC -brändin
Microsoft on kaikessa hiljaisuudessa kuopannut isolla tohinalla vain reilu kaksi vuotta sitten esitellyn PC-tietokoneiden "uuden nimen".
Vaivihkaa kuopattu Copilot+ PC -brändi aloitti keväällä 2024 Microsoftin täysimittaisen tekoälyn vyörytyksen osaksi tietokoneita. Copilot+ PC -nimen luvattiin takaavan, että sillä varustetut tietokoneet ovat valmiita uuteen, uljaaseen PC-tietokoneiden tekoälyaikaan.
Nyt uusimmista, Microsoftin omista Surface-laitteista brändi on vaivihkaa tipautettu kokonaan pois, vaikka ne täyttävät täsmälleen samat tekniset vaatimukset, mitkä Microsoft asetti Copilot+ PC -tietokoneille vuonna 2024.
Asian vahvisti myös Microsoftin Surface-tuotteiden pomo haastattelussa, jossa hän kertoi, että uudet Surface-tuotteet eivät ole enää Copilot+ PC -brändättyjä lainkaan.
Copilot+ PC tarkoitti - ja tarkoittaa sinänsä vieläkin - Microsoftin mukaan tietokonetta, jossa on vähintään 16 gigatavua keskusmuistia (RAM) sekä erillinen NPU-piiri, joka pystyy vähintään 40 TOPSin tekoälylaskentaan suoraan omalla raudallaan.
Ja jos viimeisen parin vuoden aikana on sattunut piipahtamaan Windows-tietokoneita myyvissä liikkeissä, on helposti huomannut, että laitevalmistajat rakastuivat ajatukseen uudesta, hienolta kuulostavasta brändistä: lähes kaikkien PC-valmistajien tietokoneissa ja mainosesitteissä on näkynyt kyseinen Copilot+ PC -leima isosti ja näyttävästi.
Lopulta kävikin kuitenkin niin, että kuluttajia tekoälybrändäys ei kiinnostanut juuri lainkaan. Dell myönsi jo alkuvuodesta, että "tekoäly-yhteensopiva" tietokone ei ole kenellekään syy ostaa uutta tietokonetta vaan uusi tietokone ostetaan pitkälti siksi, että tarvitaan uusi tietokone. Olipa siinä tekoälyä tai ei.
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