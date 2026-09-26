Dreame X60 Ultra arvostelu: hyvä imuri, huono robotti

Mikäli olet, sanotaanko edellisen seitsemän vuoden aikana, vieraillut AfterDawnin sivuilla, olet todennäköisesti törmännyt – ja toivottavasti lukenut – uutisen tai arvostelun robotti-imurista.

Robotti-imurit ovat siis hyvin tuttua kauraa täällä, sillä näitä on useita vuosien saatossa arvosteltu. Tosin nämä kaikki arvostelut on toteuttanut kollegani Petteri, mutta minulle (Janne) robotti-imurit oikean elämän testailumielessä ovat vielä tuntemattomampaa.

Tähän saatiin muutosta, kun Dreame lähetti minulle keväällä vuoden 2026 lippulaivamallin Dreame X60 Ultran testattavaksi. Kyseessä on hintavasta, 1349 euron arvoisesta laitteesta, mutta ennakkoon mielenkiintoisesta kapistuksesta, sillä edeltäjälle, X50 Ultralle annettiin toimituksemme toimesta täydet viisi tähteä.

Nyt aikaa on kulunut jo syyskuulle 2026 asti, joten X60 Ultra on ollut käytössä useamman kuukauden ajan, kahdessa eri kohteessa.

Laitteesta on siis kerätty kattavasti tietoa tätä arvostelua varten.



Sisällysluettelo

Rakenne ja ominaisuudet

Ulkoisesti X60 Ultra ei eroa käytännössä ollenkaan muista roboteista tai edeltäjästään. Se on pyöreä kiekko, jonka edessä on kameroita ja muita sensoreita sekä päällä on ylösnouseva VersaLift DToF -anturi, jossa on myös pari painiketta.

Dreame X60 Ultran yksi keskeisimmistä rakenteellisista ominaisuuksista on sen korkeus, jota myös paljon laitteen markkinoinnissa on hehkutettu.

Kun anturi on alhaalla eli vedettynä laitteen sisällä, korkeus on vain 79,5 millimetriä ja torni ylhäällä korkeus on 102,8 millimetriä. Edeltäjän vastaavat mitat ovat 89 ja 111 millimetriä, eli sentin verran on mitat tulleet alaspäin.

Korkeuden myötä X60 Ultran pitäisi paremmin onnistua siivoamaan myös esimerkiksi lipastojen alta.

Pohjassa on kaksi irrotettavaa moppia, kaksi silikonista siivoustelaa, sivuharja sekä pääharja. X60 Ultra hyödyntää viime vuosina yleistynyttä tapaa liikuttaa toista moppia ja sivuharjaa. Eli nämä kurottavat laitteen reunojen ulkopuolelle, että myös seinän vierustat ja nurkat tulevat puhtaaksi.

Tässä mallissa ne liikkuvat vain muutaman sentin, mutta testijakson aikana Dreame julkaisi tästä laitteesta jo parannellun mallin, Dreame X60 Pro Ultran, jossa sivuharja liikkuu 12 senttimetriä ja takaosan moppi puolestaan jopa 18 senttimetriä laitteen ulkopuolelle. Tämä malli on myös myynnissä Suomessa, ja osittain X60 Ultran arvostelua voi peilata myös Pro Ultraan, sillä kyseinen kurotustoiminto on tuotteiden ainoa merkittävä ero.





Laitteen edessä on pari kameraa esteiden ja esineiden tunnistamiseen sekä navigointiin. Kameroiden avulla roboa voi halutessaan ohjata puhelimen sovelluksen kautta etänä. Dreamen mukaan X60 Ultra tunnistaa kameroiden ja muiden sensoreiden avulla yli 280 estettä. Hieno lukema paperilla, mutta tässä muutaman kuukauden aikana olen todennut, että paremmalle tunnistamiselle olisi tarvetta.

X60 Ultran mukana tietysti tulee monitoimitelakka, joka on massiivista sorttia.

Korkeutta on sellainen 50 senttiä, ja telakan kannen alta paljastuu kaksi vesisäiliötä. Toinen likaiselle ja toinen puhtaalle vedelle. Etupaneeli myös lähtee irti ja sen takaa löytyvät pölypussi sekä kahdelle pesuaineelle tarkoitettu lokero.

Telakka on ulkoisesti hyvin tyypillinen torni, vaikkakin edeltäjään verratessa tämä uudempi malli on kulmikas laatikko, kun edeltäjässä on pyöristetyt kulmat. Sanoisin, että musta telakka pienellä kultaisella korostuksella on varsin tyylikäs ja se on helppo sisällyttää osaksi muuta samanväristä kalustoa.

Käytännössä telakan päälle voi laittaa vaikkapa pienen kasvin, jonka saa helposti siirrettyä, kun vettä pitää lisäillä tai likasäiliötä tyhjäillä. Takana olevan virtajohdon ylimääräisen osan saa kerättyä nätisti taakse, joten ylijäämä ei loju turhaan lattialla.

Dreame X60 Ultra - tekniset tiedot ja hinta

Imuteho 35 000 Pa Akku 6 400 mAh Käyntiaika 180 minuuttia (valmistajan ilmoittama) Esteiden kiertäminen Kaksi tekoälykameraa + 3D-rakenteinen valo + LED-valot Robotin mitat (LxPxK) 350x350x79,5 mm (anturi sisäänvedettynä);

350x350x102,8 mm (anturi nostettuna) Robotin paino 4,7 kg Esteiden ylityskorkeus 8,8 cm (kaksi tasoa)

4,5 cm (yksi taso) Likavesisäiliö (telakka) 3 litraa Puhdasvesisäiliö (telakka) 4,2 litraa Pölypussin tilavuus (telakka) 3,2 litraa Telakan mitat (LxPxK) 390 x 423 x 499 mm Telakan paino 10,6 kg Melutaso 62 dB(A) Lisäominaisuudet Matter-tuki, akun lataus täyteen 80 minuutissa, moppien pesu 100 asteen vedellä, irrotettavat mopit, yli 280 esteen tunnistus tekoälyllä



Dreame X60 Ultra hinnat:

Imurointi ja moppaus

Itselleni - näin ensimmäisen robotti-imurin omaavana - heti reilusti yli tonnin hintaluokkaan hyppäävänä ensikertalaisella oli kovat odotukset X60 Ultran siivoustuloksesta.

Sinänsä siivouksesta ei ole moitittavaa. Robo hoitaa siivouksen yleisesti ottaen odotetun hyvin. Myös mopeilla lika lähtee erinomaisesti, ja lisävesisäiliöstä löytyy tummunutta vettä.

Kun robotin laittaa siivoamaan ekaa kertaa aluetta, kuten omassa tapauksessa sängyn alla olevaa lattiaa, joka on hyvin likainen, ei ihmeitä kannata ensimmäisellä siivouskerralla odottaa. Etenkin jos seuraat siivousta vierestä tarkasti, kuten itse tein. Pöly ja lika oli sen verran pinttynyttä, jotta ensimmäisellä pelkällä imuroinnilla lattiaan jäi selvät likaraidat imurin pyöristä.





Kuitenkin kun robottia laittoi menemään samaa huonetta useampaan otteeseen eli sovelluksesta jaksot nosti kahteen tai kolmeen, jolloin robotti kulkee saman alueen kahdesta suunnasta, lattiasta tuli todella puhdas, etenkin samanaikaisen moppaamisen kanssa.

Tähän kuitenkin tulee se kuuluisa mutta..

Esteiden väistely, matot ja huonekalut

Vaikka edellä todettiin siivousjäljen olevan pääsääntöisesti hyvää ja robotin sisältävän kasan teknologiaa esteiden väistelyyn, ongelmia esiintyy etenkin ohjelmistolla 4.3.9_1368. Ohjelmistosta ja päivityksistä vielä myöhemmin muutama sananen lisää sekä huomioita, jos uusi ohjelmisto on asioita parantanut.

Mitä ongelmia on siis tullut huomattua?

Moppaamisen osalta odotin ja oletin laitteiston huomaavan tahrat paremmin. Esimerkiksi pöydänjalan ympärille kaatui kahvia ja jätin tahrat sitten siihen robotin hoidettavaksi. Robotti ei kuitenkaan tunnistanut ympärystä erityisen likaiseksi ja ajoi tästä yli vain kertaalleen. Kahvitahrat eivät siis lähteneet kerralla pois, ei vaikka robotin pitäisi näiden jalkojen ympärillä nimenomaan pyöriä tarkemmin.

Toisessakin paikassa lattialla oli kahvitahroja. Aluksi tahrat eivät lähteneet ollenkaan, sillä ongelmaksi tässä muodostui se, että matto oli liian lähellä reunaa, joten robotti ei mopannut ollenkaan kaistaletta lattiaa. Kun maton sitten siirsi, tahrat lopulta lähtivät.





Kämpässäni, eli noin 50 neliön kaksiossa, yhtä kohtaa huoneiden välissä robotti ei jostain syystä halunnut siivota ollenkaan. Tähän kohtaan alkoikin parissa viikossa kertyä huomattava määrä pölyä ja likaa, jota robo ei ikinä siivonnut.

Robotin pahimmaksi vastustajaksi osoittautui kämpässäni oleva jalkarahi, jonka jalan päälle robotti toistuvasti haluaa mennä. Kertaalleen robotti jäi tähän täysin jumiin ja se lojui siinä kohtaa niin kauan, että akku loppui ja jouduin sen lopulta kantamaan asemaan. Tämä kyseinen rahi liikkui siis kämpässä robotin toimesta joka ikinen kerta.

Sinänsä täytyy pienenä plussana mainita robotin raaka suorituskyky, sillä rahi liikkui vaikka sen päällä oli parin kolmen kilon edestä tavaraakin eli robotti jaksoi kyllä painaa menemään. Rahi ei ole vain X60 Ultran ongelma, sillä testissä on samanaikaisesti saman firman L50 Ultra AE -malli, joka myös tätä samaista rahia tykkää siirrellä ja puskea sen päälle.

Kevyet matot ovat myös vihollinen, sillä nämä liikkuvat herkästi myttyyn robotin mukana. Kantatut matot eli matot, joissa on ns. paksumpi kehys maton ympärillä, koituvat myös toisinaan robotin ongelmaksi, ja robotti ikään kuin "jyrsii" reunaa siivotessaan mattoa. Tällöin matto saattaa myös mennä myttyyn tai muuten liikkua robotin voimasta. Ehkä pidemmällä ajalla maton reuna saattaa jopa kulua tai vaihtoehtoisesti robotin siivoustelat saattavat kulua.

Pientä ongelmaa on aiheuttanut myös jalkalamppu, jonka alustaa päin robotti on parikin kertaa ajanut kovaa päin, että koko valaisin on heilahtanut. Kerran kynnystä ylittäessä robotti "jäi jumiin" keskelle käytävää sen takia, että robotti osui samalla seinään hieman. Robotti siis vain jostain syystä halusi törmätä seinään, ja ongelman ratkaisemiseksi, koska robotti lopetti tässä kohden kokonaan siivoamisen ja liikkumisen, jouduin sitä siirtämään hieman toisaalle.







Esteiden tunnistus

Tässä lisää jatkoa edeltävään osioon esteiden tunnistamisesta ja väistelystä, sillä huomioita on ehtinyt kertyä paljon.

Robotissa on siis runsaasti sensoreita ja kameroita, joiden avulla robotin luulisi väistelevän ja ymmärtävän huoneiden tavaroita täydellisesti.

Tietyt asiat se osaa lähes täydellisesti toki väistää. Esimerkiksi kertaakaan kengännauhoja tai johtoja X60 Ultra ei ole syönyt. Vähemmän älykäs (toki myös puolet halvempi) toinen testilaite Dreame L50 Ultra AE -malli ei esimerkiksi johtoja osaa väistellä, vaan syö näitä mielellään - tuon robotin havaintoja tarkemmin luvassa myöhemmin loppuvuodesta 2026.

Koska sanoin lähes täydellisesti niin se johtuu siitä, että kerran X60 Ultra siivosi pätkän paksumpaa narua, joka jumittui toisen siivoustelan ympärille.

Lisääkin ongelmakohtia on ilmaantunut, jopa hieman hauskojakin sellaisia. X60 Ultran voi halutessaan laittaa tallentamaan sen huomaamia esteitä tai tahroja, joita sen on siivouksen aikana löytänyt. Robotti antaa tunnistuksen yhteydessä prosenttiluvun kuinka todennäköisenä se kyseistä tunnistusta pitää.

Toisinaan nämä tunnistukset ovat täysin vääriä. Oma kämpän lisäksi testasin X60 Ultraa vanhempieni luona isossa yksikerroksisessa omakotitalossa, jossa on muun muassa puulattiaa. Tästä puulattiasta kertyikin paljon tunnistusvirheitä, sillä robotti tunnistaa lattian oksakohdat suuriksi hiukkasiksi, jonka myötä robotti päättääkin sitten näitä kohtia siivota huomattavasti paremmin ilman todellista tarvetta.

Lattian osalta robotissa ja sovelluksessa on mielestäni iso puute, sillä sovelluksesta löytyy vaihtoehto kunkin huoneen lattiamateriaalinen vaihtamiseksi, mutta vaihtoehdot ovat vain laattalattia, lattia (vaakasuuntainen), lattia (pystysuuntainen) ja muut. Toki näistäkin vaihtoehdoista jossakin kohdin laattalattia on kadonnut vaihtoehtojen listasta sovelluksesta, kun karttaa muokkaa. Minulla ei ole mitään hajua mitä nämä vaaka- ja pystysuuntainen tarkoittavat, eikä vaihtoehtoja ole siis hyvin yleistä puulattiaa, mikä voisi vähentää edellä mainittua tunnistusvirhettä.





Kun robotin ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön, se käy kiertelemässä ja tunnistamassa kohteen huoneet ja esteet. Kun otin tämän robotin käyttöön vanhemmillani eli isossa omakotitalossa, se ei kiertänyt kaikkia huoneita ollenkaan eli havainnointi oli puutteellista. Myöhemmin siivotessa robotti toki tunnisti ja lisäsi puuttuvat huoneet karttapohjaan, mutta näitä tietysti sitten piti muokkailla hieman lisää myöhemmin karttapohjasta.

Samaisessa kodissa ensimmäisellä kerralla robotti myös päätti yhden kynnyksen olevan liian korkea ilman, että robotti edes yritti päästä sen ylitse. Jouduin siis myöhemmin manuaalisesti päivittämään kynnyksen sellaiseksi, jonka yli robotti pääsee. Myös yhden kynnyksen poistin kartasta, jota ei edes ollut olemassa vaan sellainen oli robotin toimesta lisätty keskelle huonetta.

Mutta tämän kyseisen kynnyksen ylitsehän robotti siis pääsee, sillä tämä robotti ylittää jopa 4,5 senttimetrin yhden tason kynnykset sekä jopa 8,8 senttimetrin kahden tason kynnykset.

X60 Ultra tykkää (etenkin ohjelmistolla 4.3.9_1368) toisinaan pyöriä päättömästi paikallaan lisäten turhaan siivousaikaa. Robotti välillä pyörii huoneessa ajellen huonetta vähän edestakaisin ennen kuin se lopulta päätyy esimerkiksi matolle siivoamaan. Robotti myös tykkää ajella tarpeettomasti tuolien jalkojen välistä, vaikka kiertämällä pääsisi nopeammin. Kerran myös katsoin robotin pyörivän viitisen minuuttia kahvipöydän jalkojen välissä, että se pääsi sieltä pois.







Muita huomioita

X60 Ultrassa on kaksi jalkaa joiden avulla se pääsee kynnysten ylitse. Ylityskyky on siis jopa 4,5 senttiä yhden kynnyksen osalta tai 8,8 senttiä kahden tason kynnyksissä. Sovelluksen kautta on valittavissa kolme vaihtoehtoa: älykäs, estejuoksumainen tai synkronoitu. Olen pitänyt itse tätä koko ajan älykkäässä vaihtoehdossa.

Kynnysten ylittämissä ei ole mitään sen kummallisempaa valittamista, sillä näistä se pääse kyllä hyvin ylitse. Miinuksena voidaan toki mainita joskus tapahtuva sudittelu kynnystä vasten ennen kuin robotti siitä ylitse menee. Lisäksi robotti tulee melkoisella kolinalla takaisin maahan. Nämä voivat vaikuttaa pitkän ajan kestävyyteen sekä kynnyksiin voi esiintyä kulumisjälkiä, mutta sellaisia ei omassa käytössä ole toistaiseksi havaittu, vaikka robotti on useamman kuukauden ollut käytössä.

Toisinaan robotti käyttää jalkoja turhaan pienten eri lattiamateriaalien välisen listan ylityksessä sekä matoille mennessä.

Dreame X60 Ultra tukee Matteria eli yhteensopivien älylaitteiden kautta robotin voi laittaa vaikkapa siivoamaan huone. Matteria tukee esimerkiksi Googlen laitteet, mutta ainakin itsellä, etenkin keväällä, ongelmaksi muodostui se, että itse Google ei ollut päivittänyt Matter-yhteensopivuutta riittävälle tasolle, jolloin ohjaimet Google Homen kautta näkyivät huonosti.

Älykodin osalta hyödynsin enemmän Homey Prota, jonka kautta hallittavuus on erinomaisella tasolla, ja tuettuna on kattava valikoima automatisointia. Tämän kautta robotin voi esimerkiksi laittaa automaattisesti siivoamaan kämppä, kun ketään ei ole kotona.

Siivousajan osalta robotti siivoaa omakotitalon, jossa siivousta kertyy noin 110 neliömetrin verran, noin 180 minuutissa, mutta robotti joutuu välissä menemään lataamaan. 10 prosentista robotti latautui 72 prosenttiin 70 minuutissa. Elokuun aikana saapuneen suuremman päivityksen jäljiltä saman talon siivousaika jostain syystä jopa kasvoi 10 minuutin verran.





Näiden muutaman kuukauden käytön jälkeen kulutusosien osalta suodattimessa on vielä 53 prosenttia käyttötunteja jäljellä ja muissa osissa enemmän. Aktiivisessa käytössä tietyt osat voivat kulua loppuun vuodessa. Robotti-imurit yleisesti vaativat osien vaihtoja, ja esimerkiksi X60 Ultran erilaisia vaihto-osia sisältävä puhdistuspakkaus maksaa noin 140 euroa.

Robotin ohjaukseen käytettävä Dreame-sovellus on omasta mielestä melko hyvä, vaikkakin se on tietyiltä osin sekava. Sovellus vaatii opettelua esimerkiksi erilaisten siivoustoimintojen suhteen. Esimerkiksi "mukauta huoneen siivousta" on kätevä, sillä tämän kautta voi päättää huonekohtaisesti imuroinnin ja moppauksen tarve, päättää imuteho ja jaksojen määrä. Esimerkiksi siis käytävän kohdalle voidaan valita joka kerta tehokkain imuteho kahdella jaksolla, kun muualla pärjätään kevyemmällä imuteholla samalla akkua säästäen.





Sovellus toimii suomeksi, mutta joitain käännöskukkasia on vastaan tullut, kuten "takaosa" paluun sijaan. Itse robotti ei suomea osaa vaan höpöttelee englanniksi. Robottia voi myös komennella äänellä, mutta tämäkin toimii englanniksi. Robotti odottaa äänikomentoa "Ok, Dreame", mutta on useaan otteeseen aktivoitunut ihan muusta suomenkielisestä puheesta.

Kesän 2026 päivitys (versio 4.3.9_1853)

Odotukset päivitykselle olivat melko suuret, sillä erilaisia ongelmia on esiintynyt etenkin navigoinnin suhteen. Mutta varsinaisia merkittäviä myllerryksiä ei ole tullut.

Robotti oli jostain syystä heti päivityksen jälkeisellä siivousreissulla ongelmissa. X60 Ultra jäi pesuhuoneen pieneen kynnykseen jumiin, vaikka tästä päässyt helposti yli lukuisia kertoja. Tämän jälkeen tapahtui vielä koomisempi tilanne, kun robotti nosti itsensä ylös jaloilla ja yritti painaa suljetun oven lävitse. Todettakoon vielä siis, että robotissa on kaksi tekoälykameraa, sensoreita ja LED-valo, mutta suljettua ovea se ei näillä ominaisuuksilla tunnista. Erikoisen älykästä menoa.

Päivityksen jälkeen robotti edelleen tykkää haahuilla seinien lähellä yrittäen löytää määränpäähänsä. Eli mitään kehitysaskeleita navigointiin ja niin sanottuun robotin itsevarmuuteen ei ole tullut. Ottaen kuitenkin huomioon, että samaan aikaan testissä oleva L50 Ultra AE -malli osaa nopeammin ja varmemmin navigoida esteitä.

Puulattian oksakohtien tunnistaminen ei ole myöskään parantunut vaan näitä luullaan edelleen likakohdiksi ja robotti käynnistää tehosiivouksen. Päivityksen luvattiin korjaavan tunnettuja ongelmakohtia järjestelmässä ja siivouksessa, mutta itse en tällaista ole huomannut.

Dreamen tiedotuksen mukaan tämä kesällä saapunut päivitys on myös viimeinen suurempi päivitys X60 Ultralle, joten tästä paremmaksi robotti ei enää tule. Omasta mielestä kehityskohteita löytyisi tälle yli tuhannen euron robolle vielä runsaasti.







Yhteenveto

Mikäli luit tähän asti koko Dreame X60 arvostelun etkä vain hypännyt suoraan yhteenvetoon, osaat todennäköisesti sanoa, että kyseessä ei ole täydellisestä viiden tähden siivousapulaisesta.

Dreame X60 Ultra on pettymys erinomaisesti suorittaneen X50 Ultran jäljiltä. X60 Ultra on siivousjäljen osalta jopa erinomainen robotti, mutta älykkyydeltään se ei ole.

Robotin kanssa kyllä pärjää eli mitään ylitsepääsemätöntä virhettä siinä ei ole, mutta "oikealla" 1349 euron hinnallaan yksinkertaisesti siltä odottaisi parempaa. Onneksi robottia on jo myyty kesällä 899 euron hinnalla, joka tekee siitä helpommin suositeltavan.

Vaihtoehtojen suhteen katseet on X60 Ultrasta helppo kääntää edeltäjään X50 Ultraan, jota myydään selvästi edullisemmalla hinnalla, jopa alle 700 euron.



Dreame X60 Ultra hinnat:

Plussat

Tehokas imurointi

Tehokas moppaus

Mopit jäävät telakkaan

Korkeiden kynnysten ylitys

Rakenteeltaan matala





Miinukset

Navigointiongelmat

Vähäiset ohjelmistopäivitykset

Hinta-laatusuhde

Puutteet sovelluksessa





Tähdet

Arvostelu tehtiin Dreamen myyntiintulohetken ns. oikealla hinnalla, eli noin 1300 eurolla. Koska yli 700 euron roboimureiden ne tärkein toisistaan erottava ominaisuus on esteiden väistely ja se, miten herkästi ne jäävät mihinkään jumiin, ei Dreame X60 Ultralle voi valitettavasti antaa kolmea tähteä parempaa arvosanaa.

Robotin navigointi ei yksinkertaisesti vastaa sen kovaa hintalappua millään tavalla. Toki, edullisempiin imureihin nähden se on erinomainen tapaus, mutta omassa hintaluokassaan sen tulos on korkeintaan keskinkertainen.



Dreame X60 Ultra hinnat: