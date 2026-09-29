Google: Näin Chromebookeille tulee käymään

Keväällä Google julkisti yhdessä suurten läppärivalmistajien kera täysin uuden tietokoneiden kategorian, kun se lanseerasi Googlebookit.

Googlebookit vievät käytännössä Androidin läppärimaailmaan, rytinällä.

Mutta sen jälkeen ilmaan jäi yksi tärkeä kysymys: mitä tapahtuu Googlen aiempaan läppäreiden käyttöjärjestelmään, ChromeOS:ään pohjautuville Chromebookeille..?

Chromebookit julkistettiin vuonna 2011 ja niitä on myyty valtavia määriä, etenkin kouluihin, mutta ne ovat olleet varsin suosittuja myös kevyinä, ilman perinteisten tietokoneiden säätöä vaativina kotien "surffilautoina".

Nyt, syyskuun lopulla, Google vihdoin valotti



Yhtiön mukaan ChromeOS tulee saamaan päivityksiä aina vuoteen 2034 saakka, eli vielä kahdeksan vuoden ajan. Toki tukiaika riippuu laitteesta: jokaiselle Chromebook-laitteelle on aikanaan luvattu tiettyyn vuoteen saakka ulottuva päivitystuki ja sen pidemmälle niitä ei ole yleensä tuettukaan.

Mutta hiljattain ostetut, pisimmällä päivitystuella luvatut Chromebookit tulevat siis saamaan vielä päivityksiä kahdeksan vuoden ajan.

Mielenkiintoisinta on kuitenkin se, että Googlen mukaan "monet" uusimmista Chromebookeista pystytään päivittämään myös Googlebook OS:lle, eli laitteiden käyttöjärjestelmä voidaan vaihtaa ChromeOS:stä keväällä 2026 julkaistuun Googlebookkien Android-pohjaiseen käyttöjärjestelmään.

Se, mitkä nykyisin myynnissä olevista Chromebookeista pystytään päivittämään Googlebookeiksi - ja milloin - selviää Googlen tukisivun mukaan vasta myöhemmin.

Chromebookit ovat olleet suurten organisaatioiden suosiossa myös siksi, että niiden keskitetty hallinta IT-ylläpidon toimesta on ollut selkeää ja suoraviivaista. Googlebookeissa vastaavaa tukea keskitetylle hallinnalle ei vielä ole, mutta Google lupaa sellaista tarjolle loppuvuodesta 2027.