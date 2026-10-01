Firefox uudistui täysin, ulkoasu muuttui kertaryäyksellä

Avoimen lähdekoodin selain Firefox on uudistunut täydellisesti ulkonäkönsä osalta.

Firefoxin versio 157 eli FX 157 tuo käyttöön jo pidempään testikäytössä olleen uuden visuaalisen ilmeen, jonka Firefoxin kehittäjä Mozilla kehuu olevan moderni, olematta kuitenkaan geneerinen.



Firefoxin Nova-ilme

Uusi visuaalinen ilme kantaa nimeä Nova ja se on pitkän kehityksen tuotos. Osa käyttäjistä ei kuitenkaan ole sosiaalisessa varsinaisesti rakastunut uuteen ilmeeseen ja verkossa onkin jo jaettu vinkit miten ulkoasun saa palautettua aiempaan versioon.

Temppu onnistuu kirjoittamalla selaimen osoitepalkkiin about:config ja siirtymällä sen jälkeen selaimen pellin alle piilotettuihin asetuksiin. Etsimällä asetuksen browser.nova.enabled ja vaihtamalla sen true -tilasta False -tilaan selain vaihtuu takaisin aiempaan Firefoxin ulkoasuun, kun selain käynnistetään uudestaan.





Firefox 157 tuo takaisin myös compact-tilan, jossa selaimen navigaatioelementit vievät vähemmän tilaa.

Uusittu Firefox on ladattavissa kaikille tuetuille tietokoneiden käyttöjärjestelmille (Windows, macOS, Linux) ja kännyköille (iOS, Android). Latauslinkit löytyvät suoraan Firefoxin sivuilta.