Metan erillinen ryhmäsovellus etenee: Forum sai uusia tekoälytoimintoja ja tuli ladattavaksi

Meta etenee suunnitelmissaan eriyttää Facebook-ryhmät omaksi Reddit-tyyliseksi kokonaisuudekseen. Yhtiö aloitti uuden Forum-sovelluksensa rajatun testaamisen toukokuussa, ja nyt sovellus on tullut virallisesti ladattavaksi Yhdysvalloissa sekä iOS- että Android-laitteille.

Sovellukseen kirjaudutaan suoraan Facebook-tunnuksilla, ja se synkronoituu automaattisesti käyttäjän olemassa olevien ryhmien kanssa tarjoten samalla ylläpitäjille uusia työkaluja yhteisöjen hallintaan.

Forum-sovelluksen taustalla on Metan pyrkimys tarjota ryhmille oma, selkeämpi koti Facebookin pääsovelluksen ulkopuolella. Pääsovellus on vuosien saatossa täyttynyt mainoksista, algoritmien nostamasta sisällöstä sekä tekoälyllä luodusta sisällöstä.

Lisäksi yhtiö valmistautuu kokeilemaan pääsovelluksen avaamista jatkossa suoraan koko ruudun videovirtaan TikTokin tapaan. Erillinen ryhmäsovellus onkin jatkoa Metan laajemmalle strategialle irrottaa palvelun keskeisiä toimintoja omiksi sovelluksikseen, josta esimerkkinä toimii myös hiljattain julkaistu Marketplace-myyjien oma Seller-sovellus.



Forum keskittyy ihmisten välisiin keskusteluihin ja mielipiteisiin pääsovelluksen algoritmitulvan sijaan. Sovelluksen keskiössä on tekoälypohjainen Ask-toiminto, jota Meta on nyt päivittänyt uusilla ominaisuuksilla. Työkalu osaa nyt paitsi tiivistää vastauksia ryhmien keskusteluista, myös vertailla eri vaihtoehtoja ja koota suosituksia esimerkiksi juoksukenkien, lahjojen tai seuraavan luettavan kirjan valintaan.

Tekoäly hakee vastauksia käyttäjän omien ryhmien lisäksi myös julkisista ryhmistä, joihin käyttäjä ei ole vielä liittynyt, mikä auttaa löytämään uusia kiinnostavia yhteisöjä.

Keskusteluihin pääsee hyppäämään suoraan haun kautta, ja lisäksi hakunäkymä osaa nyt ehdottaa jatkokysymyksiä aiempien hakujen perusteella. Sisällön selailua ryhmien ulkopuolelta helpotetaan myös uusilla aihetunnisteilla, joiden kautta käyttäjät voivat seurata tiettyjä teemoja.

Samalla Meta uudistaa tapoja, joilla aktiivisia ryhmäläisiä huomioidaan. Aiemmat avustajamerkit ja ryhmäasiantuntijan roolit korvataan uudella yhteisön Paras ääni -roolilla.

Tunnustuksen voi ansaita tarjoamalla yhteisölle aidosti hyödyllisiä neuvoja, omakohtaisia kokemuksia tai käynnistämällä laadukkaita keskusteluja. Ryhmien ylläpitäjät voivat myöntää roolin suoraan, minkä lisäksi alusta tekee ylläpitäjille ehdotuksia aktiivisista jäsenistä. Uusi rooli tuo mukanaan profiilimerkin ohella myös konkreettisen edun, sillä roolin saaneiden jäsenten julkaisut tulevat näkyviin ryhmissä entistä nopeammin.

Vaikka itse Forum-sovellus on toistaiseksi saatavilla vasta Yhdysvalloissa, uuden yhteisöroolin testaaminen on aloitettu maailmanlaajuisesti myös Facebookin pääsovelluksessa.