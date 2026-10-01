Samsung julkisti Galaxy Tab S12 -tabletit ja Galaxy SmartTag3:n

Samsung on esitellyt uuden sukupolven lippulaivatablettinsa sekä päivitetyn pienpaikantimen. Uusi Galaxy Tab S12 -mallisto tuo mukanaan entistä ohuemman rakenteen, MediaTekin lippulaivapiirin ja pitkän päivitystuen. Samalla julkistettu Galaxy SmartTag3 puolestaan laajentaa paikantimen toimintaa ensimmäistä kertaa myös Applen laitteisiin.

Galaxy Tab S12 Ultra ja Tab S12+

Julkaistu mallisto koostuu kahdesta kookkaasta laitteesta: 14,6-tuumaisesta Galaxy Tab S12 Ultrasta sekä 12,6-tuumaisesta Galaxy Tab S12+:sta.

Ultra on Samsungin historian ohuin Galaxy Tab -laite vain 5,1 millimetrin paksuudellaan, ja myös Tab S12+ on puristettu 5,3 millimetriin. Ohuesta profiilista huolimatta kumpikin laite on saanut IP68-luokituksen mukaisen vesi- ja pölysuojauksen.

Tableteissa käytetään 120 hertsin Dynamic AMOLED 2X -näyttöjä, joiden huippukirkkaus yltää 1 600 nitiin ja korkean kirkkauden HBM-tilassa 1 000 nitiin. Ultrassa tarkkuus on 2960 x 1848 pikseliä ja Plus-mallissa 2800 x 1752 pikseliä. Katselukokemusta ulkotiloissa tukee reaaliaikaisesti toimiva Vision Booster, ja äänentoistosta vastaa nelikanavainen tilaääntä tarjoava kaiutinjärjestelmä.



Konepellin alle Samsung on valinnut 3 nanometrin prosessilla valmistetun MediaTek Dimensity 9500 -järjestelmäpiirin. Yhtiön mukaan suorituskyky on parantunut edellisen sukupolven Tab S11 Ultraan verrattuna NPU-tekoälylaskennassa peräti 61 prosenttia, peruslaskennassa 19 prosenttia ja grafiikkasuorittimessa 17 prosenttia. Lämmönhallinnasta vastaa uudelleen suunniteltu 3D Vapor Chamber -höyrykammio.

Käyttöjärjestelmänä toimii suoraan Android 17 varustettuna One UI 9 -käyttöliittymällä sekä uusilla Galaxy AI -tekoälytoiminnoilla. Samsung antaa tutun pitkän päivityslupauksen: luvassa on jopa seitsemän sukupolvea käyttöjärjestelmäpäivityksiä sekä seitsemän vuotta tietoturvapäivityksiä. Laitteiden myyntipakkauksessa toimitetaan S Pen -kynä.

Ammattilaiskäyttöä silmällä pitäen tableteissa nähdään esiasennettuna täysiverinen Adobe Photoshop ensimmäistä kertaa Android-alustalla.

Sovelluksella on vähintään puolen vuoden yksinoikeus Galaxy Storessa, ja ostajat saavat neljän kuukauden maksuttoman mobiilitilauksen. Laitteiden mukana toimitetaan myös muita merkittäviä sovellusetuja, kuten kuuden kuukauden kokeilujaksot Google AI Prohon ja Notabilityyn sekä vuoden lisenssi Goodnotesiin.

Akkupuolella Ultra tarjoaa 11 600 milliampeeritunnin kapasiteetin ja jopa 23 tunnin videotoistoajan, kun taas Plussan akku on kooltaan 10 600 milliampeerituntia ja tarjoaa jopa 21 tunnin toistoajan. Molemmat mallit tukevat 45 watin pikalatausta, jolla tyhjä akku täyttyy erikseen myytävällä laturilla noin 95 minuutissa.

Galaxy Tab S12 -sarjan myynti alkaa Suomessa 7. lokakuuta harmaina ja hopeisina väriversioina. Galaxy Tab S12+:n hinnat alkavat 256 gigatavun Wi-Fi-version 1 299 eurosta ja 5G-versiona 1 449 eurosta, kun taas 512 gigatavun tallennustilalla hinnat ovat 1 499 ja 1 649 euroa.

Galaxy Tab S12 Ultran aloitushinta 256 gigatavun tallennustilalla on Wi-Fi-mallina 1 549 euroa ja 5G-mallina 1 699 euroa.

512 gigatavun versiot maksavat 1 749 ja 1 899 euroa, ja malliston huipulla oleva teratavun tallennustilalla sekä 16 gigatavun RAM-muistilla varustettu Ultra maksaa Wi-Fi-versiona 2 149 euroa ja 5G-versiona peräti 2 299 euroa.

Galaxy SmartTag3

Tablettien rinnalla esiteltiin Galaxy SmartTag3 -paikannin, joka on muotoiltu huomattavasti edeltäjäänsä kompaktimmaksi. Uutuus on tilavuudeltaan noin 35 prosenttia pienempi ja 33 prosenttia kevyempi kuin aiempi sukupolvi, mikä tekee siitä helpommin kiinnitettävän avaimiin, laukkuihin tai lemmikkien pantoihin.

Rungossa on alumiinikoristeinen monitoimipainike, ja kokonaisuus on suojattu pölyltä ja vedeltä IP67-luokituksen mukaisesti.

Merkittävänä toiminnallisena muutoksena laite on Galaxy SmartTag -malliston ensimmäinen paikannin, joka tukee ristiin sekä Samsung Galaxy- että Apple iOS -laitteita SmartThings Find -sovelluksen välityksellä.

Sen avulla käyttäjät voivat jakaa ja tarkastella laitteen sijaintia yli käyttöjärjestelmärajojen, vaikkakin iOS-laitteilta puuttuvat tietyt toiminnot, kuten Compass View -suuntapaikannus.

Paikannustarkkuus ottaa askeleen eteenpäin Bluetooth 6.0 Channel Sounding -tekniikan myötä. Sen avulla Compass View -toiminto pystyy osoittamaan etäisyyden ja suunnan jopa 60 metrin etäisyydeltä, mikä on valmistajan mukaan noin kolminkertainen kantama edeltäjään nähden.

Lähietäisyydellä etsinnässä auttaa UWB-teknologia, ja kantaman ulkopuolelle kadonneita esineitä etsitään yli 900 miljoonan laitteen muodostaman Galaxy Find Network -verkoston avulla.

Uutena ohjelmisto-ominaisuutena paikantimeen on lisätty Place Notification, joka voi hälyttää automaattisesti, kun esine saapuu määritellylle alueelle tai poistuu sieltä. Lisäksi laite tarjoaa seitsemän päivän sijaintihistorian ja pystyy hälyttämään havaitusta liikkeestä.

Tavallisella vaihdettavalla CR2032-paristolla toimivan laitteen paristokestoksi luvataan jopa 550 päivää normaalissa tilassa ja jopa 790 päivää virransäästötilassa.

Galaxy SmartTag3 saapuu heti lokakuussa myyntiin Etelä-Koreaan ja pian sen jälkeen Yhdysvaltoihin, mutta Pohjoismaissa myynti alkaa vasta vuoden 2027 alussa.



Mustana ja valkoisena saataville tulevan laitteen suositushinta on 39,90 euroa, ja neljän paikantimen yhteispakkaus maksaa 129,90 euroa.