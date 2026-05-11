Reddit ryhtyi estämään sivujensa käytön kännykän selaimella - vaatii sovelluksen asentamista

Yleisesti ottaen mainosrahoitteiset verkkosivustot haluavat mahdollisimman paljon kävijöitä sivuilleen.

Mutta tietyn suuruusluokan jälkeen osa sivustoista haluaakin tietää vierailijoistaan paljon enemmän, eikä pelkkä sivustolla vierailu itsessään riitäkään.

Syy tähän on tietysti raha, sillä "tarpeeksi isot" sivustot pystyvät hyödyntämään tehokkaasti lisätiedot lukijoistaan, paremmin kohdennettuina mainoksina - ja suurempina mainostuloina. Tunnetuimmat esimerkit lienevät Metan palvelut, jotka puskevat vierailijoita vahvasti kirjautumaan sisään tai lataamaan sovelluksen pelkän pikaisen vierailun sijaan.

Nyt netin suurin keskustelualue Reddit näyttää ottavan askeleita tähän samaan suuntaan.

Mm. teknologiajulkaisut Ars Technica ja Futurism huomasivat molemmat hiljattain, että Reddit ei päästäkään enää kaikkia käyttäjiä verkkosivuilleen.



Esto koskee osaa kännykkäkäyttäjiä, jotka ovat päätyneet jollekin Redditin sivulle selaimellaan. Vastaan tulee ilmoitus, että nähdäksesi sisällön, täytyy puhelimeen asentaa Redditin virallinen kännykkäsovellus.

Ars Technica otti yhteyttä Redditiin ja kysyi, mistä on kyse. Yhtiö vahvisti asian ja kertoi, että se on ryhtynyt pakottamaan osaa kännykkäkäyttäjistä siirtymään Redditin sovelluksen käyttäjiksi. Estoruutua ei näytetä Redditin mukaan muille kuin sellaisille käyttäjille, jotka säännöllisesti vierailevat Redditin sivuilla kännykkäselaimella, ilman, että he ovat kirjautuneet sisään Redditiin.

Yhtiö perustelee "kokeilua" sillä, että Redditin sovellus tarjoaa paremman käyttökokemuksen kuin kännykkäselaimessa toimiva Redditin sivusto.

Koska Redditin ydinkäyttäjät ovat hyvin herkästi mielipiteensä esilletuovia verkon käyttäjiä, ovat Redditin omat viestialueet täyttyneet vihaisista kommenteista muutokseen liittyen. Esimerkiksi /r/enshittification -osiossa muutosta on kritisoitu varsin rankasti.