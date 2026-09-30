Tuleva digilompakko mahdollistaa iän todistamisen nimeä paljastamatta – lainsäädäntö astuu voimaan

Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakon mahdollistava kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan 1. lokakuuta 2026. Uusi laki täydentää Euroopan unionin uudistettua eIDAS-asetusta, joka luo yhteiset säännöt rajat ylittävälle sähköiselle tunnistamiselle, luottamuspalveluille ja digitaaliselle identiteetille koko EU-alueella.

Lompakko on älypuhelimeen asennettava maksuton sovellus, jonka käyttäminen on kansalaisille täysin vapaaehtoista. Se ei korvaa perinteisiä fyysisiä asiakirjoja, vaan toimii niiden rinnalla. Sovelluksen avulla voi tunnistautua sähköisesti, tehdä sähköisiä allekirjoituksia ja hallinnoida erilaisia virallisia todistuksia sekä verkkopalveluissa että perinteisessä käyntiasioinnissa koko EU:n laajuisesti.

Kuluttajan kannalta yksi keskeisimmistä uudistuksista liittyy yksityisyyden ja tietosuojan parantumiseen. Sovelluksessa edellytetään uudenlaisia henkilötietojen suojaa parantavia teknologioita, jotka mahdollistavat tietojen valikoivan näyttämisen.





Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjä voi asiointitilanteissa osoittaa vain tarvittavan tiedon paljastamatta muita henkilötietojaan.

Kaupan kassalla tai verkon ikärajatuissa palveluissa voi esimerkiksi todistaa olevansa yli 18-vuotias jakamatta nimeään, henkilötunnustaan tai tarkkaa syntymäaikaansa. Lompakon käyttöä ei myöskään voi seurata kukaan muu kuin käyttäjä itse, eivätkä tiedot tallennu keskitettyyn rekisteriin.

"Digilompakko tuo kansalaisille mahdollisuuksia entistä sujuvampaan asiointiin eri palveluissa EU-alueella. Lompakko lisää myös turvallisuutta, sillä sen avulla kansalainen voi hallita paremmin omia tietojaan", sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Ensimmäinen lompakkoon saatava virallinen sähköinen asiakirja on digitaalinen henkilöllisyystodistus, jonka Poliisihallitus ja Digi- ja väestötietovirasto toteuttavat yhteistyössä.

Todistuksen saa voimassa olevan passin tai henkilökortin perusteella. Se helpottaa arjen asiointia ja henkilöllisyyden todistamista, mutta perinteisen passin tapaan se ei kuitenkaan toimi matkustusasiakirjana rajanylityksissä.

Laki astuu voimaan lokakuun alussa, mutta itse sovelluksen julkaisua saadaan vielä odottaa.

Lompakon ja digitaalisen henkilöllisyystodistuksen on määrä tulla tarjolle vuoden 2027 aikana. Alun perin julkaisua tavoiteltiin jo kuluvan vuoden 2026 lopulle, mutta aikataulu on siirtynyt eteenpäin EU-tason kriteerien ja sertifiointivaatimusten valmistumisen myötä. Tarkemmasta käyttöönoton ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Suomessa virallisen lompakkosovelluksen toteuttaa Digi- ja väestötietovirasto, joka valitsi aiemmin järjestelmän tekniseksi toteuttajaksi ruotsalaisen Scytáles Ab:n.

Julkisen ratkaisun lisäksi myös yksityisen sektorin toimijat voivat tarjota omia lompakoitaan, mikäli ne täyttävät viranomaisten asettamat tiukat vaatimukset. Toimintaa valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka ylläpitää myös rekisteriä lompakkoa tukevista asiointipalveluista.





Digitaalisessa asioinnissa lompakko tulee pankkitunnusten ja mobiilivarmenteen rinnalle yhdeksi uudeksi vahvan tunnistautumisen tavaksi.

Jatkossa lompakon toiminnallisuuksia on tarkoitus laajentaa, ja siihen voi tulevaisuudessa saada esimerkiksi Traficomin tarjoaman mobiiliajokortin tai kanta-asiakaskortteja. Myös yrityksille ja julkiselle hallinnolle on valmisteilla oma yrityslompakkonsa tiedonvaihdon sujuvoittamiseksi.

Samalla lainsäädäntöpaketin yhteydessä uudistetaan kansallista tunnistuslakia, johon on tehty vahvan sähköisen tunnistamisen turvallisuutta parantavia muutoksia. Tunnistusvälineiden tarjoajien uudet velvollisuudet, kuten ensitunnistuksessa käytettävän asiakirjan voimassaolon varmistaminen, tulevat voimaan 1. tammikuuta 2027.